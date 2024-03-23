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Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент

Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент - 23.03.2024 Украина.ру

Теракт в "Крокус сити холле": все что известно на данный момент

В пятницу, 22 марта, неизвестные террористы ворвались в здание концертного зала "Крокус сити холл" в подмосковной Красногорске и открыли огонь на поражение по людям. Согласно данным ФСБ, погибшими пока числятся 40 человек

2024-03-23T00:04

2024-03-23T00:04

2024-03-23T00:40

эксклюзив

московская область

крокус сити холл

теракт

украина

россия

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Что произошлоНападение произошло в районе 20:00, когда на сцену "Крокуса" должна была выйти выступать популярная рок-группа "Пикник". Известно, что все билеты на выступление были проданы, а вместимость самого зала составляет немногим менее 10 тыс. зрителей. Вскоре в сети появились первые кадры, снятые очевидцами. На них слышна стрельба и люди, которые в паники пытаются укрыться от пуль, падая на пол. Как рассказал корреспондент РИА Новости, который находился в зале и стал очевидцем этих событий, трое террористов в камуфляже и без масок ворвались в зал через партер и стали расстреливать зрителей. Нападавшие также подожгли кресла. Судя по имеющимся в сети видео, они проникли в здание через главный вход и расстреляли охрану, после чего беспрепятственно двинулись по зданию, убивая всех, кто попадался им на пути.Вскоре огонь распространился по зданию, загорелась кровля. Как сообщил прибывший на место губернатор Московской области Андрей Воробьев, к месту ЧП было направлено более 70 бригад скорой помощи. Также к "Крокусу" прибыли правоохранительные органы и спецназ, бойцы которого вскоре зашли в комплекс.Известно, что часть находившихся в зале людей сумела эвакуироваться. По информации ФСБ, в результате теракта погибли 40 человек, более 100 были ранены. Судьба террористов пока остается неизвестной. Президенту РФ Владимиру Путину было доложено о происходящем в первые минуты после начала теракта, проинформировал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Путин в курсе ситуации и отдал необходимые поручения. РеакцияМножество стран выразили свои соболезнования россиянам, родным и близки погибших: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Киргизия, Куба, Сербия, Сирия, Узбекистан и другие. Отреагировали на события в Красногорске и в США. Представитель Белого дома заявил, что Соединенные Штаты осуждают терроризм и что Вашингтон не располагал какими-либо сведениями о подготовке террористического акта в России.Отдельно в Белом доме подчеркнули, что нет никаких данных, что за терактом может стоять Украина. Что касается самой Украины, то там свою причастность к нападению в Подмосковье также опровергли. Это сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Тем не менее, в украинских пабликах тиражируется версия, что события в "Крокусе" будто бы инсценировал Кремль. Эту же версию озвучил представитель Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов. Такое поведение представителей Украины может свидетельствовать об участии киевского режима в организации этого теракта. Если эта версия подтвердится, то с украинскими властями следует поступать как с террористами, написал у себя в телеграм-канале заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Возможное участие в теракте ГУР подтвердил в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 1990-х годах Дмитрий Ефимов.Тем временем, российские регионы усиливают меры безопасности, отменяются массовые развлекательные и культурные мероприятия.*Включен в перечень террористов и экстремистов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, московская область, крокус сити холл, теракт, украина, россия