https://ukraina.ru/20240325/1054097571.html

"С водой и хлебом". Как живется в прифронтовых шахтерских поселках Донецка

"С водой и хлебом". Как живется в прифронтовых шахтерских поселках Донецка - 25.03.2024 Украина.ру

"С водой и хлебом". Как живется в прифронтовых шахтерских поселках Донецка

Вместе с волонтерами, реализующими гуманитарный проект "Хлеб и вода" в одном из самых обстреливаемых районов Донецка, журналист портала "Украина.ру" посетил один из прифронтовых поселков, поучаствовал в раздаче помощи, побеседовал с местными жителями и готов поделиться своими впечатлениями.

2024-03-25T18:06

2024-03-25T18:06

2024-03-25T18:06

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"Сейчас прямо до Т-образного перекрестка, потом налево и сразу направо. Там увидите или спросите", - улыбается бесстрашный водитель маршрутки, блаженно затягиваясь первой сигаретою за день.Не всякому это ясно, однако ж маршрутчик, что работает в прифронте, просто не может не быть отчаянным. Уже который месяц украинские операторы БПЛА, давно растерявшие остатки человечности, охотятся на социальный транспорт: автомобили "скорой", ремонтные бригады, спасателей. Общественный транспорт – не исключение.На часах почти восемь утра, но улицы пустынны. В былые времена шахтерские поселки не засыпали толком: одних провожают в ночную смену, других встречают с дневной. То детвору ведут по школам-садикам, то жены шахтерские на работу едут. Туда-сюда народ по жужалке, а нынче толком нет никого. Молодые воюют, уехали в поисках лучшей жизни, а то и вовсе погибли. Старым, по большому счету, торопиться некуда и незачем. Соберутся у калитки да пыхтят все утро дешевым куревом – новости обсуждают."Ты не помнишь небось, но еще задолго до войны тогдашняя районная начальница шутила, что на карте Петровского района такого поселочка нет. Да где ж эта улица?" - бухтит водитель, то и дело позевывая. Пожимаю плечами.Притормозив напротив очередного консилиума здешних аксакалов, называем заковыристый адрес. "А вам кого там надо? А что там рядом? А зачем?" - галдят мужички, перебивая друг друга. "Да блин! Где хлеб раздавать будут!" - горячится водитель. "А-а-а! Так вы правильно ехали", - резюмирует один из них. За руль он держит потрепанный жизнью велосипед "Украина". Со школьных лет не видел таких.А вот прифронтовые поселочки, наподобие этого, вижу регулярно, ибо донецкие окраины, как и окраины многих других городов Донбасса, натурально из них состоят. Длинные ряды вразнобой покрашенных калиток, дома на два хозяина, что-то отдаленно напоминающее клуб, магазин и администрация с гулким деревянным полом на советский манер. Ах, да! И детская площадка, заросшая прошлогодней травой. Неуместно яркая в этой безмолвной серости. Бульвар Пушкина, безусловно, прекрасен, но именно здесь тихо бьется растерзанное войною сердце шахтерской столицы. Приехали!- Похолодало.- Ага. Чего тут как?- Ребята хлеб привезли, лекарства. Сейчас передавать будут, а мы с людьми пообщаемся.- Понял-принял. Будешь аналоговую сигарету, цифровой человек?- А давай!С ребятами, которые уже занесли в помещение коробки с румяными буханками, знакомимся в две секунды. На войне так бывает: еще имена друг друга не запомнили, а уже шутки шутите. Водитель "хлебного" грузовичка стартует так резко, будто на пожар.- Чего это он? Боится?- Шут знает. На Жилплощадку ездит, а вот на Трудовские отказывается.- Если на Жилплощадку, значит не трус вроде. Странно."А вот это небось депутаты", - шепчет один из немногочисленных собравшихся товарищу. Улыбаюсь. Приучили людей к тому, что не бывает добрых дел без личных интересов. Раз гуманитарка, значит непременно пиар и политиканство. А жаль.Руководитель местной администрации – женщина весомых достоинств. Кажется, что году в 48-м ее завели, как игрушку, и этот завод все никак не заканчивается. Такие, как правило, с ужасом думают о надвигающейся пенсии, поскольку не знают, чем станут занимать себя на заслуженном отдыхе."Ребята, сейчас с углем трудно, а в домах холодно. И нашим бабушкам неходячим дорого получается. Не у всех есть 33 тысячи. Сейчас 11 тысяч – тонна. И вот я бы попросила", - частит женщина."Неужто уголь попросит? Дожили! Донбассу не хватает угля", - огорчаюсь я, но виду не подаю.