https://ukraina.ru/20240321/1053998968.html

Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников

Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников - 21.03.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников

Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты. После этого украинское командование решило передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец

2024-03-21T04:20

2024-03-21T04:20

2024-03-21T04:20

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виктор баранец

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Об эффективности работы ВС РФ по западным наемникам говорит и тот факт, что они смогли уничтожить несколько установок ЗРК Patriot вместе с расчетом. Российские бойцы "разметали" ракетами "Кинжал" три подразделения "Пэтриотов" и уничтожили сто военных, рассказал обозреватель.Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты, уточнил Баранец. Это настолько перепугало украинское командование, что они решили передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. На этом ВСУ и попались, добавил эксперт.Американский "Абрамс" стоит 8,6 миллиона долларов, но уничтожает его простенький русский дрон за 35 тысяч рублей, сообщил обозреватель. У этой машины четыре двигателя, хорошая оптика и боеприпас "под брюхом". Беспилотник залетает под днище "Абрамса" или бьет в башню, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240320/1053983474.html

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новости, россия, авдеевка, украина, виктор баранец, иностранные наемники, зрк patriot, пво, сша