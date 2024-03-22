Владимир Орлов: Если Россия накажет людоловов на Украине, то достигнет старых границ СССР
ВС РФ ночью нанесли массированные удары по энергетической системе Украины. Пожар вспыхнул в машинных залах ДнепроГЭС. Ударам подверглись также Ладыжинская, Бурштынская, Змиевская, Приднепровская и Криворожская ТЭС.
Удары по трансформаторным подстанциям, генерирующим мощностям могут побудить к действиям региональные элиты, которые понимают бесперспективность киевского режима, считает военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Владимир Петрович, какова военная цель ракетной атаки крупных объектов энергетической инфраструктуры Украины?
- Если говорить об ударах по гражданской энергетической инфраструктуре, скорее, имеют смысл политический и социальный, нежели военный. Большинство военных объектов находятся на энергетическом самообеспечении. Энергетические мощности для военных объектов будут зарезервированы и продублированы.
Удары по трансформаторным подстанциям, генерирующим мощностям могут побудить к действиям региональные элиты, которые понимают бесперспективность киевского режима. На это делается расчет.
- Разве речь не идет о том, чтобы окончательно уничтожить остатки военного производства?
- Военное производство на Украине сейчас занимается довольно примитивными работами, вроде сборок беспилотников, ударных моторных лодок. Мы не видим на полях сражений новой высокотехнологичной продукции, которая требует серьезного передела, которая производилась бы на заводах Украины. Мы видим только военную технику, которую Киеву передает Запад, либо ту, которую ремонтируют на Западе и возвращают в зону военного конфликта.
14:00США специально не предупредили Киев об ударе по ДнепроГЭС? Что стоит за прозорливостью "Файнэншл таймс"Утро 22 марта было отмечено мощнейшим ударом ВКС по энергетической инфраструктуре Украины. Под необычайно точные и мощные удары попали машзалы электростанций и подстанции энергокольца. А буквально за несколько часов до того, как ракеты достигли целей, The Financial Тimes сообщила, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ…
Может, кто-то полагает, что можно остановить сборочное производство FPV-дронов, подорвав трансформаторные подстанции, но я в этом сомневаюсь. Для подобного производства не требуется отапливаемых помещений, большой энергетической инфраструктуры, хватит лампочки и генератора.
- Но не так давно министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины заявило о наличии дальнобойных ракет собственного производства. Якобы они способны наносить удары на 700 км. Возможно, у Украины остались технологические цепочки для производства такого оружия, или это западные ракеты, которые киевский режим пытается выдать за собственные?
- Если говорить о применяемых Украиной ракетах, то это "Точка-У" и переделанные для ударов по баллистической траектории С-200. Как я говорил, эти работы не требуют серьезного энергетического потребления. Это не масштаб харьковских, запорожских и днепропетровских заводов. Это очень маленькие цеха, которые оборудуются в районном АТП. Думать о том, что для подобных работ используется высококвалифицированный персонал производственных предприятий ─ несколько ошибочное представление.
Думаю, нам нужно переходить к ударам по центрам принятия решений. Стоит подумать о том, как обеспечить выход населения Украины через западную границу. Стоит подумать о том, чтобы наносить удары по пограничникам, которые ловят людей и отправляют их в окопы, чтобы обеспечить коридоры беспрепятственного выхода людей через границу на Западной Украине. Пограничники должны знать, что за каждого пойманного человека, который пытался переплыть через Тису, будет следовать наказание в виде прилета "Герани".
13:44Запад создает горячие точки вокруг России и Украина сгорит в одной из нихНа уже ставшем знаменитым смешном фото, где президент Франции Эмманюэль Макрон терзает боксерскую грушу, прекрасно все. И похотливо-агрессивный оскал сжатых зубов, и явное желание не так побить, как забодать или задушить в объятиях спортивный снаряд.
- Сейчас обсуждается возможный ввод французского контингента или контингентов других стран на Украину. Эксперты полагают, что западные военные могут взять под охрану границы Украины, высвободив тем самым дополнительные резервы ВСУ для фронта. Понадобится ли нам очередная волна мобилизации при реализации такого сценария?
- Волна мобилизации необходима для ведения широкомасштабных наступательных действий. Если у нашего военно-политического руководства будет цель развернуть наступление, условно говоря, по трем фронтам, то, конечно, для этого будет нужна мобилизация. Причем не только личного состава, но и производства, поскольку мобилизованных нужно будет обеспечить вооружением, продовольствием, экипировкой. Пока говорить о мобилизации в России преждевременно. Тем более, как подчеркивает наше руководство, сейчас достаточно добровольцев и контрактников. Если же план условных десяти сталинских ударов возникнет, то тут без мобилизации не обойтись.
Если французы или военные другой страны зайдут на территорию Украины, то очевидно они станут стороной конфликта и будут первоочередной целью для наших ударов. Грех не поприветствовать нового противника в зоне боевых действий.
14:34Алексей Анпилогов: После разрушения ДнепроГЭС Россия займется санитарной зоной возле Харькова Киевский режим официально заявил, что берет курс на создание собственной промышленной базы. Следовательно, Украину этих производственных мощностей надо лишить, военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
- Недавно Владимир Путин вновь заявил о создании санитарной зоны, которая обеспечит безопасность российских городов от обстрелов со стороны ВСУ. Удары по крупным энергетическим объектам Украины укладываются в эту концепцию?
- Нет. Дальность основных систем вооружений, которые передаются Западом киевскому режиму, не превышает 500-700 километров. Отдельные системы имеют дальность до тысячи километров. Из этого надо делать вывод, что граница санитарной зоны должна проходить по старой границе СССР. Другого вариант нет.