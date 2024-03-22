Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии - 22.03.2024 Украина.ру
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Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии
Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии - 22.03.2024 Украина.ру
Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии
Из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T04:10
2024-03-22T04:10
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Ранее самый оптимистичный прогноз окончания СВО был на весну 2024 года, но видимо спецоперация затянется из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому СВО в лучшем случае завершится к концу 2024 года, рассказал эксперт.Например, из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности", уточнил редактор.Он выразил надежду, что возможное первое сражение французских военных с российской армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО, подчеркнул журналист. "В Одессе уже есть одно французское кладбище – второго не надо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240320/1053999602.html
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новости, одесса, франция, россия, иностранный легион, всу, сво, украина, черное море, болгария
Новости, Одесса, Франция, Россия, иностранный легион, ВСУ, СВО, Украина, Черное море, Болгария

Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии

04:10 22.03.2024
 
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
- РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© commons.wikimedia.org / Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Читать в
Из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Ранее самый оптимистичный прогноз окончания СВО был на весну 2024 года, но видимо спецоперация затянется из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому СВО в лучшем случае завершится к концу 2024 года, рассказал эксперт.
Например, из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности", уточнил редактор.
"Главная задача Иностранного легиона – не дать нам взять Одессу. Если мы возьмем Одессу, мы разрушим все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море", - отметил Матвийчук.
Он выразил надежду, что возможное первое сражение французских военных с российской армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО, подчеркнул журналист. "В Одессе уже есть одно французское кладбище – второго не надо", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 14:56
Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки Франция сейчас предпринимает абсолютную провокацию. Прикрываясь странами НАТО и своими ядерными силами, она начинает колоть пикой большого русского медведя, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
НовостиОдессаФранцияРоссияиностранный легионВСУСВОУкраинаЧерное мореБолгария
 
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Заголовок открываемого материала
04:10Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии
04:00Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино
03:50Военный эксперт сообщил, как мощнейшая бомба с УМПК уничтожила командный пункт пехоты ВСУ под Купянском
03:40"Отмороженная русофобия и прагматизм": эксперт рассказал о споре двух европейских политиков "на букву Ф"
03:30Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ
03:20Анатолий Матвийчук раскрыл, зачем Россия открыла советские склады, пока Запад ищет для Киева системы ПВО
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