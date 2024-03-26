https://ukraina.ru/20240326/1054109788.html

Не водите никого через майдан на ТВ. Полурецензия очевидца на сериал без полутонов

Не водите никого через майдан на ТВ. Полурецензия очевидца на сериал без полутонов - 26.03.2024 Украина.ру

Не водите никого через майдан на ТВ. Полурецензия очевидца на сериал без полутонов

На прошлой неделе на Первом канале наконец-то закончился 8-серийный сериал "Переведи ее через майдан". И понадобился страшный теракт в "Крокус Сити Холле", чтобы отвлечься от впечатлений, а вся обсценная лексика ушла на другой объект.

2024-03-26T07:40

2024-03-26T07:40

2024-03-26T07:40

владимир скачко

мнения

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И смягчила тот ужас, который две недели прилетал на крыльях ночи с понедельника по четверг сразу после программы "Время". Или, как там любят говорить, "главной информационной программы на главном канале страны".Ужас на крыльях ночиНо ужас был не в том, что ежедневная конъюнктурная пропаганда продолжалась такой же бездарной пропагандой с претензией на аналитичность и художественные обобщения. Нет, это-то как раз вполне можно оправдать: идет спецвоенная операция (СВО), фактически война, и определенные ограничения в подачи информации во всех странах в таких условиях как бы допускаются. Ну, так, по крайне мере, везде оправдываются неумелые, но беспрекословные пропагандисты…Ужас был даже не в том, о ЧЕМ рассказывал сериал – о госперевороте в Украине, совершенном под видом "цветной революции" под названием "евромайдан" на рубеже 2013-2014 годов. Оторопь до паралича мозга брала от того, КАК это было показано – прямолинейно, бездоказательно и в высшей степени бездарно. Даже с художественной, чисто киношной точки зрения. В сериале самыми правдивыми кадрами о главной трагедии Украины ХХI века, вызывающими безоговорочное доверие, были документальные съемки событий на площади (майдане) Независимости в Киеве. Но как только начиналось самостоятельное "творчество", радовались исключительно гастроэнтерологи, борющиеся с проблемами ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) у населения, -- никаких рвотных или слабительных порошков больше не требовалось. И вот почему: по-моему, есть, как минимум, три причины.Посыл шедевраВо-первых, теперь уже понятно, почему с первой серии начало мутить от главного посыла сериала. Его вполне можно было бы не смотреть изначально, если бы сразу прочитать анонс, придуманный творцами: "Любовь и смерть, предательство и преданность в контексте исторического госпереворота, сломавшего судьбы многих людей и разбросавшего их по разные стороны баррикад. Так кто же главный игрок и инициатор трагедии страны, развернувшейся в центре Киева – неужели сам Майдан!?".Нет, господа и панове, товарищи и друзья с недрузьями и небратьями, не Майдан – "главный игрок и инициатор трагедии". У нее совсем другие авторы – политические круги и спецслужбы США, которые, вложив в госпереворот 5 млрд долл, подготовили, унавозили кадрами и горящими автопокрышками, оружием, дубинками в виде черенков от лопат. И слава Богу, что в сериале хоть об этом сказано четко. Все остальное – полунамеки, полутона, полуоценки и, как общий результат, полуправда. И общая, и в деталях.И тут я впервые согласен даже с некоей украинской журналисткой Дарьей Семененко, которая сразу же, 14 марта 2024 года, на ресурсе meta.ua в статье под названием "Кинопропаганда: россияне сняли сериал с Януковичем о Евромайдане в Украине" написала: "Сюжет сериала разворачивается на фоне Евромайдана, но то, что показывают зрителям, больше похоже на карикатуру, а не на правду. Неудачные персонажи, абсурдные сюжетные линии и явная антиукраинская направленность делают "Переведи ее через Майдан" очередным нелепым "шедевром" российского кино".