"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес
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На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Волонтер сообщил, что когда произошел теракт в Красногорске, он находился в ЛНР и общался с российскими бойцами и командирами. Эта трагедия только усилила их злость к врагу и укрепила уверенность в том, что России нужна только победа в виде безоговорочной капитуляции противника, рассказал технолог.
На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес, добавил эксперт.
"Их (предателей которые выбрали сторону противника. - Ред.) деньги по-прежнему идут на закупку дронов, которыми ВСУ убивают наших солдат. А по их связям по-прежнему передается информация о передвижении наших войск, после чего туда прилетают ракеты", - отметил Алехин.
Такая собственность могла бы очень пригодиться, потому что военным нужно где-то размещать личный состав и склады с боеприпасами. Но даже у поддерживающих Украину государство не забирает бизнес и недвижимость, потому что они могут передумать и вернуться. Но фактически они воюют против России. Поэтому такая практика должна прекратиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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