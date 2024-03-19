"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины - 19.03.2024 Украина.ру
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"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины
"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины - 19.03.2024 Украина.ру
"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины
Запад рассматривает вариант раздела Украины и, возможно, что они склоняются к варианту, который предусматривает заморозку границы по линии фронта и ввод войск НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
2024-03-19T05:30
2024-03-19T05:30
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Эксперт полагает, что на Западе это отнюдь не единственный план по разрыванию Украины на части.“Вариант второй — если у ВСУ дела пойдут плохо, то они захотят оставить границу границу максимально близко к России. То есть, чтобы мы отбили у Украины территории, но немного. Таким образом сохранятся враждебные Россия и Украина.Если же у Украины дела пойдут совсем плохо, тогда вырисовывается третий вариант: правобережная Украина плюс Полтавщина. Полтава как плацдарм на левом берегу Днепра, выдвинутый в сторону российской границы. Там они могут поставить и ракеты, и пусковые установки”, - отмечает Фененко.Эксперт отмечает, что существует и четвертый план, но реализуют его только тогда, когда наступит коллапс украинской государственности. По мнению Фененко, начале 2022 года, когда стартовала СВО, именно такой вариант и обсуждался на Западе.Подробности вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
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украина, запад, россия, нато, всу, новости, рсмд
Украина, Запад, Россия, НАТО, ВСУ, Новости, РСМД

"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины

05:30 19.03.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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Запад рассматривает вариант раздела Украины и, возможно, что они склоняются к варианту, который предусматривает заморозку границы по линии фронта и ввод войск НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
Эксперт полагает, что на Западе это отнюдь не единственный план по разрыванию Украины на части.
Вариант второй — если у ВСУ дела пойдут плохо, то они захотят оставить границу границу максимально близко к России. То есть, чтобы мы отбили у Украины территории, но немного. Таким образом сохранятся враждебные Россия и Украина.
Если же у Украины дела пойдут совсем плохо, тогда вырисовывается третий вариант: правобережная Украина плюс Полтавщина. Полтава как плацдарм на левом берегу Днепра, выдвинутый в сторону российской границы. Там они могут поставить и ракеты, и пусковые установки”, - отмечает Фененко.
Эксперт отмечает, что существует и четвертый план, но реализуют его только тогда, когда наступит коллапс украинской государственности. По мнению Фененко, начале 2022 года, когда стартовала СВО, именно такой вариант и обсуждался на Западе.
Подробности вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
 
УкраинаЗападРоссияНАТОВСУНовостиРСМД
 
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Заголовок открываемого материала
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