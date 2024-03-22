https://ukraina.ru/20240322/1054051709.html
У СБУ появится своя авиация
У СБУ появится своя авиация - 22.03.2024 Украина.ру
У СБУ появится своя авиация
На Украине создали центр авиации Службы безопасности страны (СБУ), который будет выполнять задачи, поставленные перед спецслужбой. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
2024-03-22T18:06
2024-03-22T18:06
2024-03-22T18:07
новости
алексей гончаренко
сбу
верховная рада
украина
сво
авиация
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"Правительство создало центр авиации СБУ", – написал нардеп в своём телеграм-канале. Информацию подтвердил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, указав, что центр был создан по предложению СБУ. Согласно данным из пояснительной записки, новое учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты "суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма". Уточняется, что в особенности, сфера работы центра будет распространена в зоне активных боевых действий, где СБУ будет взаимодействовать с украинской армией и другими военными формированиями.
https://ukraina.ru/20240322/1054050868.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей гончаренко, сбу, верховная рада, украина, сво, авиация
Новости, Алексей Гончаренко, СБУ, Верховная Рада, Украина, СВО, авиация
У СБУ появится своя авиация
18:06 22.03.2024 (обновлено: 18:07 22.03.2024)
На Украине создали центр авиации Службы безопасности страны (СБУ), который будет выполнять задачи, поставленные перед спецслужбой. Об этом в пятницу, 22 марта, сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*
"Правительство создало центр авиации СБУ", – написал нардеп в своём телеграм-канале.
Информацию подтвердил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук, указав, что центр был создан по предложению СБУ.
Согласно данным из пояснительной записки, новое учреждение будет выполнять задачи, которые были поставлены СБУ для защиты "суверенитета, конституционного строя, территориальной целостности, пресечения и раскрытия правонарушений против мира и безопасности человечества, терроризма".
Уточняется, что в особенности, сфера работы центра будет распространена в зоне активных боевых действий, где СБУ будет взаимодействовать с украинской армией и другими военными формированиями.