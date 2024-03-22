https://ukraina.ru/20240322/1054023370.html

Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии

Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии - 22.03.2024 Украина.ру

Эксперт предположил, когда может завершиться СВО и зачем Иностранный легион Франции высадился в Софии

Из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-22T04:10

2024-03-22T04:10

2024-03-22T04:10

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одесса

франция

россия

иностранный легион

всу

сво

украина

черное море

болгария

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Ранее самый оптимистичный прогноз окончания СВО был на весну 2024 года, но видимо спецоперация затянется из-за непредвиденных обстоятельств. Поэтому СВО в лучшем случае завершится к концу 2024 года, рассказал эксперт.Например, из Болгарии поступают сообщения, что якобы Иностранный легион из Франции высадился в Софии и двигается в сторону Украины. В связи с этим Россию могут ожидать "интересные неприятности", уточнил редактор.Он выразил надежду, что возможное первое сражение французских военных с российской армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО, подчеркнул журналист. "В Одессе уже есть одно французское кладбище – второго не надо", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053999602.html

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новости, одесса, франция, россия, иностранный легион, всу, сво, украина, черное море, болгария