"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину - 21.03.2024 Украина.ру
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"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину
"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину - 21.03.2024 Украина.ру
"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину
Российская армия уже давно уничтожает иностранных наемников на поле боя. Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, она получит сильный отпор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
2024-03-21T05:00
2024-03-21T05:00
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Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, она получит сильный отпор. Париж просто устанет хоронить своих военных, которых президент Франции может отправить на Украину, рассказал обозреватель.Но Эммануэль Макрон – это еще не Франция. Местные социологи провели опрос по поводу предложения французского президента отправить контингент на Украину. И 86% опрошенных заявили, что не хотят терять своих солдат на чужой войне, отметил эксперт.Макрон может сколько угодно "петушиться" по поводу отправки контингента на Украину. Российская армия уже давно уничтожает иностранных наемников на поле боя. Киевские власти отправляют их тела в мешках в Польшу, Францию, Прибалтику и США, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, франция, эммануэль макрон, виктор баранец, всу, иностранные наемники, польша, прибалтика, сша, заявление
Новости, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Виктор Баранец, ВСУ, иностранные наемники, Польша, Прибалтика, США, заявление

"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину

05:00 21.03.2024
 
© NATO / Michael Linennen
- РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© NATO / Michael Linennen
Читать в
Российская армия уже давно уничтожает иностранных наемников на поле боя. Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, она получит сильный отпор. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
Если французская армия во главе с Эммануэлем Макроном зайдет на Украину, она получит сильный отпор. Париж просто устанет хоронить своих военных, которых президент Франции может отправить на Украину, рассказал обозреватель.

"Мы (российские эксперты. - Ред.) внимательно наблюдаем за этой петушиной военной активностью Макрона. Говорят, что он вообще эти заявления [по поводу ввода войск на Украину] делал в пьяном состоянии, напившись крепкого коньяка", - отметил Баранец.

Но Эммануэль Макрон – это еще не Франция. Местные социологи провели опрос по поводу предложения французского президента отправить контингент на Украину. И 86% опрошенных заявили, что не хотят терять своих солдат на чужой войне, отметил эксперт.
Макрон может сколько угодно "петушиться" по поводу отправки контингента на Украину. Российская армия уже давно уничтожает иностранных наемников на поле боя. Киевские власти отправляют их тела в мешках в Польшу, Францию, Прибалтику и США, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофе читайте на сайте Украина.ру.
Александр Семченко
Вчера, 05:21
Военкомов убивают безнаказанно. Александр Семченко о том, как западная Украина борется с мобилизациейУ Зеленского в качестве главы киевского режима оппонентов нет. За исключением Конституционного суда Украины, суть разъяснений которого сводится к следующем: хоть небо упадет на землю, 5 лет — это максимальный президентский срок
 
НовостиУкраинаФранцияЭммануэль МакронВиктор БаранецВСУиностранные наемникиПольшаПрибалтикаСШАзаявление
 
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05:55Гамбургер вытесняет круассан. Дмитрий Выдрин о том, почему Макрон готовит войска для Украины
05:31Дмитрий Бабич: Даже если "Горбачев" авантюрно отправит французов в Одессу, он снова сядет в лужу
05:20"Прячут трупы солдат в черных мешках": эксперт о том, куда Киев вывозит тела наемников в мусорных пакетах
05:10"Трупы будут болтаться в Черном море": эксперт о том, что будет, если армия "французиков" зайдет в Одессу
05:09Дмитрий Корнев: Франция уже подкинула работу для России, но ее танки все равно погонят ВСУ до Павлограда
05:00"Заявления делал в пьяном состоянии": эксперт объяснил, зачем Макрон "петушится" о вводе войск на Украину
04:50"Не надо тянуть резину": полковник Баранец назвал три участка, где ВСУ уже бетонируют "новые Авдеевки"
04:40"Враг может почистить перья": Баранец объяснил, как покалеченная армия ВСУ готовится к новому наступлению
04:30"Французы получат по морде": эксперт рассказал, почему после Украины Париж устанет хоронить своих бойцов
04:20Эксперт рассказал, как бойцы армии РФ разметали три подразделения "Пэтриотов" и "задвухсотили" наемников
04:10Военный эксперт раскрыл, как ФАБы и "кассетники" ВС РФ перемалывают шесть батальонов ВСУ под Работино
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