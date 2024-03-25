Эксперт о том, зачем ВСУ имитировали "наступление" на Белгород и держат 150 тысяч на границе Белоруссии
Киев вынужден держать 150-тысячное войско на границе с Белоруссией. ВСУ пытаются создать видимость "наступления" на Белгородскую область, чтобы вынудить ВС РФ снять войска с основных направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Нужно понимать что у российской армии не хватит войск, чтобы наступать везде, где хочется. Даже если ВС РФ захотят наступать в Сумской области, ВСУ могут быстро про это узнать. Это война беспилотной, спутниковой и радиолокационной разведок и противник сразу же отреагирует, рассказал эксперт.
ВСУ пытаются создать видимость "наступления" на Белгородскую область, чтобы вынудить ВС РФ снять войска с основных направлений, отметил Измайлов. Сейчас военным приходится прикрывать границу подразделениями, которые можно было бы использовать для наступления на Угледар или Часов Яр, добавил журналист.
"Да и сам киевский режим из полумиллионного резерва вынужден на всякий случай держать 150-тысячную группировку на границе с Белоруссией. Так что ни мы, ни противник не могут в полной мере действовать так, как им бы хотелось", - отметил Измайлов.
Остается надеяться, что в частях вдоль границы исподволь накапливаются резервы, которые позволят российской армии в нужное время отвлечь украинские войска и нанести удар на главном направлении, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру