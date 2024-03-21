Военный эксперт объяснил, как ВС РФ могут зайти с Белгорода, чтобы обезопасить регион и окружить Харьков
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Перед российскими военными стоит задача максимально отодвинуть от границы РФ линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии ВСУ. Использовать "Хаймарсы" ВСУ не будут, это слишком дорогое оружие. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Обстрел Белгород ВСУ ведут с помощью РСЗО, поэтому перед российскими военными стоит задача максимально отодвинуть линию фронта, чтобы ограничить применение реактивной артиллерии ВСУ. Но использовать "Хаймарсы" не будут, это слишком дорогое оружие, рассказал эксперт.
Вполне возможно, что ВС РФ вновь зайдут со стороны Белгородской области, там есть линия обороны ВСУ, которую военные уже проходили в некоторых местах. В любом случае ведение боевых действий позволит максимально ограничить безнаказанные обстрелы российской территории, добавил он.
"Это же палка о двух концах. С одной стороны, они (ВСУ.- Ред.) оттягивают наши силы на это направление, а с другой, мы тоже оттягиваем их силы. И пока непонятно, кто от этого выиграет. Но перед нами стоит задача чисто политическая отодвинуть [противника] от Белгорода", - отметил Евсеев.
В любом случае армии РФ надо было заходить со стороны Белгородчины, чтобы окружать Харьков. Эта проблема возникла тогда, когда нужно было тактически отойти из региона, чтобы сберечь силы. Но сейчас российские военные могут выдавливать противника с этой стороны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
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