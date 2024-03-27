Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов" - 27.03.2024 Украина.ру
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Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов"
Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов" - 27.03.2024 Украина.ру
Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов"
Анонсированная летом Приазовская железная дорога пока находится в процессе реализации. Точно неизвестно, на какой стадии сейчас строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
2024-03-27T03:40
2024-03-27T03:40
новости
донецк
мариуполь
донецкая народная республика
иван лизан
железная дорога
железнодорожники
транспорт
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Наконец-то Донецк и Мариуполь связаны железнодорожным сообщением. Это прекрасная новость. Во-первых, это позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые находятся в тяжелейшем кризисе, рассказал политэкономист.Это только начальный этап интеграции "новых регионов". Пока она проходит в рамках существующей железнодорожной сети с учетом новой перемычки. Анонсированная летом Приазовская железная дорога только в процессе реализации, подчеркнул аналитик.Точно неизвестно, на какой стадии находится строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240325/1054101585.html
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новости, донецк, мариуполь, донецкая народная республика, иван лизан, железная дорога, железнодорожники, транспорт, русский донбасс
Новости, Донецк, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Иван Лизан, железная дорога, железнодорожники, транспорт, Русский Донбасс

Свет в конце тоннеля. Аналитик рассказал, как проходит интеграция железных дорог "новых регионов"

03:40 27.03.2024
 
© РИА Новости . Юрий Лашов / Перейти в фотобанкУкраина прекратила движение пассажирских поездов через границу с Крымом
Украина прекратила движение пассажирских поездов через границу с Крымом - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Юрий Лашов
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Анонсированная летом Приазовская железная дорога пока находится в процессе реализации. Точно неизвестно, на какой стадии сейчас строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политэкономист, глава аналитического бюро проекта "Сонар-2050" Иван Лизан
Наконец-то Донецк и Мариуполь связаны железнодорожным сообщением. Это прекрасная новость. Во-первых, это позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о приватизации государственных шахт в ДНР, которые находятся в тяжелейшем кризисе, рассказал политэкономист.
"Во-вторых, это позволит увеличить грузооборот Мариупольского порта. На пике он составлял 15 миллионов тонн, а сейчас дай бог на 1,5 миллиона тонн грузооборота в год выйти (это мизерные поставки)", - указал Лизан.
Это только начальный этап интеграции "новых регионов". Пока она проходит в рамках существующей железнодорожной сети с учетом новой перемычки. Анонсированная летом Приазовская железная дорога только в процессе реализации, подчеркнул аналитик.
Точно неизвестно, на какой стадии находится строительство, но работы должны закончить к концу 2024 года. Потому что на этот срок запланирован запуск металлургического комбината имени Ильича, а без этой железной дороги его запустить не получится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лизан: Россия избавилась от крюка в Новороссии, но столкнулась с криворукими программистами читайте на сайте Украина.ру
Андрей Грозин интервью - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
25 марта, 19:30
Андрей Грозин: Можно мечтать о кратере на Банковой, но прежде нужен порядок в миграционной сфереЗа несколько недель до теракта в "Крокус Сити Холле" на сайте украинского посольства в Таджикистане появилась информация о приглашении иностранцев в "Интернациональный легион". Украинский посол в республике Валерий Евдокимов в 2019-2020 годах был главой Службы внешней разведки Украины.
 
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