Эксперт рассказал, как армия России тройным "слоеным пирогом" ПВО уничтожает западное "вундерваффе" ВСУ
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО на Харьковском направлении
Российская система ПВО насыщена средствами различного класса: это зенитно-пушечные и зенитно-ракетные установки. Этот "слоеный пирог" позволяет сбивать любые средства поражения противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Если Киев хочет улучшить свою ПВО, ему придется стандартизировать комплексы с НАТО. Но это не получится, потому что Запад ничего не передает Украине. Особенно это касается системы радиолокации и целеуказания, рассказал эксперт.
Российская тактическая ПВО работает на высоте от 10 до 15 км и примерно на такую же глубину. Оперативно-тактическая ПВО работает на высотах до 30 км на глубину в 150–200 км. Стратегическая система ПВО перекрывает всю высоту до ближнего космоса на глубине в 1500–2000 км, сообщил редактор.
"Вся эта система [ПВО] насыщена средствами различного класса: зенитно-пушечные и зенитно-ракетные установки. Это насыщение происходит по мере насыщения войск (батальонная ПВО, бригадная ПВО, армейско-корпусная ПВО). Этот слоеный пирог позволяет сбивать любые средства поражения противника", - подчеркнул Матвийчук.
В свое время Швеция поставляла на Украину бомбы, которые запускаются с "Хаймарсов". Но российские расчеты ПВО сразу же уничтожили это "вундерваффе" ВСУ. Эту бомбу российские военные вычислили по скорости, температуре и фотоконтрастности, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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