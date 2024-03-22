https://ukraina.ru/20240322/1054015448.html

Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино

Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино - 21.03.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как советские танки давят позиции ВСУ и проламывают оборону врага в Работино

Старые танки ВС РФ используют как долговременные огневые точки. Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, что на 10 мм меньше, чем у Т-90. Это экономит дефицитные снаряды для новых танков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-22T04:00

2024-03-22T04:00

2024-03-21T12:13

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угледар

запорожское направление

т-62

танки

т-90м "прорыв"

бронетехника

украина

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Пока российские бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому войска сейчас штурмуют укрепления ВСУ в Работино, рассказал эксперт.Калибр танка Т-62 составляет 115 мм, это всего на 10 мм меньше, чем у Т-90. Боеприпасов для такой бронетехники хватит на все время спецоперации. Таким образом военные экономят дефицитные снаряды для новых танков, уточнил редактор.Танк – это сочетание огневой мощи, бронезащиты и мобильности. Новые танки будут помогать пробивать бреши в обороне ВСУ и расширять их по флангам. Они будут уничтожать пехоту противника, когда армия РФ будет проламывать оборону, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240321/1054009969.html

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новости, работино, россия, угледар, запорожское направление, т-62, танки, т-90м "прорыв", бронетехника, украина, бои