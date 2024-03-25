https://ukraina.ru/20240325/1054083425.html

Главное за ночь 25 марта

Главное за ночь 25 марта - 25.03.2024 Украина.ру

Главное за ночь 25 марта

Ночью ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в оккупированном Херсоне и Одессе. В Одессе часть города оказалась обесточена. Украина.ру, 25.03.2024

2024-03-25T08:05

2024-03-25T08:05

2024-03-25T08:06

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Ночью ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в оккупированном Херсоне и Одессе. В Одессе часть города оказалась обесточена.Средства ПВО ночью перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, - сообщили в Минобороны.Военнослужащим прикрытия госграницы России, которые отличились в ходе задержания подозреваемых в теракте в "Крокусе", вручили госнаграды, - сообщили в Минобороны.Все четверо террористов, атаковавших "Крокус", арестованы.

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новости, россия, одесса, херсон, минобороны, вс рф, удары