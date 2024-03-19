"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ - 19.03.2024 Украина.ру
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"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ
"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ - 19.03.2024 Украина.ру
"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ
Новые регионы вполне способны не только себя прокормить. Донбасс в свое время наполнял от 25 до 30 процентов бюджета Украины. Восстановление новых регионов будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-03-19T03:50
2024-03-19T03:50
новости
россия
донбасс
украина
экономика
восстановление
мариуполь
шахты
бюджет
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Пока новые регионы РФ не могут быть катализаторами экономики РФ, потому что им свою экономику надо восстанавливать. У них будет быстрое развитие, потому что восстановительное развитие всегда быстрое. Но оно будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали или их очень мало, рассказал обозреватель.Судя по всему, того размаха, который был, металлургия и добыча угля на Донбассе уже не достигнет. Но ферросплавы, которые пользовались спросом на мировом рынке, и будут востребованы и внутри России. Есть еще проблема производства, конкурирующего с российским, добавил он.То есть как будет восстанавливаться промышленность Донбасса пока не очень понятно, потому что, например, в Мариуполе было несколько мнений, и, по-моему, к одному пока еще так и не пришли. То ли восстанавливать местное производство, то ли делать курортную зону, то ли курортную зону и порт, или еще какой-либо вариант, указал эксперт.Новые регионы вполне способны не только себя прокормить. Донбасс в свое время наполнял от 25 до 30 процентов бюджета Украины. Понятно, что бюджет РФ больше, но тем не менее все равно это большие деньги, которые пойдут на его пополнение, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, донбасс, украина, экономика, восстановление, мариуполь, шахты, бюджет
Новости, Россия, Донбасс, Украина, экономика, восстановление, Мариуполь, шахты, бюджет

"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ

03:50 19.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкШахты Донбасса
Шахты Донбасса - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Новые регионы вполне способны не только себя прокормить. Донбасс в свое время наполнял от 25 до 30 процентов бюджета Украины. Восстановление новых регионов будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Пока новые регионы РФ не могут быть катализаторами экономики РФ, потому что им свою экономику надо восстанавливать. У них будет быстрое развитие, потому что восстановительное развитие всегда быстрое. Но оно будет идти за счет вложения бюджетных средств, потому что свои деньги они пока не заработали или их очень мало, рассказал обозреватель.
Судя по всему, того размаха, который был, металлургия и добыча угля на Донбассе уже не достигнет. Но ферросплавы, которые пользовались спросом на мировом рынке, и будут востребованы и внутри России. Есть еще проблема производства, конкурирующего с российским, добавил он.
"Например, предприятия по производству алюминия, удобрений. Они поделят между собой рынок, если эти предприятия будут восстановлены. Или эти предприятия желательно не восстанавливать, чтобы не создавать лишнюю конкуренцию", - отметил Ищенко.
То есть как будет восстанавливаться промышленность Донбасса пока не очень понятно, потому что, например, в Мариуполе было несколько мнений, и, по-моему, к одному пока еще так и не пришли. То ли восстанавливать местное производство, то ли делать курортную зону, то ли курортную зону и порт, или еще какой-либо вариант, указал эксперт.
Новые регионы вполне способны не только себя прокормить. Донбасс в свое время наполнял от 25 до 30 процентов бюджета Украины. Понятно, что бюджет РФ больше, но тем не менее все равно это большие деньги, которые пойдут на его пополнение, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.
Виктор Баранец интервью
16 марта, 08:56
Полковник Виктор Баранец: Россия задавит ВСУ на специальной машине и отправит Макрона подавать ей кофеЕще до президентских выборов штурмовые группы ВСУ по всей линии боевого соприкосновения пытались нащупать слабые места. Однажды на том же Купянском направлении противник провел 60 контратак за сутки. Это рекорд
 
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