Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области
Старые танки ВС РФ используют как долговременные огневые точки. Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, что на 10 мм меньше, чем у Т-90. Это экономит дефицитные снаряды для новых танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
Пока российские бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому войска сейчас штурмуют укрепления ВСУ в Работино, рассказал эксперт.
"Долгое время ходил анекдот, что мы (ВС РФ. - Ред.) якобы попытались устроить [в Работино] прорыв на старых танках Т-55 и Т-64. На самом же деле мы их используем как долговременные огневые точки. Они стреляют очень мощными осколочно-фугасными боеприпасами, которых у нас очень много", - добавил Матвийчук.
Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, это всего на 10 мм меньше, чем у Т-90. Боеприпасов для такой бронетехники хватит на все время спецоперации. Таким образом военные экономят дефицитные снаряды для новых танков, уточнил редактор.
Танк – это сочетание огневой мощи, бронезащиты и мобильности. Новые танки будут помогать пробивать бреши в обороне ВСУ и расширять их по флангам. Они будут уничтожать пехоту противника, когда армия РФ будет проламывать оборону, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.