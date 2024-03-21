https://ukraina.ru/20240321/1054001096.html

"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки"

"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки" - 21.03.2024 Украина.ру

"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки"

У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут пробивать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-21T04:50

2024-03-21T04:50

2024-03-21T04:50

новости

россия

украина

виктор баранец

запад

всу

вс рф

авдеевка

оборона

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/14/1053413469_0:273:3071:2001_1920x0_80_0_0_05d34828011d21db5e84876aeae8c9b6.jpg

Что касается российского наступления, то военным нужно запомнить урок украинской армии, которая "расшибла лоб о линию Суровикина". Российские генералы понимают, как трудно решать проблемы прорыва обороны и сейчас решают этот вопрос, рассказал обозреватель.У армии РФ есть блестящая техника, которой нет на Украине и на Западе. Если ВС РФ будут прорывать украинскую оборону, командование не будет бросать штурмовые группы в прорывные атаки. Это будут делать специальные машины инженерного разминирования местности, добавил эксперт.Пока у российской армии три таких линии: Славянск-Краматорск, Херсон-Запорожье, Одесса-Николаев. Если Париж захочет послать на Украину своих солдат, то когда ВС РФ приблизятся к Одессе, "трупы французских десантников будут болтаться на волнах Черного моря", заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240319/1053986039.html

россия

украина

запад

авдеевка

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, виктор баранец, запад, всу, вс рф, авдеевка, оборона, наступление, штурм