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"Зеленский начинает чесать репу": Баранец назвал три условия для нового наступления ВСУ
"Зеленский начинает чесать репу": Баранец назвал три условия для нового наступления ВСУ - 24.03.2024 Украина.ру
"Зеленский начинает чесать репу": Баранец назвал три условия для нового наступления ВСУ
Для организации нового контрнаступления Украине нужны деньги, оружие и люди. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-24T08:57
2024-03-24T08:57
2024-03-24T08:57
новости
украина
наступление
всу
виктор баранец
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Чтобы начать новый контрнаступ, Украине нужно три вещи, отметил Баранец."Первое. Ей нужно дождаться денег, вокруг которых сейчас идет грызня в конгрессе США. Второе. Ей нужно дождаться оружия, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты вроде "Таурусов". Третье. Ей нужны люди. Это самое главное. Вы же видите, какая там происходит суета вокруг мобилизации. [Президент Украины Владимир] Зеленский начинает чесать репу и соглашается с [главкомом Александром] Сырским, что им нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми", - сказал эксперт. Для нас это будет очень выгодно, отметил он. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. А другое дело – работать с пастухами, водителями и студентами, которых месяц поучили стрелять и отправили на передовую. Таким образом, мы учитываем все эти элементы, считает Баранец.Полный текст интервью Виктора Баранца "Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе" читайте на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, наступление, всу, виктор баранец
"Зеленский начинает чесать репу": Баранец назвал три условия для нового наступления ВСУ
Для организации нового контрнаступления Украине нужны деньги, оружие и люди. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Чтобы начать новый контрнаступ, Украине нужно три вещи, отметил Баранец.
"Первое. Ей нужно дождаться денег, вокруг которых сейчас идет грызня в конгрессе США. Второе. Ей нужно дождаться оружия, включая самолеты F-16 и дальнобойные ракеты вроде "Таурусов". Третье. Ей нужны люди. Это самое главное. Вы же видите, какая там происходит суета вокруг мобилизации. [Президент Украины Владимир] Зеленский начинает чесать репу и соглашается с [главкомом Александром] Сырским, что им нужно отправить с фронта на отдых 300 тысяч человек, заменив их новыми", - сказал эксперт.
Для нас это будет очень выгодно, отметил он. Одно дело – драться с матерыми вояками, которые два года просидели в окопах. А другое дело – работать с пастухами, водителями и студентами, которых месяц поучили стрелять и отправили на передовую. Таким образом, мы учитываем все эти элементы, считает Баранец.