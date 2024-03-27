Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
По факту решать вопрос транзита газа через Украину будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо". Возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
По по поводу переговоров по транзиту газа через Украину в Киеве очень много информационного шума. По теме высказываются все кому не лень, включая "странных женщин из Еврокомиссии" и еврокомиссаров по энергетике из Эстонии, рассказал политэкономист.
Эстония давно прошла все циклы деиндустриализации и ничего не представляет из себя в промышленном плане. Но по факту решать вопрос транзита газа будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо", отметил аналитик.
"С Чехами вопрос подвешенный. В прошлом году они хвастались, что им не нужен российский газ, а в январе они его стали покупать как не в себя. Словаки в этом плане последовательны. [Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо в январе по этой теме высказывался", - отметил Лизан.
Поэтому возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Словаки будут покупать газ, право собственности на него будет переходить на российско-украинской границе, а не на украино-словацкой, заключил собеседник издания.
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