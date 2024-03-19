Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать - 19.03.2024 Украина.ру
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Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать
Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать - 19.03.2024 Украина.ру
Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать
Папа Франциск предложил поднять Киеву белый флаг, потому что прекрасно понимает, что никаких переговоров без капитуляции режима не может быть, потому что украинские власти сами заняли позицию, по которой переговоры до капитуляции для них невозможны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-03-19T04:40
2024-03-19T04:40
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Ранее папа Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.Франциск говорил о том, что необходимо поднять белый флаг и капитулировать. По-моему, он очень однозначно высказался. Всегда поднятие белого флага означает капитуляцию, поэтому здесь двух мнений быть не может, рассказал эксперт.Но Франциск предложил поднять Киеву белый флаг, потому что прекрасно понимает, что никаких переговоров без капитуляции этого режима не может быть, потому что они сами заняли позицию, по которой переговоры до капитуляции для них невозможны, добавил он.То есть это их позиция. Это означает, либо Украина капитулирует и начинает переговоры, либо переговоры не начнутся вообще, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киев, украина, россия, всу, вс рф, капитуляция, сво, победа, переговоры
Новости, Киев, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, капитуляция, СВО, победа, переговоры

Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать

04:40 19.03.2024
 
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Папа Франциск предложил поднять Киеву белый флаг, потому что прекрасно понимает, что никаких переговоров без капитуляции режима не может быть, потому что украинские власти сами заняли позицию, по которой переговоры до капитуляции для них невозможны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее папа Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.
Франциск говорил о том, что необходимо поднять белый флаг и капитулировать. По-моему, он очень однозначно высказался. Всегда поднятие белого флага означает капитуляцию, поэтому здесь двух мнений быть не может, рассказал эксперт.
"Он (папа Франциск. - Ред.) сказал поднять белый флаг и приступить к переговорам. То есть если бы он имел в виду просто приступить к переговорам, он бы сказал прекратить огонь и приступить к переговорам", - указал Ищенко.
Но Франциск предложил поднять Киеву белый флаг, потому что прекрасно понимает, что никаких переговоров без капитуляции этого режима не может быть, потому что они сами заняли позицию, по которой переговоры до капитуляции для них невозможны, добавил он.
То есть это их позиция. Это означает, либо Украина капитулирует и начинает переговоры, либо переговоры не начнутся вообще, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Козин интервью
17 марта, 08:00
Владимир Козин: Если РФ после Белгорода не похоронит ВСУ, начнется ядерная война с НАТОНАТО и ЕС мобилизуются, чтобы поставить ВСУ более мощную артиллерию и ПВО. У США же свои надежды на "Веймарский треугольник". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин.
 
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Заголовок открываемого материала
04:40Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать
04:20Пенсионным фондом и налогами: эксперт рассказал, чем Киев будет платить за восемь тысяч "Хаймарсов" НАТО
04:10Ситуация в Белогоровке непростая: эксперт сообщил, как бойцы отбивают "рой дронов" под Северском
04:08Владимир Евсеев: Пока пехота ВСУ в Работино идет по чистому полю, Россия отрезает неудобный Угледар
04:00"Мы уничтожим киевскую хунту": полковник Киселев о том, зачем ЦИПСО врет про "захват" Курска и Белгорода
03:50"Способны прокормить не только себя": Ищенко объяснил, как будет развиваться экономика новых регионов РФ
03:40Накрывают целые площади: эксперт Киселев объяснил, как "Грады" и "Краснополи" бьют по дроноводам ВСУ
03:30Большая трагедия для ВСУ: эксперт рассказал, почему у Киева не хватило боеприпасов "дошагать до Москвы"
03:20Ростислав Ищенко о том, как логистика, дороги и строительство БАМа станут локомотивом для экономики РФ
03:10За два года хорошо окопались: эксперт раскрыл, как ВСУ применяют под Северском старую тактику вермахта
03:00"Нападает комариный рой FPV-дронов": эксперт рассказал, как вражеские БПЛА "тестируют" возможности РЭБ
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