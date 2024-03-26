Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков - 26.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240326/1054119298.html
Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков
Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков - 26.03.2024 Украина.ру
Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях теракта в "Крокус Сити Холле" для всего мира, оценил успехи наших военных на фронте и назвал возможную дату начала, а также направление стратегического наступления российских войск
2024-03-26T14:43
2024-03-26T14:43
видео
александр казаков
крокус сити
крокус сити холл
теракт
расстрел
убийство
минирование
пожарные
подвиг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054119148_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afb00d2b7cb1c4524b06918cdcac7a1e.jpg
00:42 - международная реакция на массовое убийство в "Крокус Сити Холле" и волна телефонного минирования, которая поднялась потом;10:47 - нужно ли отменять мораторий на смертную казнь? 16:01 - об успехах российских военных на Артёмовском направлении;22:21 - стоит ли ожидать в ближайшее время генерального наступления ВС РФ?
крокус сити
сирия
украина
киев
сша
артемовск
армия
купянск
купянское направление
северск
херсон
запорожье
одесса
николаев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1a/1054119148_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_78da406e94cc8f1ab59718968987c8fa.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, александр казаков, крокус сити, крокус сити холл, теракт, расстрел, убийство, минирование, пожарные, подвиг, политика, исламисты, радикалы, сирия, украина, киев, война, виктория нуланд, владимир зеленский, ракетный удар, вс рф, провокация, цру, военные, сша, анархия, смертная казнь, мораторий, православие, христианство, владимир путин, победа, выборы, президентские выборы, артемовск, армия, наступление, купянск, купянское направление, северск, фронт, медицина, сергей шойгу, минобороны рф, потери, потери всу, всу, артиллерия, авиация, херсон, запорожье, одесса, николаев, василий небензя, энергетика, газ, евросоюз, видео
Видео, Александр Казаков, Крокус Сити, Крокус Сити Холл, теракт, расстрел, убийство, минирование, пожарные, подвиг, политика, Исламисты, радикалы, Сирия, Украина, Киев, война, Виктория Нуланд, Владимир Зеленский, ракетный удар, ВС РФ, провокация, ЦРУ, военные, США, анархия, смертная казнь, мораторий, Православие, христианство, Владимир Путин, победа, выборы, президентские выборы, Артемовск, Армия, наступление, Купянск, Купянское направление, Северск, фронт, медицина, Сергей Шойгу, Минобороны РФ, потери, потери ВСУ, ВСУ, артиллерия, авиация, Херсон, Запорожье, Одесса, Николаев, Василий Небензя, энергетика, газ, Евросоюз

Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков

14:43 26.03.2024
 
Читать в
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях теракта в "Крокус Сити Холле" для всего мира, оценил успехи наших военных на фронте и назвал возможную дату начала, а также направление стратегического наступления российских войск
00:42 - международная реакция на массовое убийство в "Крокус Сити Холле" и волна телефонного минирования, которая поднялась потом;
10:47 - нужно ли отменять мораторий на смертную казнь?
16:01 - об успехах российских военных на Артёмовском направлении;
22:21 - стоит ли ожидать в ближайшее время генерального наступления ВС РФ?
 
ВидеоАлександр КазаковКрокус СитиКрокус Сити ХоллтерактрасстрелубийствоминированиепожарныеподвигполитикаИсламистырадикалыСирияУкраинаКиеввойнаВиктория НуландВладимир Зеленскийракетный ударВС РФпровокацияЦРУвоенныеСШАанархиясмертная казньмораторийПравославиехристианствоВладимир Путинпобедавыборыпрезидентские выборыАртемовскАрмиянаступлениеКупянскКупянское направлениеСеверскфронтмедицинаСергей ШойгуМинобороны РФпотерипотери ВСУВСУартиллерияавиацияХерсонЗапорожьеОдессаНиколаевВасилий НебензяэнергетикагазЕвросоюз
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:35СБУ пора признать террористической организацией – глава ФСБ
16:21Террористы, совершившие нападение в "Крокусе", планировали сбежать в Беларусь
16:14Директор ФСБ рассказал, кто готовил теракт в "Крокусе", и кому это выгодно
15:52На Украине их хотели встретить "как героев" - Бортников о террористах
15:50Бортников пообещал ответ на теракт в "Крокусе"
15:17Чем Гитлер лучше Зеленского
15:05Директор ФСБ объявил Буданова* законной целью ВС РФ
14:49Путин предложил создать систему антикриминальных мер, особенно в сфере миграции
14:47Войска нанесли удар по центрам принятия решений и объектам СБУ - Минобороны РФ
14:47Страх перед Трампом. Почему украинцам хотят запретить контакты с иностранцами
14:43Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков
14:23Провокация агрессии. Неонацистов Зеленского заставляют принуждать Россию к переговорам
14:19Казнить или не помиловать: мнения экспертов
13:57Песков назвал подонком Арестовича* за слова о теракте в "Крокусе"
13:49Патрушев без заминки назвал стоящих за терактом в "Крокусе"
13:36Песков назвал Зеленского своеобразным евреем с тягой к националистическому духу
13:06Пособник РДК* подорвал себя при задержании - ФСБ РФ
13:00Унижения Кулебы, успехи ВС РФ, случайное "признание" Арестовича*. Главное на Украине на 13:00 26 марта
12:59 Теракт в Москве совершили "инакомыслящие"? Британцы, сами того не желая, указывают на Украину
12:32Не знал, кого приютил. Восьмой фигурант дела о теракте объяснился до суда
Лента новостейМолния