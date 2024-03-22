У СБУ появится своя авиация

В НАТО объяснили, почему F-16 не будут долго летать на Украине

С эксплуатацией истребителей F-16 украинской армией есть проблемы, связанные с поставкой необходимых деталей. Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что из-за не налаженной логистики, самолёты смогут полетать две недели