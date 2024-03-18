https://ukraina.ru/20240318/1053937916.html
Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине
Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине - 18.03.2024 Украина.ру
Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине
Россия выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин
2024-03-18T07:30
2024-03-18T07:30
2024-03-18T07:30
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"Я все время говорил и еще раз повторю. Мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются. А за, если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на 1,5-2 года. Это очень серьёзные вопросы", - сказал Путин.Он также отметил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады в Париже.Он также подчеркнул, что Россия подумает, с кем договариваться о мире на Украине."Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", - сказал Путин.По его словам, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно."Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот… речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - указал Путин.Также он отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в большом количестве.
https://ukraina.ru/20240318/1053937788.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, нато, переговоры
Владимир Путин, Новости, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, НАТО, переговоры
Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине
Россия выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин
"Я все время говорил и еще раз повторю. Мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются. А за, если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на 1,5-2 года. Это очень серьёзные вопросы", - сказал Путин.
Он также отметил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады в Париже.
"Я не знаю об этом заявлении президента Франции, мы готовы рассмотреть любые вопросы, но всегда, при любой ситуации будем исходить из интересов Российской Федерации", - заверил российский лидер.
Он также подчеркнул, что Россия подумает, с кем договариваться о мире на Украине.
"Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", - сказал Путин.
По его словам, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно.
"Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот… речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - указал Путин.
Также он отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в большом количестве.