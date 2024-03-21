"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину
Российская армия уже давно уничтожает иностранных наемников на поле боя. Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, она получит сильный отпор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, она получит сильный отпор. Париж просто устанет хоронить своих военных, которых президент Франции может отправить на Украину, рассказал обозреватель.
"Мы (российские эксперты. - Ред.) внимательно наблюдаем за этой петушиной военной активностью Макрона. Говорят, что он вообще эти заявления [по поводу ввода войск на Украину] делал в пьяном состоянии, напившись крепкого коньяка", - отметил Баранец.
Но Эммануэль Макрон – это еще не Франция. Местные социологи провели опрос по поводу предложения французского президента отправить контингент на Украину. И 86% опрошенных заявили, что не хотят терять своих солдат на чужой войне, отметил эксперт.
Макрон может сколько угодно "петушиться" по поводу отправки контингента на Украину. Российская армия уже давно уничтожает иностранных наемников на поле боя. Киевские власти отправляют их тела в мешках в Польшу, Францию, Прибалтику и США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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