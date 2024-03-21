Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром - 21.03.2024 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром - 21.03.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром
ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-03-21T03:00
2024-03-21T03:00
новости
марьинка
работино
владимир евсеев
угледар
запорожское направление
наступление
южно-донецкое направление
вс рф
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Оживление на Запорожском направлении связано с тем, что ВС РФ пытаются ликвидировать выступ у села Работино. Украинские военные пытаются сдержать наступление, но силы, которые туда направляются, технически оснащены слабо, рассказал специалист.То есть ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Видимо, движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника, отметил эксперт.По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, наступление ВС РФ пойдет дальше. Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html
марьинка
работино
угледар
запорожское направление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, марьинка, работино, владимир евсеев, угледар, запорожское направление, наступление, южно-донецкое направление, вс рф
Новости, Марьинка, Работино, Владимир Евсеев, Угледар, Запорожское направление, наступление, Южно-Донецкое направление, ВС РФ

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром

03:00 21.03.2024
 
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ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Оживление на Запорожском направлении связано с тем, что ВС РФ пытаются ликвидировать выступ у села Работино. Украинские военные пытаются сдержать наступление, но силы, которые туда направляются, технически оснащены слабо, рассказал специалист.
То есть ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Видимо, движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника, отметил эксперт.

"Угледар брать очень неудобно. Он находится на возвышенности, и идеальный вариант это для начала перерезать коммуникации. Чтобы сдержать наступление под Красногоровку и Новомихайловку перебросили резервы, но они тоже не бесконечны", - подчеркнул Евсеев.

По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, наступление ВС РФ пойдет дальше. Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.
Александр Семченко
Вчера, 05:21
Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизациейУ Зеленского в качестве главы киевского режима оппонентов нет. За исключением Конституционного суда Украины, суть разъяснений которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок
 
НовостиМарьинкаРаботиноВладимир ЕвсеевУгледарЗапорожское направлениенаступлениеЮжно-Донецкое направлениеВС РФ
 
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