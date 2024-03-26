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Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков

Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков - 26.03.2024 Украина.ру

Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков

Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях теракта в "Крокус Сити Холле" для всего мира, оценил успехи наших военных на фронте и назвал возможную дату начала, а также направление стратегического наступления российских войск

2024-03-26T14:43

2024-03-26T14:43

2024-03-26T14:43

видео

александр казаков

крокус сити

крокус сити холл

теракт

расстрел

убийство

минирование

пожарные

подвиг

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00:42 - международная реакция на массовое убийство в "Крокус Сити Холле" и волна телефонного минирования, которая поднялась потом;10:47 - нужно ли отменять мораторий на смертную казнь? 16:01 - об успехах российских военных на Артёмовском направлении;22:21 - стоит ли ожидать в ближайшее время генерального наступления ВС РФ?

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