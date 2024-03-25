Главное за ночь 25 марта - 25.03.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 25 марта
Главное за ночь 25 марта - 25.03.2024 Украина.ру
Главное за ночь 25 марта
Ночью ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в оккупированном Херсоне и Одессе. В Одессе часть города оказалась обесточена. Украина.ру, 25.03.2024
2024-03-25T08:05
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вс рф
удары
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Ночью ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в оккупированном Херсоне и Одессе. В Одессе часть города оказалась обесточена.Средства ПВО ночью перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, - сообщили в Минобороны.Военнослужащим прикрытия госграницы России, которые отличились в ходе задержания подозреваемых в теракте в "Крокусе", вручили госнаграды, - сообщили в Минобороны.Все четверо террористов, атаковавших "Крокус", арестованы.
https://ukraina.ru/20240324/1054068992.html
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новости, россия, одесса, херсон, минобороны, вс рф, удары
Новости, Россия, Одесса, Херсон, Минобороны, ВС РФ, удары

Главное за ночь 25 марта

08:05 25.03.2024 (обновлено: 08:06 25.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ночью ВС РФ наносили удары по украинским объектам, взрывы раздавались в оккупированном Херсоне и Одессе. В Одессе часть города оказалась обесточена.
Средства ПВО ночью перехватили 11 украинских беспилотников над территорией Ростовской области, - сообщили в Минобороны.
Военнослужащим прикрытия госграницы России, которые отличились в ходе задержания подозреваемых в теракте в "Крокусе", вручили госнаграды, - сообщили в Минобороны.
Все четверо террористов, атаковавших "Крокус", арестованы.
F-16
Вчера, 09:06
Главное за ночь 24 марта
 
НовостиРоссияОдессаХерсонМинобороныВС РФудары
 
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Заголовок открываемого материала
09:02Украина задолжала Международному валютному фонду больше 11 миллиардов долларов
08:22Российские военные сбили 11 украинских дронов над Ростовской областью - МО РФ
08:05Главное за ночь 25 марта
07:49Часть Одессы погрузилась во тьму из-за взрывов — власти
07:19В руководящем составе ВСУ произошла отставка — СМИ
07:01"Дележ издыхающей Украины". Украинские эксперты и политики о будущем
06:52"Я понимал, что дверь не выдержит пули". Причины трагедии в "Крокусе"
06:34Чешская русофобия: истоки, реалии и перспективы
05:59Страшно, но не ужасно. Последствия "самой масштабной атаки" на украинскую энергосистему спустя трое суток
05:30Украина за неделю. Срывает ли теракт в Подмосковье замаячившие на горизонте мирные переговоры
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