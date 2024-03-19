https://ukraina.ru/20240319/1053961534.html

"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ

"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ - 19.03.2024 Украина.ру

"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ

Новые регионы вполне способны не только себя прокормить. Донбасс в свое время наполнял от 25 до 30 процентов бюджета Украины. Восстановление новых регионов будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-03-19T03:50

2024-03-19T03:50

2024-03-19T03:50

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восстановление

мариуполь

шахты

бюджет

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Пока новые регионы РФ не могут быть катализаторами экономики РФ, потому что им свою экономику надо восстанавливать. У них будет быстрое развитие, потому что восстановительное развитие всегда быстрое. Но оно будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали или их очень мало, рассказал обозреватель.Судя по всему, того размаха, который был, металлургия и добыча угля на Донбассе уже не достигнет. Но ферросплавы, которые пользовались спросом на мировом рынке, и будут востребованы и внутри России. Есть еще проблема производства, конкурирующего с российским, добавил он.То есть как будет восстанавливаться промышленность Донбасса пока не очень понятно, потому что, например, в Мариуполе было несколько мнений, и, по-моему, к одному пока еще так и не пришли. То ли восстанавливать местное производство, то ли делать курортную зону, то ли курортную зону и порт, или еще какой-либо вариант, указал эксперт.Новые регионы вполне способны не только себя прокормить. Донбасс в свое время наполнял от 25 до 30 процентов бюджета Украины. Понятно, что бюджет РФ больше, но тем не менее все равно это большие деньги, которые пойдут на его пополнение, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240316/1053914404.html

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