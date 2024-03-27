https://ukraina.ru/20240327/1054135130.html

Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС

Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС - 27.03.2024 Украина.ру

Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС

По факту решать вопрос транзита газа через Украину будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо". Возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2024-03-27T04:10

2024-03-27T04:10

2024-03-27T04:10

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По по поводу переговоров по транзиту газа через Украину в Киеве очень много информационного шума. По теме высказываются все кому не лень, включая "странных женщин из Еврокомиссии" и еврокомиссаров по энергетике из Эстонии, рассказал политэкономист.Эстония давно прошла все циклы деиндустриализации и ничего не представляет из себя в промышленном плане. Но по факту решать вопрос транзита газа будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо", отметил аналитик.Поэтому возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Словаки будут покупать газ, право собственности на него будет переходить на российско-украинской границе, а не на украино-словацкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html

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новости, словакия, украина, чехия, иван лизан, газ, транзит, экономика, россия