Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post - 21.03.2024 Украина.ру
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Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post
Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post - 21.03.2024 Украина.ру
Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев. Об этом сообщает Washington Post
2024-03-21T07:20
2024-03-21T07:25
новости
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Целью визита стало подтверждение поддержки США Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь."Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине", - сказал Салливан.Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что провел встречу с помощником президента США.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
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новости, сша, украина, киев, джейк салливан, андрей ермак, джо байден, офис президента, вооруженные силы украины
Новости, США, Украина, Киев, Джейк Салливан, Андрей Ермак, Джо Байден, Офис президента, Вооруженные силы Украины

Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post

07:20 21.03.2024 (обновлено: 07:25 21.03.2024)
 
© ar.usembassy.govДжейк Салливан
Джейк Салливан
© ar.usembassy.gov
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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев. Об этом сообщает Washington Post
Целью визита стало подтверждение поддержки США Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь.
"Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине", - сказал Салливан.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что провел встречу с помощником президента США.

"Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к Глобальному саммиту мира... Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке", - написал Ермак в телеграм-канале.

Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года.
Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 18:41
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