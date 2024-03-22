Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ: поставил лайк – лишился зарплаты
Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ
Штраф в размере месячной зарплаты назначен 19-летнему украинскому футболисту ФК "Шахтёр" Хусраву Тоирову за лайк под публикацией в соцсети о победе сборной России над Сербией. Об этом сообщает украинский портал "Факты"
Месячную зарплату в размере 300 тысяч гривен администрация футбольного клуба пообещала направить на поддержку украинской армии.
"В ФК "Шахтер" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ", – говорится в заявлении клуба.
Накануне, 21 марта, сборная России по футболу в первом матче против соперника из Европы с момента отстранения от международных соревнований одержала крупную победу над Сербией в товарищеской встрече. Матч закончился со счётом 4:0.
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