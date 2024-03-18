https://ukraina.ru/20240318/1053937916.html

Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине

Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине - 18.03.2024 Украина.ру

Путин высказался насчет мирных переговоров по Украине

Россия выступает за мирные переговоры по Украине. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин

2024-03-18T07:30

2024-03-18T07:30

2024-03-18T07:30

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эммануэль макрон

нато

переговоры

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"Я все время говорил и еще раз повторю. Мы за мирные переговоры, но только не потому что у противника патроны заканчиваются. А за, если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами, а не взять паузу на перевооружение на 1,5-2 года. Это очень серьёзные вопросы", - сказал Путин.Он также отметил, что не знает о предложении президента Франции Эммануэля Макрона прекратить огонь на время Олимпиады в Париже.Он также подчеркнул, что Россия подумает, с кем договариваться о мире на Украине."Это вопрос, ждущий своего кропотливого исследователя. Мы подумаем об этом", - сказал Путин.По его словам, Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, не все ещё потеряно."Очень бы хотелось, чтобы Франция играла не вот такую роль, которая ведет к усугублению конфликта, к его обострению, не провоцировала бы эту ситуацию. А наоборот… речь идет о возможных способах мирного урегулирования. В этом смысле Франция могла бы сыграть свою роль, не все еще потеряно", - указал Путин.Также он отметил, что на Украине присутствуют военнослужащие стран НАТО, ничего хорошего для них в этом нет, поскольку они погибают в большом количестве.

https://ukraina.ru/20240318/1053937788.html

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владимир путин, новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, нато, переговоры