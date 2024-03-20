Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов - 20.03.2024 Украина.ру
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Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов
Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов - 20.03.2024 Украина.ру
Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов
Предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля использовать активы РФ для финансирования Киева ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Об этом 20 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-03-20T13:32
2024-03-20T13:32
активы
замороженные активы
россия
кремль
жозеп боррель
дмитрий песков
ес
украина
новости
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"Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - сказал официальный представитель Кремля.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Порядка 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.Ранее Евросоюз планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. По словам главы евродипломатии, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС. Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение.
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активы, замороженные активы, россия, кремль, жозеп боррель, дмитрий песков, ес, украина, новости
активы, замороженные активы, Россия, Кремль, Жозеп Боррель, Дмитрий Песков, ЕС, Украина, Новости

Кремль ответил на предложение Борреля по использованию российских активов

13:32 20.03.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Предложение главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля использовать активы РФ для финансирования Киева ведет к разрушению юридических основ европейского и международного права. Об этом 20 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Это еще одно заявление в русле движения в сторону разрушения юридических основ европейского права и международного права", - сказал официальный представитель Кремля.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
Порядка 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины.
Ранее Евросоюз планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".
Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. По словам главы евродипломатии, предложение предусматривает, что 90% доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще 10% - в бюджет ЕС.
Боррель также выразил надежду, что Совет ЕС в ближайшее время утвердит это предложение.
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 13:00
В США предлагают дать Киеву новый кредит, используя в качестве залога замороженные активы РФВ США разрабатывают альтернативный пакет помощи Украине, в качестве залога могут быть использованы замороженные российские активы. Об этом сообщает новостной американский телеканал NBC News
 
активызамороженные активыРоссияКремльЖозеп БоррельДмитрий ПесковЕСУкраинаНовости
 
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