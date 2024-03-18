РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - Путин
07:13 18.03.2024 (обновлено: 07:28 18.03.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Россия вынуждена будет создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин
"Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин.
По его словам, она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Он также рассказал о ситуации в приграничной зоне.
"Вот сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожали, практически 100% было уничтожение было тех, кто забирался там на какие-то 100 метров на нашу территорию", - заверил Путин.
Он указал, что в приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40 процентов.
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