Насчет антиукраинскости я бы не говорил хотя бы потому, что сериал вообще сляпан под общим знаком "анти" -- в нем все неправдиво. Не вымысел, а именно неправдиво: антиисторично, антинаучно. При просмотре всех восьми серий трудно было отделаться от мысли, что глупых и лоховатых украинских руководителей -- президента Виктора Януковича (играет вполне реалистично Александр Наумов), главу его Администрации Сергея Левочкина с вечно испуганным лицом сознательного олигофрена, которому нужно по нужде отлучиться (Дмитрий Орлов), его сменщика – Андрея Клюева (Антон Афанасьев) – развели и провели на мякине. И даже не американцы, а нанятая ими политехнологиня Алина Никулина (Алина Засобина), всеми силами изображающая гламурную интеллектуалку, без памяти, до фанатизма влюбленную в своего коня. Именно она, оказывается, и крутила украинскими "звэрхныками" (по-украински -- высшими руководителями), как цыган солнцем, втягивала их в свои интриги, подставляла друг перед другом, перед Евросоюзом и Россией, натравливала, сбивала с толку и запутывала в схемах, чтобы сделать госпереворот неотвратимым.Левочкин: и это все о немИ это при том, что в действительности такой советницы-политтехнолога у Януковича не было, -- его слили свои же. В первую очередь – упомянутый глава Администрации Левочкин, который, собственно, и спровоцировал начало кровавой бойни в ноябре 2013-го под названием "звиряче побыття дитэй" (зверское избиение детей), когда направил на специально подобранных 50-летних "студентов" (предприимчивых бомжей и политических гастарбайтеров) и направил туда же телекамеры подневольного ему телеканала "Интер".Именно Левочкин, у которого при желании мог бы поучиться Иуда Искариот, стал главным персонажем-триггером трагедии, он – "мини-отец майдана". Но из просмотра сериала складывается устойчивое впечатление, что именно он проплатил сценарий и съемки так, чтобы вывести себя из-под удара, кося под неопытного и наивного, незнакомого с интригами дурачка. Жаль актера Орлова. Но если перед ним стояла именно такая сверхзадача, то он гениально с ней справился: сыгранного им Левочкина хочется пожалеть, а не повесить на осине за госпереворот и госизмену, как подлинного…Фон для идиотовВо-вторых, абсолютно идиотичен фон, на котором разворачивается пресловутый евромайдан. Однако сами авторы сериала признаются, что это евромайдан был фоном для из лихо закрученной сюжетной линии: "На фоне бушующего Майдана 2013-2014 годов на Украине подполковник СБУ Игорь Мельник расследует ограбление крупного банка в Донецке. Достаточно быстро обычное уголовное дело превращается в запутанный политический триллер".Убого, бессмысленно, абсурдно, ходульно и никак не связано между собой получилось все – и фон, и события. И очень тянет на историю болезни, когда нарушена не только физиологическая моторика, но есть сбои и в мозговой деятельности "мытцив" (по-украински – творцов). Фон сериала таков: в Донецке грабят банк, в котором отложены "бабосы и брюлики" (деньги и бриллианты) для действующего президента страны Виктора Януковича, чтобы он спокойно переизбрался в 2015 году, победив неонацистов из партии "Свобода" Олега Тягныбока, которых специально, как кабанчиков, всячески подкармливают именно для этой политической охоты.Но осуществляет это непонятный террорист с погонялом Фара (Томас Моцкус), прикрытие которому организовывает банда глухонемых и глухих, которая к тому же пробавляется еще и незаконным наркотрафиком и параллельно везет оружие из Польши для майдана. А руководит этим всем отлично говорящий и чутко слышащий авторитет Голос (Владимир Довжик) с лицом опереточного злодея, который вместе с Фарой безжалостно душит итальянской гарротой всех ненужных свидетелей-исполнителей нарко-транспортной задумки.