Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ: поставил лайк – лишился зарплаты

Невидимки, которых увидели. Кого и зачем на Украине ежедневно арестовывают и судят за лайки в соцсетях

Запрещенный к вещанию в России иноагент Deutsche Welle совершенно неожиданно заметил целую череду арестов людей за лайки и комментарии в интернете, а также за частные беседы со знакомыми и родственниками