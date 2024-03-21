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Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post

Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post - 21.03.2024 Украина.ру

Помощник Байдена тайно побывал в Киеве - Washington Post

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тайно посетил Киев. Об этом сообщает Washington Post

2024-03-21T07:20

2024-03-21T07:20

2024-03-21T07:25

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Целью визита стало подтверждение поддержки США Украины на фоне пробуксовок с утверждением конгрессом США нового запроса на военную помощь."Мы уверены, что добьемся этого, что мы обеспечим эту помощь Украине", - сказал Салливан.Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что провел встречу с помощником президента США.Конгресс США пока не согласовал новый запрос о помощи Украине, администрация при этом сообщала, что исчерпала возможности по передаче военных средств еще в декабре прошлого года. Белый дом ранее в марте сообщил, что Вашингтон изыскал возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит "на пару недель".

https://ukraina.ru/20240320/1054005809.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, киев, джейк салливан, андрей ермак, джо байден, офис президента, вооруженные силы украины