Потом этого Голоса пытаются кончить работающие в автомастерской напротив притона украинские неонацисты, которые в перерывах между ремонтным закручиванием гаек пробавляются чтением Ницше, хотят построить Украину для украинцев и по этому поводу люто ненавидят инородцев. Особенно курдов, потому фюрер нациков Степан (Даниил Шустов) без памяти влюбляется в кудрявую блондинку Машу, а она (Анжелика Печка) оказывается дочерью курда, которого перед этим Степан неслабо отметелил, напав на него на рынке. За то, что Фара по запаре нечаянно задушил Степанового брата, и, по логике Степана, именно на рынок вели следы этого преступления.Нацики по минимумуНу что тут можно было сказать? Да если бы в партии "Свобода" этого недоучки-проктолога Тягныбока хотя бы каждый тысячный член мог спокойно произнести имя Фридрих (не говоря уже о слове Ницше), и то было бы ничего. Но ведь нет! Тупость ментального жлобства и примитивное хуторянство – вот вторые имена этой партии, что, собственно, и определило звериный оскал госпереворота-2014. Слово "интеллектуал" в "Свободе" с первого раза и без соответствующей подготовки не произнесет никто.Но создатели сериала, видимо, решили, что для придания укро-неонацистам большего фашистского лоска и окраса нужен Ницше, вот и получилось то, что получилось. Лихо закрученный сюжет или практически введение в историю болезни. Но не неонацистов, а авторов и, следовательно, тех, кто вольно или невольно пытался разобраться в этих экранных перипетиях.А как трогательно на этом фоне развивается любовь мента Свята (Александр Лымарев) к глухой, но говорящей пособнице Голоса по кличке Пыль (Ольга Тимофеева II). И как лихо они мочат помощника Голоса с погонялом Яйцо (Николай Иванов XXV) – просто загляденье, любо дорого смотреть. А главное – как лихо это раскрывает и дополняет суть евромайдана как госпереворота. В голове создателей, разумеется.Но, в принципе, этот криминальный уклон сериала понятен. Консультантом сериала указан некто Игорь Ботенко, который во время евромайдана работал следователем следственного отдела ГУ МВД Украины в Киеве. И просто хорошо, что сериал консультировал не какой-то случайно подвернувшийся знакомый продавец сантехники и всем не пришлось наблюдать политические перипетии в спорах о том, как устанавливать стульчаки…Нормальные герои идут в обходВ-третьих, безмерно удивительны главные герои сериала. Их там полно, но главного и положительного нет ни одного. Более-менее несгибаемыми победителями можно считать двух женщин – лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (Ольга Зайцева) и Зою Ивановну (Юлия Рутберг), бабушку, как оказалось, мудрой русской шпионки Кати Трубниковой (Александра Мусаева), затихарившейся в роли то ли прислужницы, то ли помощницы-консультанта Тимошенко.Первая (Тимошенко) весь сериал страшно мается в казематах "кровавой панды" на восьмом этаже харьковской больницы железнодорожников, куда к ней лично приходит Янукович и обещает забрать все деньги и сгноить в клетке (это цитата), если она не прикажет "Батькивщине" не выступать против власти и президента. Сериальная Юлия Владимировна, сурово тряся бубликом на голове (удачно сделанной знаменитой косой) гордо отказывается, что и приближает суровый конец Януковича.А бабушка Зоя несгибаема потому, что ее никто и… не нагибал. Вообще! О ней сказано, что в молодости она готовила спецназ и отлично стреляет с двух рук. И потому спокойно, но тайно принимает у себя генерала российских спецслужб (Анатолий Горячев), который совсем не понятно, что делал в охваченном евромайданом Киеве до такой степени, что даже не дал в морду резиденту ЦРУ Полуяну (Григорий Сиятвинда), когда тот ехидно, но победно и высокомерно так заметил коллеге: "Украина – цэ США" (тоже цитата).