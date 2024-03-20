Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ - 20.03.2024 Украина.ру
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Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ
Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ - 20.03.2024 Украина.ру
Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ
Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал советы Великобритании по поводу стратегии, которой нужно придерживаться ВСУ на фронте, а также рассказал о том, для чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о вероятной войне с Азербайджаном
2024-03-20T12:20
2024-03-20T12:20
видео
алексей мухин
россия
армения
азербайджан
никол пашинян
вооруженные силы украины
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нато
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00:32 - Чем уникальны состоявшиеся выборы президента России? 03:14 - О выборах на Украине и в Израиле; 04:28 - Зачем Великобритания советует Киеву держать оборону на востоке и отказаться от наступления? 05:41 - Появятся ли войска стран ЕС на Украине? 06:43 - О желании США вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем; 07:43 - Об очертании будущих границ с НАТО и буферной зоне; 08:21 - Пойдёт ли Ереван на делимитацию и демаркацию границы? 09:56 - Чем вызвана эскалация конфликта между Ереваном и Баку?
россия
армения
азербайджан
британия
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видео, алексей мухин, россия, армения, азербайджан, никол пашинян, вооруженные силы украины, ес, нато, политика, фронт, выборы, владимир путин, голосование, президентские выборы, война, оборона, сво, спецоперация, граница, государственная граница, войска, британия, делимитация, баку, ереван, израиль, биньямин нетаньяху, всу, китай, кнр (китай), видео
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Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ

12:20 20.03.2024
 
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Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал советы Великобритании по поводу стратегии, которой нужно придерживаться ВСУ на фронте, а также рассказал о том, для чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о вероятной войне с Азербайджаном
00:32 - Чем уникальны состоявшиеся выборы президента России?
03:14 - О выборах на Украине и в Израиле;
04:28 - Зачем Великобритания советует Киеву держать оборону на востоке и отказаться от наступления?
05:41 - Появятся ли войска стран ЕС на Украине?
06:43 - О желании США вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем;
07:43 - Об очертании будущих границ с НАТО и буферной зоне;
08:21 - Пойдёт ли Ереван на делимитацию и демаркацию границы?
09:56 - Чем вызвана эскалация конфликта между Ереваном и Баку?
 
ВидеоАлексей МухинРоссияАрменияАзербайджанНикол ПашинянВооруженные силы УкраиныЕСНАТОполитикафронтвыборыВладимир Путинголосованиепрезидентские выборывойнаоборонаСВОСпецоперацияграницагосударственная границавойскаБританияделимитацияБакуЕреванИзраильБиньямин НетаньяхуВСУКитайКНР (Китай)
 
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