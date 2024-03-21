https://ukraina.ru/20240321/1054004101.html

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром - 21.03.2024 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ продвигаются к Гуляйполю и отрезают группировку ВСУ под Угледаром

ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-03-21T03:00

2024-03-21T03:00

2024-03-21T03:00

новости

марьинка

работино

владимир евсеев

угледар

запорожское направление

наступление

южно-донецкое направление

вс рф

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Оживление на Запорожском направлении связано с тем, что ВС РФ пытаются ликвидировать выступ у села Работино. Украинские военные пытаются сдержать наступление, но силы, которые туда направляются, технически оснащены слабо, рассказал специалист.То есть ВСУ пытаются сдерживать наступательные действия армии РФ за счет личного состава с невысоким уровнем подготовки. Видимо, движение к Гуляйполю синхронизировано с движением от Марьинки, где ВС РФ пытаются отрезать угледарскую группировку противника, отметил эксперт.По мере того, как резервы ВСУ будут выбиваться, наступление ВС РФ пойдет дальше. Гуляйполе — это серьезный логистический центр, и его освобождение принципиально важно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053991324.html

марьинка

работино

угледар

запорожское направление

южно-донецкое направление

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новости, марьинка, работино, владимир евсеев, угледар, запорожское направление, наступление, южно-донецкое направление, вс рф