Но дама скромнее и потому у волонтеров просит…теплые одеяла. А еще печку для армейских грузовиков. "Скорая", мол, не всегда может прорваться на фоне обстрела, а потому местные звонят военным, если кого-то ранит. Вот им бы печки автомобильные."Ребята, давайте быстренько разберем хлеб! Давайте все сразу прямо заходите", - зовет она, и узкий тамбур наполняется людьми. В основном, конечно, пожилыми. Взгляды усталые, одежда поизносилась и пахнет сыростью. Среди этой серой толпы выделяется девчушка в ярко розовой курточке.Пришли, конечно же, не все. Те, кто может ходить, берут по три-четыре буханки для совсем пожилых. "А еще алкоголики наши не пришли. Постеснялись. Знаете, в любом поселке есть такие непутевые. Им потом занесут", - ворчит женщина.Пока суд да дело, знакомимся с Ириной – блондинкой лет тридцати с небольшим, которая ждет ребенка от супруга, погибшего на войне. Она тут за медикаментами для беременных. Аптек, как и магазинов, в округе нет.- Ирин, а супруг мобилизованным или добровольцем был?- Да он у меня с 2014 года воюет. Но вот так получилось. Прилетел снаряд.- Трудно было в 2014 году мужа на войну отпускать?- Когда исполнилось восемнадцать лет, я уехала к тете в Якутию. Потом началась война и я приехала к маме – в Луганск. Решила пойти в ополчение. Немножко помыкалась и поехала в Донецк. Попала в батальон "Восток". Служила в поселке Спартак, потом перевелась в разведроту 100-й бригады, где и встретила супруга. А так как мы оба вояки, так в одном окопе и сидели. А потом он сказал, что устал за меня бояться и отправил домой. Теперь я парикмахер-универсал.История для местных широт не так чтобы совсем заурядная, но даже близко не уникальная, ибо женщины в ополчении первой волны встречались нередко, и семей таким образом было создано немало.Участвуя в этом разговоре, вспомнил тот, что зимой вел с уральскими военными где-то на Спартаке:- Ого! Такая красивая девушка! Что она здесь делает?- Осмелюсь предположить, что живет.- А почему здесь? Такая красивая. Нашла бы себе мужчину в центре.- Представь, каким мужеством нужно обладать, чтобы впечатлить дончанку со Спартака.- А вот я?- А еще не исключено, что в 2014-м она воевала где-то в аэропорту снайпером и гоняла тех, кого мы до сих пор из Авдеевки не выгнали.- Блин, логично.Уезжать отсюда Ирина не хочет даже в более спокойный район. Почему? Да как у всех: и дом тут, о котором в юности мечтала, и соседи замечательные, которых не бросишь, и кошка на днях шестерых родила, и кот любимый подрался, а теперь на трех лапах бегает. Наверняка есть и более личные причины, о которых девушка предпочитает умолчать, но картина, в целом, привычная.Зябко на улице. Курим. Стреляют, но умеренно. Алексей Сова – высокий парень с седой бородой. С ним и его друзьями меня познакомил военный фотограф Евгений Кель. В Петровском районе парни реализуют проект "Хлеб и вода", в рамках которого обеспечивают незащищенные категории местных питьевой водой и свежим хлебом. Плюс – медикаменты. Плюс – все, что понадобится.- Вы дальше куда?- Сейчас к главе района поедем. Отвезем медицину, а они там сами уже нуждающимся раздадут. Дальше – в "Дельфин". У нас подарки для больных деток. Ну и в администрацию города заедем. Есть один гуманитарный проект, который хотим попробовать реализовать.- А средства откуда?- У меня есть канал, подписчики которого собирают деньги. На них покупаем лекарства, реализовываем проект "Хлеб и вода". В этот раз с нами приехал наш главный меценат, на средства которого, по большей части, закупаются лекарства.Грузимся в машину. По тихой улочке едет тот самый пожилой мужчина на ржавом велосипеде. Народ уже разошелся. На большой земле это может быть не очень понятно, а потому я попробую объяснить, что люди приходят не столько за водой и хлебом, и не за медикаментами даже. Главное – внимание. Петровка – глухомань, а этот поселочек – глухомань глухомани. Потому волонтеры, которые о них заботятся, являются скорее ниточкой, которая связывает пыльные донецкие окраины с большой Россией.

https://ukraina.ru/20221110/1040688118.html

https://ukraina.ru/20240325/1054084911.html

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Игорь Гомольский

эксклюзив, днр, сво, россия, донецк, волонтеры, украина, бпла, донбасс, украина.ру, луганск