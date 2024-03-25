Эксперт о том, зачем ВСУ имитировали "наступление" на Белгород и держат 150 тысяч на границе Белоруссии - 25.03.2024 Украина.ру
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Эксперт о том, зачем ВСУ имитировали "наступление" на Белгород и держат 150 тысяч на границе Белоруссии
Эксперт о том, зачем ВСУ имитировали "наступление" на Белгород и держат 150 тысяч на границе Белоруссии - 25.03.2024 Украина.ру
Эксперт о том, зачем ВСУ имитировали "наступление" на Белгород и держат 150 тысяч на границе Белоруссии
Киев вынужден держать 150-тысячное войско на границе с Белоруссией. ВСУ пытаются создать видимость "наступления" на Белгородскую область, чтобы вынудить ВС РФ снять войска с основных направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
2024-03-25T05:10
2024-03-25T05:10
новости
россия
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Нужно понимать что у российской армии не хватит войск, чтобы наступать везде, где хочется. Даже если ВС РФ захотят наступать в Сумской области, ВСУ могут быстро про это узнать. Это война беспилотной, спутниковой и радиолокационной разведок и противник сразу же отреагирует, рассказал эксперт.ВСУ пытаются создать видимость "наступления" на Белгородскую область, чтобы вынудить ВС РФ снять войска с основных направлений, отметил Измайлов. Сейчас военным приходится прикрывать границу подразделениями, которые можно было бы использовать для наступления на Угледар или Часов Яр, добавил журналист.Остается надеяться, что в частях вдоль границы исподволь накапливаются резервы, которые позволят российской армии в нужное время отвлечь украинские войска и нанести удар на главном направлении, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, белгородская область, олег измайлов, украина, вс рф, всу, граница, сво, сумская область
Новости, Россия, Белгородская область, Олег Измайлов, Украина, ВС РФ, ВСУ, граница, СВО, Сумская область

Эксперт о том, зачем ВСУ имитировали "наступление" на Белгород и держат 150 тысяч на границе Белоруссии

05:10 25.03.2024
 
© YouTube / SportArenaМи-24 ВСУ
Ми-24 ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
© YouTube / SportArena
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Киев вынужден держать 150-тысячное войско на границе с Белоруссией. ВСУ пытаются создать видимость "наступления" на Белгородскую область, чтобы вынудить ВС РФ снять войска с основных направлений. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру журналист, член Союза писателей России, автор книги и телеграм-канала "Донбасс для чайников" Олег Измайлов
Нужно понимать что у российской армии не хватит войск, чтобы наступать везде, где хочется. Даже если ВС РФ захотят наступать в Сумской области, ВСУ могут быстро про это узнать. Это война беспилотной, спутниковой и радиолокационной разведок и противник сразу же отреагирует, рассказал эксперт.
ВСУ пытаются создать видимость "наступления" на Белгородскую область, чтобы вынудить ВС РФ снять войска с основных направлений, отметил Измайлов. Сейчас военным приходится прикрывать границу подразделениями, которые можно было бы использовать для наступления на Угледар или Часов Яр, добавил журналист.
"Да и сам киевский режим из полумиллионного резерва вынужден на всякий случай держать 150-тысячную группировку на границе с Белоруссией. Так что ни мы, ни противник не могут в полной мере действовать так, как им бы хотелось", - отметил Измайлов.
Остается надеяться, что в частях вдоль границы исподволь накапливаются резервы, которые позволят российской армии в нужное время отвлечь украинские войска и нанести удар на главном направлении, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Олег Измайлов: Пока ВСУ бетонируют свое мягкое подбрюшье, Россия доедает их, чтобы прорваться к реке считайте на сайте Украина.ру
Тимур Сыртланов интервью
Вчера, 12:42
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