На таком лихом диалоге разведчики и расстались, чтобы только через 8 лет начинать СВО и исправлять то, что не сделали российские спецслужбы в Украине Януковича, предотвращая госпереворот. Но об этом в сериале стыдливо умалчивают…Главная парочкаИ, конечно же не могут не потрясать, те, кого должны считать главными героями – подполковник СБУ Игорь Мельник (Олег Назаров), статный красавец, который расследует ограбление банка в Донецке, но выходит на евромайдан. Его жена Рада (Виктория Соловьева), дочь генерала СБУ и непосредственного начальника мужа, мажорка, в прошлом наркоманка, в настоящем – алкоголица и неверная нимфетка, которая даже обрюхатилась от другого папиного сослуживца, который в конце концов за 17 млн баксов и порешит папашку.Вот они-то и демонстрируют на всю страну всепобеждающую любовь, которая мол, превыше всего и запросто от всего очищает. Но Рада хитрее своего Игорька: она ему говорит, что ребенок от него, а он и верит, потому как типа любит.Ослепленный этой любовью и неизбывной тягой к истине, Игорь тоже изменяет жене с французской шпионкой, которую режут, чтобы заманить его в сети ЦРУ. И Игорь запросто предает и тестя, и жену, и Украину, и расследование, и СБУ. Потому что, надо понимать, страшно: крови в сериале пролито столько, что можно было пожары на майдане заливать. Мочили всех – от генералов до банальных бандюков и нациков. А платил за всех подлый, но крайне элегантный олигарх Фишман (Дмитрий Ульянов), надо понимать в реальной жизни Дмитрий Фирташ, который и верховодил в этом шалмане.Но именно его, Игоря, предателя всех и вся, раскрывая ему же глаза происходящее, в конце фильма мент Свят и русская шпионка Катя, внучка двуручной бабушки Зои вывозят в Россию, чтобы послужил наконец правому делу.ВыводКакому делу будет теперь служить главгерой Игорь и зачем такой человек нужен в России? А это никому не ведомо, потому что едут-то они вдаль по шоссе под самые титры, показ которых и прервал эти увлекательные 8-серийные мучения в попытках создать шедевр.Но ясно одно: авторов сериала – пятерых создателей сценария (Андрей Мигачев, автор идеи, Андрей Житков, Анна Захарян, Сергей Кавтарадзе, Павел Снисаренко) и двух режиссеров (Глеб Алейников, он же и продюсер главный и Олег Добровольский II) – лучше никогда больше не подпускать к киноделу. На пушечный выстрел!Но мы в России, а значит, все еще будет. И потому фамилии гениев я дал специально, чтобы уже по титрам можно было узнать, стоит ли смотреть их новые поделки……А майдан, госпереворот – это, конечно же, зло, поставившее Украину на грань исчезновения и залившее ее кровью в спровоцированной войне.А один из патриархов авторской песни Александр Городницкий еще в марте 2014 года написал песню "Майдан" с предисловием из Виталия Коротича "Переведи меня через майдан". И вот это действительно шедевр – антимайданное предупреждение России:Безбрежен океан людских страданий.Реальность беспощадна и груба.Дымятся баррикады на майдане,Где льется кровь и слышится пальба.Там лишь чужие поминают вины,Там грош-цена потраченным трудам.И, если, Боже, любишь Украину,Переведи ее через майдан.Там из окошка выпавшая рамаПо тротуару не дает пройти,И нам вещают рупоры упрямо,Что к счастью нет окольного пути.Его мы не прошли и половины,Идя опять по собственным следам,И, если, Боже, любишь Украину,Переведи ее через майдан.И вы, что встали камуфляжной ратью,Готовые убить и умереть,Опомнитесь: вчера вы были братья,-Не становитесь каинами впредь.Не забывайте - жизнь всего дороже, -За остальное я гроша не дам.И, если Украину любишь, Боже,Переведи ее через майдан.И чтоб ни пели Рада или Дума,Какую бы ни заплетали нить,Не стоит подставлять себя под дулоИ на другого дуло наводить.Нелегкий день сегодня нами прожит.Нелегкий жребий нам судьбою дан.И если ты Россию любишь, Боже,Переведи ее через майдан.Александр Городницкий04.03.2014

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

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владимир скачко, мнения