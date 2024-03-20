https://ukraina.ru/20240320/1053997044.html

Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ

Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ - 20.03.2024 Украина.ру

Война может начаться уже к концу недели: Мухин о готовности Армении и Азербайджана к изменению границ

Политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире Украина.ру прокомментировал советы Великобритании по поводу стратегии, которой нужно придерживаться ВСУ на фронте, а также рассказал о том, для чего премьер-министр Армении Никол Пашинян заговорил о вероятной войне с Азербайджаном

2024-03-20T12:20

2024-03-20T12:20

2024-03-20T12:20

видео

алексей мухин

россия

армения

азербайджан

никол пашинян

вооруженные силы украины

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00:32 - Чем уникальны состоявшиеся выборы президента России? 03:14 - О выборах на Украине и в Израиле; 04:28 - Зачем Великобритания советует Киеву держать оборону на востоке и отказаться от наступления? 05:41 - Появятся ли войска стран ЕС на Украине? 06:43 - О желании США вступить в двусторонние дискуссии по контролю над вооружениями с Россией и Китаем; 07:43 - Об очертании будущих границ с НАТО и буферной зоне; 08:21 - Пойдёт ли Ереван на делимитацию и демаркацию границы? 09:56 - Чем вызвана эскалация конфликта между Ереваном и Баку?

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