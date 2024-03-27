Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов"
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкУкраина прекратила движение пассажирских поездов через границу с Крымом
Анонсированная летом Приазовская железная дорога пока находится в процессе реализации. Точно неизвестно, на какой стадии сейчас строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Наконец-то Донецк и Мариуполь связаны железнодорожным сообщением. Это прекрасная новость. Во-первых, это позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые находятся в тяжелейшем кризисе, рассказал политэкономист.
"Во-вторых, это позволит увеличить грузооборот Мариупольского порта. На пике он составлял 15 миллионов тонн, а сейчас дай бог на 1,5 миллиона тонн грузооборота в год выйти (это мизерные поставки)", - указал Лизан.
Это только начальный этап интеграции "новых регионов". Пока она проходит в рамках существующей железнодорожной сети с учетом новой перемычки. Анонсированная летом Приазовская железная дорога только в процессе реализации, подчеркнул аналитик.
Точно неизвестно, на какой стадии находится строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится, заключил собеседник издания.
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