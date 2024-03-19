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"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины
"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины - 19.03.2024 Украина.ру
"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины
Запад рассматривает вариант раздела Украины и, возможно, что они склоняются к варианту, который предусматривает заморозку границы по линии фронта и ввод войск НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.
2024-03-19T05:30
2024-03-19T05:30
2024-03-19T05:30
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Эксперт полагает, что на Западе это отнюдь не единственный план по разрыванию Украины на части.“Вариант второй — если у ВСУ дела пойдут плохо, то они захотят оставить границу границу максимально близко к России. То есть, чтобы мы отбили у Украины территории, но немного. Таким образом сохранятся враждебные Россия и Украина.Если же у Украины дела пойдут совсем плохо, тогда вырисовывается третий вариант: правобережная Украина плюс Полтавщина. Полтава как плацдарм на левом берегу Днепра, выдвинутый в сторону российской границы. Там они могут поставить и ракеты, и пусковые установки”, - отмечает Фененко.Эксперт отмечает, что существует и четвертый план, но реализуют его только тогда, когда наступит коллапс украинской государственности. По мнению Фененко, начале 2022 года, когда стартовала СВО, именно такой вариант и обсуждался на Западе.Подробности вы можете узнать в полной версии интервью на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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украина, запад, россия, нато, всу, новости, рсмд
Украина, Запад, Россия, НАТО, ВСУ, Новости, РСМД
"Ничто не ново под Луной": эксперт назвал четыре варианта раздела Украины
Запад рассматривает вариант раздела Украины и, возможно, что они склоняются к варианту, который предусматривает заморозку границы по линии фронта и ввод войск НАТО. Такое мнение в интервью Украина.ру высказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт РСМД Алексей Фененко.