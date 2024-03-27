"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес - 27.03.2024 Украина.ру
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"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес
"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес - 27.03.2024 Украина.ру
"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес
На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2024-03-27T03:20
2024-03-27T03:20
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Волонтер сообщил, что когда произошел теракт в Красногорске, он находился в ЛНР и общался с российскими бойцами и командирами. Эта трагедия только усилила их злость к врагу и укрепила уверенность в том, что России нужна только победа в виде безоговорочной капитуляции противника, рассказал технолог.На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес, добавил эксперт.Такая собственность могла бы очень пригодиться, потому что военным нужно где-то размещать личный состав и склады с боеприпасами. Но даже у поддерживающих Украину государство не забирает бизнес и недвижимость, потому что они могут передумать и вернуться. Но фактически они воюют против России. Поэтому такая практика должна прекратиться, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240326/1054106194.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, новые регионы, всу, недвижимость, бизнес, враги, конфискация
Новости, Россия, Украина, Новые регионы, ВСУ, Недвижимость, бизнес, враги, конфискация

"Они выбрали сторону врага": Роман Алехин о том, почему у предателей РФ нужно забрать квартиры и бизнес

03:20 27.03.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
Волонтер сообщил, что когда произошел теракт в Красногорске, он находился в ЛНР и общался с российскими бойцами и командирами. Эта трагедия только усилила их злость к врагу и укрепила уверенность в том, что России нужна только победа в виде безоговорочной капитуляции противника, рассказал технолог.
На территории возвращенных российских регионов есть люди, которые уехали в Киев и выбрали сторону врага. У них на территории "новых регионов" осталась в собственности недвижимость и продолжает работать бизнес, добавил эксперт.
"Их (предателей которые выбрали сторону противника. - Ред.) деньги по-прежнему идут на закупку дронов, которыми ВСУ убивают наших солдат. А по их связям по-прежнему передается информация о передвижении наших войск, после чего туда прилетают ракеты", - отметил Алехин.
Такая собственность могла бы очень пригодиться, потому что военным нужно где-то размещать личный состав и склады с боеприпасами. Но даже у поддерживающих Украину государство не забирает бизнес и недвижимость, потому что они могут передумать и вернуться. Но фактически они воюют против России. Поэтому такая практика должна прекратиться, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Роман Алехин: Россия отомстит за теракт в Москве, когда по Макиавелли выбьет ВСУ из Харькова и Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Олеся Орленко интервью - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Вчера, 05:07
Олеся Орленко: После теракта в Москве "бешеное радио" во Франции закручивает гайки и готовит ВСУ к войнеПрезидент Франции Эммануэль Макрон осудил теракт в "Крокус Сити Холле", выразил солидарность с российским народом, а после в Елисейском дворце собрал Совет обороны и национальной безопасности
 
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