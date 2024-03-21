Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" на Авдеевском направлении
ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Оживление на Запорожском направлении связано с тем, что ВС РФ пытаются ликвидировать выступ у села Работино. Украинские военные пытаются сдержать наступление, но силы, которые туда направляются, технически оснащены слабо, рассказал специалист.
То есть ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Видимо, движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника, отметил эксперт.
"Угледар брать очень неудобно. Он находится на возвышенности, и идеальный вариант это для начала перерезать коммуникации. Чтобы сдержать наступление под Красногоровку и Новомихайловку перебросили резервы, но они тоже не бесконечны", - подчеркнул Евсеев.
По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, наступление ВС РФ пойдет дальше. Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
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