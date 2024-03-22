Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино - 21.03.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино
Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино - 21.03.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино
Старые танки ВС РФ используют как долговременные огневые точки. Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, что на 10 мм меньше, чем у Т-90. Это экономит дефицитные снаряды для новых танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-22T04:00
2024-03-21T12:13
новости
работино
россия
угледар
запорожское направление
т-62
танки
т-90м "прорыв"
бронетехника
украина
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Пока российские бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому войска сейчас штурмуют укрепления ВСУ в Работино, рассказал эксперт.Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, это всего на 10 мм меньше, чем у Т-90. Боеприпасов для такой бронетехники хватит на все время спецоперации. Таким образом военные экономят дефицитные снаряды для новых танков, уточнил редактор.Танк – это сочетание огневой мощи, бронезащиты и мобильности. Новые танки будут помогать пробивать бреши в обороне ВСУ и расширять их по флангам. Они будут уничтожать пехоту противника, когда армия РФ будет проламывать оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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работино
россия
угледар
запорожское направление
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новости, работино, россия, угледар, запорожское направление, т-62, танки, т-90м "прорыв", бронетехника, украина, бои
Новости, Работино, Россия, Угледар, Запорожское направление, Т-62, танки, Т-90М "Прорыв", бронетехника, Украина, бои

Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино

04:00 22.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Старые танки ВС РФ используют как долговременные огневые точки. Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, что на 10 мм меньше, чем у Т-90. Это экономит дефицитные снаряды для новых танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Пока российские бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому войска сейчас штурмуют укрепления ВСУ в Работино, рассказал эксперт.

"Долгое время ходил анекдот, что мы (ВС РФ. - Ред.) якобы попытались устроить [в Работино] прорыв на старых танках Т-55 и Т-64. На самом же деле мы их используем как долговременные огневые точки. Они стреляют очень мощными осколочно-фугасными боеприпасами, которых у нас очень много", - добавил Матвийчук.

Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, это всего на 10 мм меньше, чем у Т-90. Боеприпасов для такой бронетехники хватит на все время спецоперации. Таким образом военные экономят дефицитные снаряды для новых танков, уточнил редактор.
Танк – это сочетание огневой мощи, бронезащиты и мобильности. Новые танки будут помогать пробивать бреши в обороне ВСУ и расширять их по флангам. Они будут уничтожать пехоту противника, когда армия РФ будет проламывать оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.
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