Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ: поставил лайк – лишился зарплаты - 22.03.2024 Украина.ру
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Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ: поставил лайк – лишился зарплаты
Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ: поставил лайк – лишился зарплаты - 22.03.2024 Украина.ру
Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ: поставил лайк – лишился зарплаты
Штраф в размере месячной зарплаты назначен 19-летнему украинскому футболисту ФК "Шахтёр" Хусраву Тоирову за лайк под публикацией в соцсети о победе сборной России над Сербией. Об этом сообщает украинский портал "Факты"
2024-03-22T19:08
2024-03-22T19:08
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Месячную зарплату в размере 300 тысяч гривен администрация футбольного клуба пообещала направить на поддержку украинской армии. Накануне, 21 марта, сборная России по футболу в первом матче против соперника из Европы с момента отстранения от международных соревнований одержала крупную победу над Сербией в товарищеской встрече. Матч закончился со счётом 4:0.Ранее сообщалось, что киевскую чиновницу осудят за телеграм-канал Азарова.
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новости, "шахтер", вооруженные силы украины, украина, сво, футбол
Новости, "Шахтер", Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, футбол

Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ: поставил лайк – лишился зарплаты

19:08 22.03.2024
 
Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ
Украинского футболиста оштрафовали за поддержку сборной РФ
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Штраф в размере месячной зарплаты назначен 19-летнему украинскому футболисту ФК "Шахтёр" Хусраву Тоирову за лайк под публикацией в соцсети о победе сборной России над Сербией. Об этом сообщает украинский портал "Факты"
Месячную зарплату в размере 300 тысяч гривен администрация футбольного клуба пообещала направить на поддержку украинской армии.
"В ФК "Шахтер" видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ", – говорится в заявлении клуба.
Накануне, 21 марта, сборная России по футболу в первом матче против соперника из Европы с момента отстранения от международных соревнований одержала крупную победу над Сербией в товарищеской встрече. Матч закончился со счётом 4:0.
Ранее сообщалось, что киевскую чиновницу осудят за телеграм-канал Азарова.
12 мая 2023, 05:00Репрессии на Украине
Невидимки, которых увидели. Кого и зачем на Украине ежедневно арестовывают и судят за лайки в соцсетяхЗапрещенный к вещанию в России иноагент Deutsche Welle совершенно неожиданно заметил целую череду арестов людей за лайки и комментарии в интернете, а также за частные беседы со знакомыми и родственниками
 
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