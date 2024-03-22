https://ukraina.ru/20240322/1054019503.html

Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ

Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ - 22.03.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ

Российская система ПВО насыщена средствами различного класса: это зенитно-пушечные и зенитно-ракетные установки. Этот "слоеный пирог" позволяет сбивать любые средства поражения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-22T03:30

2024-03-22T03:30

2024-03-22T03:30

новости

россия

украина

пво

нато

вооружение

himars

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103412/30/1034123092_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_2fb89bfe0d8a01fb3ae4cad7e2029285.jpg

Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать комплексы с НАТО. Но это не получится, потому что Запад ничего не передает Украине. Особенно это касается системы радиолокации и целеуказания, рассказал эксперт.Российская тактическая ПВО работает на высоте от 10 до 15 км и примерно на такую же глубину. Оперативно-тактическая ПВО работает на высотах до 30 км на глубину в 150–200 км. Стратегическая система ПВО перекрывает всю высоту до ближнего космоса на глубине в 1500–2000 км, сообщил редактор.В свое время Швеция поставляла на Украину бомбы, которые запускаются с "Хаймарсов". Но российские расчеты ПВО сразу же уничтожили это "вундерваффе" ВСУ. Эту бомбу российские военные вычислили по скорости, температуре и фотоконтрастности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053999602.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, пво, нато, вооружение, himars, сво