Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС - 27.03.2024 Украина.ру
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Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС
Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС - 27.03.2024 Украина.ру
Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС
По факту решать вопрос транзита газа через Украину будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо". Возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2024-03-27T04:10
2024-03-27T04:10
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По по поводу переговоров по транзиту газа через Украину в Киеве очень много информационного шума. По теме высказываются все кому не лень, включая "странных женщин из Еврокомиссии" и еврокомиссаров по энергетике из Эстонии, рассказал политэкономист.Эстония давно прошла все циклы деиндустриализации и ничего не представляет из себя в промышленном плане. Но по факту решать вопрос транзита газа будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо", отметил аналитик.Поэтому возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Словаки будут покупать газ, право собственности на него будет переходить на российско-украинской границе, а не на украино-словацкой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240324/1054072203.html
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новости, словакия, украина, чехия, иван лизан, газ, транзит, экономика, россия
Новости, Словакия, Украина, Чехия, Иван Лизан, газ, транзит, экономика, Россия

Оператором может стать Братислава: аналитик рассказал, чем отказ от продления контракта грозит странам ЕС

04:10 27.03.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСтроительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток
Строительство участка газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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По факту решать вопрос транзита газа через Украину будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо". Возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
По по поводу переговоров по транзиту газа через Украину в Киеве очень много информационного шума. По теме высказываются все кому не лень, включая "странных женщин из Еврокомиссии" и еврокомиссаров по энергетике из Эстонии, рассказал политэкономист.
Эстония давно прошла все циклы деиндустриализации и ничего не представляет из себя в промышленном плане. Но по факту решать вопрос транзита газа будут Словакия, Чехия, Италия и Австрия, потому что они еще покупают российское "голубое топливо", отметил аналитик.
"С Чехами вопрос подвешенный. В прошлом году они хвастались, что им не нужен российский газ, а в январе они его стали покупать как не в себя. Словаки в этом плане последовательны. [Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо в январе по этой теме высказывался", - отметил Лизан.
Поэтому возможно, что оператором по закупкам газа станет Братислава. Словаки будут покупать газ, право собственности на него будет переходить на российско-украинской границе, а не на украино-словацкой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
Тимур Сыртланов интервью
24 марта, 12:42
Тимур Сыртланов о теракте в "Крокусе": Террористы бежали на Украину, чтобы потом попасть в лапы ЦРУПочему так быстро взяли террористов из "Крокуса"? Зайдут ли страны НАТО на Украину? Готова ли Россия применить ядерное оружие?
 
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