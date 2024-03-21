https://ukraina.ru/20240321/1054009828.html

Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино

Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино - 21.03.2024 Украина.ру

Напоминает Авдеевку: военный эксперт объяснил, как ВС РФ будут "расчленять на части" ВСУ в Работино

Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор ИА ANNA News, военный эксперт, ветеран боевых действий полковник в отставке Анатолий Матвийчук

2024-03-21T03:50

2024-03-21T03:50

2024-03-21T03:50

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авдеевка

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запорожское направление

штурм

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В Работино российские военные должны занять точки сопротивления ВСУ. В этом населенном пункте ВС РФ имеют дело с подготовленной обороной, которая чем-то напоминает Авдеевку, рассказал эксперт.Пока бойцы не разрушат систему вражеских укреплений и не подавят все огневые точки противника, он будет оказывать сопротивление. Поэтому российские войска штурмуют укрепления ВСУ в Работино, добавил редактор.ВС РФ могут окружить Работино и пойти дальше. Но эта неподавленная система обороны будет оказывать сопротивление и тогда ВС РФ будут нести потери. Поэтому чтобы двигаться дальше, нужно разгромить укрепления ВСУ, которые противник успел возвести за время оборонительных боев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html

россия

работино

авдеевка

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новости, россия, работино, авдеевка, всу, вс рф, укрепления, оборона, запорожское направление, штурм