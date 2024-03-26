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Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков
Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков - 26.03.2024 Украина.ру
Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях теракта в "Крокус Сити Холле" для всего мира, оценил успехи наших военных на фронте и назвал возможную дату начала, а также направление стратегического наступления российских войск
2024-03-26T14:43
2024-03-26T14:43
2024-03-26T14:43
видео
александр казаков
крокус сити
крокус сити холл
теракт
расстрел
убийство
минирование
пожарные
подвиг
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00:42 - международная реакция на массовое убийство в "Крокус Сити Холле" и волна телефонного минирования, которая поднялась потом;10:47 - нужно ли отменять мораторий на смертную казнь? 16:01 - об успехах российских военных на Артёмовском направлении;22:21 - стоит ли ожидать в ближайшее время генерального наступления ВС РФ?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Ждать уже недолго: когда начнётся большое наступление ВС России и куда будем бить теперь - Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру рассказал о последствиях теракта в "Крокус Сити Холле" для всего мира, оценил успехи наших военных на фронте и назвал возможную дату начала, а также направление стратегического наступления российских войск
00:42
- международная реакция на массовое убийство в "Крокус Сити Холле" и волна телефонного минирования, которая поднялась потом;10:47
- нужно ли отменять мораторий на смертную казнь? 16:01
- об успехах российских военных на Артёмовском направлении;22:21
- стоит ли ожидать в ближайшее время генерального наступления ВС РФ?