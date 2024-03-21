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На Украине принудительно мобилизовали протоиерея УПЦ

На Украине принудительно мобилизовали протоиерея УПЦ - 21.03.2024 Украина.ру

На Украине принудительно мобилизовали протоиерея УПЦ

Секретаря Хустской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Иоанна Розмана принудительно мобилизовали в Вооруженные силы (ВСУ)

2024-03-21T13:40

2024-03-21T13:40

2024-03-21T13:40

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Накануне на официальной странице епархии опубликовали сообщение с просьбой молиться за Розмана. Никаких объяснений по этому поводу не дали.По информации источника издания Raskolam.net из епархии, после неправомерного задержания протоиерея на прошлой неделе, его принудительно мобилизовали для прохождения воинской службы. Сейчас он находится на одном из полигонов для подготовки ВСУ.При этом священнослужитель не может служить в армии, поскольку в феврале 2024 года депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за закон №10313, в одном из пунктов которого прямо запрещается священнослужителям УПЦ быть капелланами в ВСУ.На прошлой неделе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали протоиерея Розмана и увезли его в неизвестном направлении, сообщали в Союзе православных журналистов.Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о ее фактическом запрете на всей территории страны.

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новости, украина, россия, упц, вооруженные силы украины, верховная рада, священник