Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент - 23.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240323/1054058585.html
Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент
Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент - 23.03.2024 Украина.ру
Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент
В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным ФСБ, погибшими пока числятся 40 человек
2024-03-23T00:04
2024-03-23T00:40
эксклюзив
московская область
крокус сити холл
теракт
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054055358_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_a9f5b9bd0267a3f859d44ef110f13780.jpg
Что произошлоНападение произошло в районе 20:00, когда на сцену "Крокуса" должна была выйти выступать популярная рок-группа "Пикник". Известно, что все билеты на выступление были проданы, а вместимость самого зала составляет немногим менее 10 тыс. зрителей. Вскоре в сети появились первые кадры, снятые очевидцами. На них слышна стрельба и люди, которые в паники пытаются укрыться от пуль, падая на пол. Как рассказал корреспондент РИА Новости, который находился в зале и стал очевидцем этих событий, трое террористов в камуфляже и без масок ворвались в зал через партер и стали расстреливать зрителей. Нападавшие также подожгли кресла. Судя по имеющимся в сети видео, они проникли в здание через главный вход и расстреляли охрану, после чего беспрепятственно двинулись по зданию, убивая всех, кто попадался им на пути.Вскоре огонь распространился по зданию, загорелась кровля. Как сообщил прибывший на место губернатор Московской области Андрей Воробьев, к месту ЧП было направлено более 70 бригад скорой помощи. Также к "Крокусу" прибыли правоохранительные органы и спецназ, бойцы которого вскоре зашли в комплекс.Известно, что часть находившихся в зале людей сумела эвакуироваться. По информации ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 были ранены. Судьба террористов пока остается неизвестной. Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о происходящем в первые минуты после начала теракта, проинформировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин в курсе ситуации и отдал необходимые поручения. РеакцияМножество стран выразили свои соболезнования россиянам, родным и близки погибших: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Киргизия, Куба, Сербия, Сирия, Узбекистан и другие. Отреагировали на события в Красногорске и в США. Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты осуждают терроризм и что Вашингтон не располагал какими-либо сведениями о подготовке террористического акта в России.Отдельно в Белом доме подчеркнули, что нет никаких данных, что за терактом может стоять Украина. Что касается самой Украины, то там свою причастность к нападению в Подмосковье также опровергли. Это сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Тем не менее, в украинских пабликах тиражируется версия, что события в "Крокусе" будто бы инсценировал Кремль. Эту же версию озвучил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов. Такое поведение представителей Украины может свидетельствовать об участии киевского режима в организации этого теракта. Если эта версия подтвердится, то с украинскими властями следует поступать как с террористами, написал у себя в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов.Тем временем, российские регионы усиливают меры безопасности, отменяются массовые развлекательные и культурные мероприятия.*Включен в перечень террористов и экстремистов
московская область
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Павел Котов
Павел Котов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/16/1054055358_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b946c826ae4ca9b34634593015cc3e25.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, московская область, крокус сити холл, теракт, украина, россия
Эксклюзив, Московская область, Крокус Сити Холл, теракт, Украина, Россия

Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент

00:04 23.03.2024 (обновлено: 00:40 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
Павел Котов
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным ФСБ, погибшими пока числятся 40 человек
Что произошло
Нападение произошло в районе 20:00, когда на сцену "Крокуса" должна была выйти выступать популярная рок-группа "Пикник". Известно, что все билеты на выступление были проданы, а вместимость самого зала составляет немногим менее 10 тыс. зрителей.
Вскоре в сети появились первые кадры, снятые очевидцами. На них слышна стрельба и люди, которые в паники пытаются укрыться от пуль, падая на пол.
Как рассказал корреспондент РИА Новости, который находился в зале и стал очевидцем этих событий, трое террористов в камуфляже и без масок ворвались в зал через партер и стали расстреливать зрителей. Нападавшие также подожгли кресла.
Судя по имеющимся в сети видео, они проникли в здание через главный вход и расстреляли охрану, после чего беспрепятственно двинулись по зданию, убивая всех, кто попадался им на пути.
Вскоре огонь распространился по зданию, загорелась кровля. Как сообщил прибывший на место губернатор Московской области Андрей Воробьев, к месту ЧП было направлено более 70 бригад скорой помощи. Также к "Крокусу" прибыли правоохранительные органы и спецназ, бойцы которого вскоре зашли в комплекс.
Известно, что часть находившихся в зале людей сумела эвакуироваться.
По информации ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 были ранены. Судьба террористов пока остается неизвестной.
Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о происходящем в первые минуты после начала теракта, проинформировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин в курсе ситуации и отдал необходимые поручения.
Реакция
Множество стран выразили свои соболезнования россиянам, родным и близки погибших: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Киргизия, Куба, Сербия, Сирия, Узбекистан и другие.
Отреагировали на события в Красногорске и в США. Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты осуждают терроризм и что Вашингтон не располагал какими-либо сведениями о подготовке террористического акта в России.
Отдельно в Белом доме подчеркнули, что нет никаких данных, что за терактом может стоять Украина.
Что касается самой Украины, то там свою причастность к нападению в Подмосковье также опровергли. Это сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Тем не менее, в украинских пабликах тиражируется версия, что события в "Крокусе" будто бы инсценировал Кремль. Эту же версию озвучил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов.
Такое поведение представителей Украины может свидетельствовать об участии киевского режима в организации этого теракта. Если эта версия подтвердится, то с украинскими властями следует поступать как с террористами, написал у себя в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"Террористы понимают только ответный террор. Никакие суды и расследования не помогут, если силе не противопоставить силу, а смертям – тотальные казни террористов и репрессии против их семей. Мировой опыт. Если будет установлено, что это террористы киевского режима, поступать с ними и их идейными вдохновителями иначе – невозможно. Все они должны быть найдены и безжалостно уничтожены как террористы. Включая официальных лиц государства, совершившего такое злодеяние. Смерть за смерть", - заявил он.
Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов.
"С огромной долей вероятности Главное управление разведки Кирилла Буданова*. После утреннего удара по ДнепроГЭС восьмью ракетами Х-101, укрорейху надо было доказать кураторам свою волю. Ее нет, но на Западе об этом не знают. Зато есть подготовленные по методикам SAS боевики, инфинтлированные на территорию РФ. О них отлично знали англосаксы, как впрочем и о наших будущих действиях", - сказал он.
Тем временем, российские регионы усиливают меры безопасности, отменяются массовые развлекательные и культурные мероприятия.
*Включен в перечень террористов и экстремистов
 
ЭксклюзивМосковская областьКрокус Сити ХоллтерактУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:30Обещания выполним, если сможем. Беженцы на Брянщине рассказали об итогах встречи с представителями ООН
00:04Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент
23:58Президент Сербии заявил, что на Западе знали о готовящемся теракте в Москве
23:46Над Белгородской областью ПВО уничтожила 17 реактивных снарядов
23:35Россия запросит заседание Совета безопасности ООН в связи с терактом в Москве
23:16В ГУР Украины о теракте в Москве: это только начало
23:02Даже для Запада это чересчур. Евгений Ющук о том, что за теракт в Крокус Сити Холл может ответить Украина
22:58В Кремле прокомментировали теракт в "Крокус Сити Холле"
22:50Дмитрий Ефимов о том, как террористы проникли в "Крокус" и при чем тут Украина
22:50Медведев призвал к уничтожению всех причастных к теракту в Москве
22:36Число погибших в "Крокус Сити Холле" увеличилось до 40
22:23У Зеленского сделали заявление о теракте в Москве
22:11СК России возбудил уголовное дело о теракте в Московской области
21:59Для тушения пожара в "Крокус Сити Холле" задействовали авиацию
21:49Есть только два человека: Гаспарян назвал тех, кто мог бы вернуть процветание Украине
21:44Белый дом не видит признаков того, что Украина причастна к теракту в Москве
21:34Администрация Байдена выразила соболезнования россиянам в связи с трагедией в Москве
21:25Спасатели вывели 100 человек из подвала Крокус Сити Холла – МЧС
21:18Собянин дал распоряжение оказать необходимую помощь пострадавшим при стрельбе в Подмосковье
21:03Предположительно 100 человек заблокированы в Crocus City Hall – СМИ
Лента новостейМолния