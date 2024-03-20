https://ukraina.ru/20240320/1053997044.html
Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ
Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ - 20.03.2024 Украина.ру
Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал советы Великобритании по поводу стратегии, которой нужно придерживаться ВСУ на фронте, а также рассказал о том, для чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о вероятной войне с Азербайджаном
2024-03-20T12:20
2024-03-20T12:20
2024-03-20T12:20
видео
алексей мухин
россия
армения
азербайджан
никол пашинян
вооруженные силы украины
ес
нато
политика
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00:32 - Чем уникальны состоявшиеся выборы президента России? 03:14 - О выборах на Украине и в Израиле; 04:28 - Зачем Великобритания советует Киеву держать оборону на востоке и отказаться от наступления? 05:41 - Появятся ли войска стран ЕС на Украине? 06:43 - О желании США вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем; 07:43 - Об очертании будущих границ с НАТО и буферной зоне; 08:21 - Пойдёт ли Ереван на делимитацию и демаркацию границы? 09:56 - Чем вызвана эскалация конфликта между Ереваном и Баку?
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/14/1053996925_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e22165ef537dd626cc78a8514ed0d7a5.jpg
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал советы Великобритании по поводу стратегии, которой нужно придерживаться ВСУ на фронте, а также рассказал о том, для чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о вероятной войне с Азербайджаном
00:32
- Чем уникальны состоявшиеся выборы президента России? 03:14
- О выборах на Украине и в Израиле; 04:28
- Зачем Великобритания советует Киеву держать оборону на востоке и отказаться от наступления? 05:41
- Появятся ли войска стран ЕС на Украине? 06:43
- О желании США вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем; 07:43
- Об очертании будущих границ с НАТО и буферной зоне; 08:21
- Пойдёт ли Ереван на делимитацию и демаркацию границы? 09:56
- Чем вызвана эскалация конфликта между Ереваном и Баку?