Удары по центрам принятия решений: политолог раскрыл, почему это не месть за теракт в "Крокус Сити Холле"
© Фото : ДСНС України / Telegramпоследствия удара по Киеву
© Фото : ДСНС України / Telegram
Не нужно рассматривать удары по центрам принятия решений как реакцию Москвы на теракт в "Крокус Сити Холле". Это системная операция российской армии, которая началась еще до трагедии в Красногорске. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Ранее Минобороны РФ отчиталось о комбинированном ударе по центрам принятия решения на территории противника. Судя по сообщениям в телеграм, было поражено одно из зданий ГУР (Главного управления разведки) в Киеве и санаторий СБУ в Одессе.
Не нужно рассматривать эти удары как реакцию Москвы на теракт в "Крокусе". Это системная операция российской армии, которая началась задолго до трагедии в Красногорске, рассказал политолог.
Уже несколько дней подряд российские ракеты каждый раз поражают разные цели на Украине, истощая ПВО и выявляя новые позиции ВСУ. Поэтому не стоит рассматривать это как реакцию на теракт, которой все ждут, добавил журналист.
"Российскому руководству понятно, что исполнителями теракта были представители радикального исламизма. Но ему (руководству РФ. - Ред.) пока непонятно (или оно не хочет говорить), кто конкретно стоял за этим терактом и кому мстить", - подчеркнул Скоробогатый.
Можно только анализировать, связаны ли боевики напрямую с киевским режимом или кто-то просто хочет сделать так, чтобы этот теракт Россия ассоциировала с Украиной. Именно на этот вопрос и пытается ответить Москва, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: У России есть план уничтожения ВСУ ударами в одну точку, который едва не сорвал Запад читайте на сайте Украина.ру
26 марта, 18:31Константин Кеворкян: Пока ВСУ восемь раз "брали" Кремль, Зеленский готовился унять цепных псов ПорошенкоСейчас развитие на Украине альтернативной информации вызывает живейшую тревогу у властей. Разрушается картина мира, которая создается официальными СМИ, из-за чего киевская пропаганда начинает пробуксовывать. Особенно это тревожно в свете кончающегося президентского срока Зеленского, когда в полный рост встанет вопрос о его легитимности