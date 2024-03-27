https://ukraina.ru/20240327/1054114898.html

"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес

"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес - 27.03.2024 Украина.ру

"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес

На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2024-03-27T03:20

2024-03-27T03:20

2024-03-27T03:20

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Волонтер сообщил, что когда произошел теракт в Красногорске, он находился в ЛНР и общался с российскими бойцами и командирами. Эта трагедия только усилила их злость к врагу и укрепила уверенность в том, что России нужна только победа в виде безоговорочной капитуляции противника, рассказал технолог.На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес, добавил эксперт.Такая собственность могла бы очень пригодиться, потому что военным нужно где-то размещать личный состав и склады с боеприпасами. Но даже у поддерживающих Украину государство не забирает бизнес и недвижимость, потому что они могут передумать и вернуться. Но фактически они воюют против России. Поэтому такая практика должна прекратиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240326/1054106194.html

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новости, россия, украина, новые регионы, всу, недвижимость, бизнес, враги, конфискация