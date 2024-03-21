Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино - 21.03.2024 Украина.ру
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Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино
Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино - 21.03.2024 Украина.ру
Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино
Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
2024-03-21T03:50
2024-03-21T03:50
новости
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В Работино российские военные должны занять точки сопротивления ВСУ. В этом населенном пункте ВС РФ имеют дело с подготовленной обороной, которая чем-то напоминает Авдеевку, рассказал эксперт.Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино, добавил редактор.ВС РФ могут окружить Работино и пойти дальше. Но эта неподавленная система обороны будет оказывать сопротивление и тогда ВС РФ будут нести потери. Поэтому чтобы двигаться дальше, нужно разгромить укрепления ВСУ, которые противник успел возвести за время оборонительных боев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html
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работино
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, работино, авдеевка, всу, вс рф, укрепления, оборона, запорожское направление, штурм
Новости, Россия, Работино, Авдеевка, ВСУ, ВС РФ, укрепления, оборона, Запорожское направление, штурм

Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино

03:50 21.03.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук
В Работино российские военные должны занять точки сопротивления ВСУ. В этом населенном пункте ВС РФ имеют дело с подготовленной обороной, которая чем-то напоминает Авдеевку, рассказал эксперт.
Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино, добавил редактор.
"Поэтому наши войска штурмуют эти укрепрайоны. Мы продолжим расчленять этот населенный пункт на части, чтобы последовательно уничтожить там все очаги сопротивления ВСУ", - отметил Матвийчук.
ВС РФ могут окружить Работино и пойти дальше. Но эта неподавленная система обороны будет оказывать сопротивление и тогда ВС РФ будут нести потери. Поэтому чтобы двигаться дальше, нужно разгромить укрепления ВСУ, которые противник успел возвести за время оборонительных боев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
Александр Семченко
Вчера, 05:21
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