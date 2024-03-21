"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки" - 21.03.2024 Украина.ру
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"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки"
"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки" - 21.03.2024 Украина.ру
"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки"
У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут пробивать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-21T04:50
2024-03-21T04:50
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виктор баранец
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всу
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авдеевка
оборона
наступление
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Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, рассказал обозреватель.У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут прорывать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Это будут делать специальные машины инженерного разминирования местности, добавил эксперт.Пока у российской армии три таких линии: Славянск-Краматорск, Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев. Если Париж захочет послать на Украину своих солдат, то когда ВС РФ приблизятся к Одессе, "трупы французских десантников будут болтаться на волнах Черного моря", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, виктор баранец, запад, всу, вс рф, авдеевка, оборона, наступление, штурм
Новости, Россия, Украина, Виктор Баранец, Запад, ВСУ, ВС РФ, Авдеевка, оборона, наступление, штурм

"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки"

04:50 21.03.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкДействия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке
Действия подразделений закрепления ЦВО в освобожденной Авдеевке - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут пробивать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, рассказал обозреватель.
У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут прорывать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Это будут делать специальные машины инженерного разминирования местности, добавил эксперт.
"Пока же наш Генштаб думает о том, как бы не дать украинской армии зарыться в землю по самые ноздри. Нам не нужно новых Авдеевок. Если мы будем тянуть резину, мы получим еще больше таких Авдеевок на линии генерального наступления", - подчеркнул Баранец.
Пока у российской армии три таких линии: Славянск-Краматорск, Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев. Если Париж захочет послать на Украину своих солдат, то когда ВС РФ приблизятся к Одессе, "трупы французских десантников будут болтаться на волнах Черного моря", заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Дмитрий Дробницкий интервью
19 марта, 19:30
Дмитрий Дробницкий: Если Трамп поставит галочку в войне на Украине, Россия все равно освободит юго-востокКандидат в президенты США Дональд Трамп заявил на митинге в Огайо, что в случае его поражения на грядущих выборах страну ждет "кровавая баня".
 
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