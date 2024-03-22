Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии
Из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Ранее самый оптимистичный прогноз окончания СВО был на весну 2024 года, но видимо спецоперация затянется из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому СВО в лучшем случае завершится к концу 2024 года, рассказал эксперт.
Например, из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности", уточнил редактор.
"Главная задача Иностранного легиона – не дать нам взять Одессу. Если мы возьмем Одессу, мы разрушим все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море", - отметил Матвийчук.
Он выразил надежду, что возможное первое сражение французских военных с российской армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО, подчеркнул журналист. "В Одессе уже есть одно французское кладбище – второго не надо", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
20 марта, 14:56Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки Франция сейчас предпринимает абсолютную провокацию. Прикрываясь странами НАТО и своими ядерными силами, она начинает колоть пикой большого русского медведя, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов