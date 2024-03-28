https://ukraina.ru/20240328/1054140000.html

Удары по центрам принятия решений: политолог раскрыл, почему это не месть за теракт в "Крокус Сити Холле"

Удары по центрам принятия решений: политолог раскрыл, почему это не месть за теракт в "Крокус Сити Холле" - 28.03.2024 Украина.ру

Удары по центрам принятия решений: политолог раскрыл, почему это не месть за теракт в "Крокус Сити Холле"

Не нужно рассматривать удары по центрам принятия решений как реакцию Москвы на теракт в "Крокус Сити Холле". Это системная операция российской армии, которая началась еще до трагедии в Красногорске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-03-28T03:00

2024-03-28T03:00

2024-03-28T03:00

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красногорск

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Ранее Минобороны РФ отчиталось о комбинированном ударе по центрам принятия решения на территории противника. Судя по сообщениям в телеграм, было поражено одно из зданий ГУР (Главного управления разведки) в Киеве и санаторий СБУ в Одессе.Не нужно рассматривать эти удары как реакцию Москвы на теракт в "Крокусе". Это системная операция российской армии, которая началась задолго до трагедии в Красногорске, рассказал политолог.Уже несколько дней подряд российские ракеты каждый раз поражают разные цели на Украине, истощая ПВО и выявляя новые позиции ВСУ. Поэтому не стоит рассматривать это как реакцию на теракт, которой все ждут, добавил журналист.Можно только анализировать, связаны ли боевики напрямую с киевским режимом или кто-то просто хочет сделать так, чтобы этот теракт Россия ассоциировала с Украиной. Именно на этот вопрос и пытается ответить Москва, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240326/1054129038.html

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