https://ukraina.ru/20240327/1054134862.html

Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов"

Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов" - 27.03.2024 Украина.ру

Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов"

Анонсированная летом Приазовская железная дорога пока находится в процессе реализации. Точно неизвестно, на какой стадии сейчас строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан

2024-03-27T03:40

2024-03-27T03:40

2024-03-27T03:40

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Наконец-то Донецк и Мариуполь связаны железнодорожным сообщением. Это прекрасная новость. Во-первых, это позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые находятся в тяжелейшем кризисе, рассказал политэкономист.Это только начальный этап интеграции "новых регионов". Пока она проходит в рамках существующей железнодорожной сети с учетом новой перемычки. Анонсированная летом Приазовская железная дорога только в процессе реализации, подчеркнул аналитик.Точно неизвестно, на какой стадии находится строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240325/1054101585.html

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новости, донецк, мариуполь, донецкая народная республика, иван лизан, железная дорога, железнодорожники, транспорт, русский донбасс