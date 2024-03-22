Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ - 22.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ
Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ - 22.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ
Российская система ПВО насыщена средствами различного класса: это зенитно-пушечные и зенитно-ракетные установки. Этот "слоеный пирог" позволяет сбивать любые средства поражения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T03:30
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Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать комплексы с НАТО. Но это не получится, потому что Запад ничего не передает Украине. Особенно это касается системы радиолокации и целеуказания, рассказал эксперт.Российская тактическая ПВО работает на высоте от 10 до 15 км и примерно на такую же глубину. Оперативно-тактическая ПВО работает на высотах до 30 км на глубину в 150–200 км. Стратегическая система ПВО перекрывает всю высоту до ближнего космоса на глубине в 1500–2000 км, сообщил редактор.В свое время Швеция поставляла на Украину бомбы, которые запускаются с "Хаймарсов". Но российские расчеты ПВО сразу же уничтожили это "вундерваффе" ВСУ. Эту бомбу российские военные вычислили по скорости, температуре и фотоконтрастности, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, пво, нато, вооружение, himars, сво
Новости, Россия, Украина, ПВО, НАТО, вооружение, HIMARS, СВО

Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ

03:30 22.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Работа российских средств ПВО на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Российская система ПВО насыщена средствами различного класса: это зенитно-пушечные и зенитно-ракетные установки. Этот "слоеный пирог" позволяет сбивать любые средства поражения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать комплексы с НАТО. Но это не получится, потому что Запад ничего не передает Украине. Особенно это касается системы радиолокации и целеуказания, рассказал эксперт.
Российская тактическая ПВО работает на высоте от 10 до 15 км и примерно на такую же глубину. Оперативно-тактическая ПВО работает на высотах до 30 км на глубину в 150–200 км. Стратегическая система ПВО перекрывает всю высоту до ближнего космоса на глубине в 1500–2000 км, сообщил редактор.
"Вся эта система [ПВО] насыщена средствами различного класса: зенитно-пушечные и зенитно-ракетные установки. Это насыщение происходит по мере насыщения войск (батальонная ПВО, бригадная ПВО, армейско-корпусная ПВО). Этот слоеный пирог позволяет сбивать любые средства поражения противника", - подчеркнул Матвийчук.
В свое время Швеция поставляла на Украину бомбы, которые запускаются с "Хаймарсов". Но российские расчеты ПВО сразу же уничтожили это "вундерваффе" ВСУ. Эту бомбу российские военные вычислили по скорости, температуре и фотоконтрастности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Николаевич Самойлов интервью - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 14:56
Алексей Самойлов: Когда Франция грамотно заменит ВСУ, русский медведь вырвется из клетки Франция сейчас предпринимает абсолютную провокацию. Прикрываясь странами НАТО и своими ядерными силами, она начинает колоть пикой большого русского медведя, считает участник международного движения "Другая Украина", бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
 
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