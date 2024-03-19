https://ukraina.ru/20240319/1053960737.html

Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать

Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать - 19.03.2024 Украина.ру

Ростислав Ищенко объяснил, почему папа Франциск призвал Киев скорее поднять белый флаг и капитулировать

Папа Франциск предложил поднять Киеву белый флаг, потому что прекрасно понимает, что никаких переговоров без капитуляции режима не может быть, потому что украинские власти сами заняли позицию, по которой переговоры до капитуляции для них невозможны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-03-19T04:40

2024-03-19T04:40

2024-03-19T04:40

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Ранее папа Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры.Франциск говорил о том, что необходимо поднять белый флаг и капитулировать. По-моему, он очень однозначно высказался. Всегда поднятие белого флага означает капитуляцию, поэтому здесь двух мнений быть не может, рассказал эксперт.Но Франциск предложил поднять Киеву белый флаг, потому что прекрасно понимает, что никаких переговоров без капитуляции этого режима не может быть, потому что они сами заняли позицию, по которой переговоры до капитуляции для них невозможны, добавил он.То есть это их позиция. Это означает, либо Украина капитулирует и начинает переговоры, либо переговоры не начнутся вообще, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко: Россия замахнется на Одессу и Николаев и еще дальше, чтобы возродить новые регионы читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240317/1053926659.html

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новости, киев, украина, россия, всу, вс рф, капитуляция, сво, победа, переговоры