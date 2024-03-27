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"Трагедия в "Крокусе": украинский почерк"

"Трагедия в "Крокусе": украинский почерк" - 27.03.2024 Украина.ру

"Трагедия в "Крокусе": украинский почерк"

Мультимедийная конференция

2024-03-27T13:05

2024-03-27T13:05

2024-03-27T14:32

украинское досье

крокус сити холл

теракт

украина

новости

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"Трагедия в "Крокусе": украинский почерк"Начало 29 марта в 13:00 в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" (Зубовский бул., 4; Дальний зал).Организатор – мультимедийное издание "Украина.ру".Растёт число свидетельств участия украинских спецслужб в организации массового убийства мирных граждан в концертном зале "Крокус сити-холл" 22 марта. Террор давно взят на вооружение Киевом. Все помнят убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, многочисленные теракты на новых территориях России, откровенным террором является прицельный ракетно-артиллерийский огонь по жителям приграничных городов России.Эксперты выскажутся о принципах и методах украинского государственного терроризма и о том, каков должен быть наш эффективный ответ.Участники:- депутат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета по обороне Юрий ШВЫТКИН;- подполковник ФСБ в запасе Сергей ХРАПАЧ;- посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион МИРОШНИК;- командир батальона "БАРС-13", полковник, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей ПИНЧУК;- политический аналитик, ветеран спецслужб Приднестровья Дмитрий СОИНВедущий – главный редактор мультимедийного издания "Украина.ру" Искандер Хисамов.Осуществляется онлайн-трансляция, интерактивное общение с аудиторией.Аккредитация: accreditation@rian.ruВход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".

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украинское досье, крокус сити холл, теракт, украина, новости