Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
В Работино российские военные должны занять точки сопротивления ВСУ. В этом населенном пункте ВС РФ имеют дело с подготовленной обороной, которая чем-то напоминает Авдеевку, рассказал эксперт.
Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино, добавил редактор.
"Поэтому наши войска штурмуют эти укрепрайоны. Мы продолжим расчленять этот населенный пункт на части, чтобы последовательно уничтожить там все очаги сопротивления ВСУ", - отметил Матвийчук.
ВС РФ могут окружить Работино и пойти дальше. Но эта неподавленная система обороны будет оказывать сопротивление и тогда ВС РФ будут нести потери. Поэтому чтобы двигаться дальше, нужно разгромить укрепления ВСУ, которые противник успел возвести за время оборонительных боев, заключил собеседник издания.
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