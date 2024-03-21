Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников
© AP / Mindaugas Kulbis
© AP / Mindaugas Kulbis
Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты. После этого украинское командование решило передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Об эффективности работы ВС РФ по западным наемникам говорит и тот факт, что они смогли уничтожить несколько установок ЗРК Patriot вместе с расчетом. Российские бойцы "разметали" ракетами "Кинжал" три подразделения "Пэтриотов" и уничтожили сто военных, рассказал обозреватель.
Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты, уточнил Баранец. Это настолько перепугало украинское командование, что они решили передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. На этом ВСУ и попались, добавил эксперт.
"Американцы даже подбили бабки относительно того, какая страна передала на Украину таких комплексов. Они сказали, что мы уничтожили 13% всех таких средств ПВО, которые у них были. А это огромный материальный ущерб. Одна такая установка стоит от 300 до 400 миллионов долларов. Это очень серьезно", - отметил Баранец.
Американский "Абрамс" стоит 8,6 миллиона долларов, но уничтожает его простенький русский дрон за 35 тысяч рублей, сообщил обозреватель. У этой машины четыре двигателя, хорошая оптика и боеприпас "под брюхом". Беспилотник залетает под днище "Абрамса" или бьет в башню, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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