"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки"
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут пробивать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, рассказал обозреватель.
У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут прорывать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Это будут делать специальные машины инженерного разминирования местности, добавил эксперт.
"Пока же наш Генштаб думает о том, как бы не дать украинской армии зарыться в землю по самые ноздри. Нам не нужно новых Авдеевок. Если мы будем тянуть резину, мы получим еще больше таких Авдеевок на линии генерального наступления", - подчеркнул Баранец.
Пока у российской армии три таких линии: Славянск-Краматорск, Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев. Если Париж захочет послать на Украину своих солдат, то когда ВС РФ приблизятся к Одессе, "трупы французских десантников будут болтаться на волнах Черного моря", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.