Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников - 21.03.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников
Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников - 21.03.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников
Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты. После этого украинское командование решило передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-21T04:20
2024-03-21T04:20
новости
россия
авдеевка
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Об эффективности работы ВС РФ по западным наемникам говорит и тот факт, что они смогли уничтожить несколько установок ЗРК Patriot вместе с расчетом. Российские бойцы "разметали" ракетами "Кинжал" три подразделения "Пэтриотов" и уничтожили сто военных, рассказал обозреватель.Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты, уточнил Баранец. Это настолько перепугало украинское командование, что они решили передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. На этом ВСУ и попались, добавил эксперт.Американский "Абрамс" стоит 8,6 миллиона долларов, но уничтожает его простенький русский дрон за 35 тысяч рублей, сообщил обозреватель. У этой машины четыре двигателя, хорошая оптика и боеприпас "под брюхом". Беспилотник залетает под днище "Абрамса" или бьет в башню, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240320/1053983474.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, авдеевка, украина, виктор баранец, иностранные наемники, зрк patriot, пво, сша
Новости, Россия, Авдеевка, Украина, Виктор Баранец, иностранные наемники, ЗРК Patriot, ПВО, США

Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников

04:20 21.03.2024
 
© AP / Mindaugas Kulbis
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP / Mindaugas Kulbis
Читать в
Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты. После этого украинское командование решило передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Об эффективности работы ВС РФ по западным наемникам говорит и тот факт, что они смогли уничтожить несколько установок ЗРК Patriot вместе с расчетом. Российские бойцы "разметали" ракетами "Кинжал" три подразделения "Пэтриотов" и уничтожили сто военных, рассказал обозреватель.
Когда после Авдеевки активизировалась армия РФ, особенно интенсивно стали действовать самолеты и вертолеты, уточнил Баранец. Это настолько перепугало украинское командование, что они решили передвинуть "Пэтриоты" поближе к зоне действия российской авиации. На этом ВСУ и попались, добавил эксперт.
"Американцы даже подбили бабки относительно того, какая страна передала на Украину таких комплексов. Они сказали, что мы уничтожили 13% всех таких средств ПВО, которые у них были. А это огромный материальный ущерб. Одна такая установка стоит от 300 до 400 миллионов долларов. Это очень серьезно", - отметил Баранец.
Американский "Абрамс" стоит 8,6 миллиона долларов, но уничтожает его простенький русский дрон за 35 тысяч рублей, сообщил обозреватель. У этой машины четыре двигателя, хорошая оптика и боеприпас "под брюхом". Беспилотник залетает под днище "Абрамса" или бьет в башню, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Анатолий Матвийчук интервью - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Вчера, 05:48
Полковник Анатолий Матвийчук: Россия устроит для ВСУ их "Афганистан" и выбьет всех французов из Одессы Главная задача Иностранного легиона – не дать нам взять Одессу. Если мы возьмем Одессу, мы разрушим все планы Запада по закреплению своего присутствия на Черном море. Но я надеюсь, что первое сражение этих боевиков с нашей армией отобьет у них всякую охоту находиться в зоне СВО
 
НовостиРоссияАвдеевкаУкраинаВиктор Баранециностранные наемникиЗРК PatriotПВОСША
 
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