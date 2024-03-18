РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - Путин - 18.03.2024 Украина.ру
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РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - Путин
РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - Путин - 18.03.2024 Украина.ру
РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - Путин
Россия вынуждена будет создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин
2024-03-18T07:13
2024-03-18T07:28
владимир путин
новости
киев
россия
территория
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"Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин.По его словам, она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.Он также рассказал о ситуации в приграничной зоне.Он указал, что в приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40 процентов.
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Владимир Путин, Новости, Киев, Россия, территория

РФ может создать санитарную зону на подконтрольных Киеву территориях - Путин

07:13 18.03.2024 (обновлено: 07:28 18.03.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПослание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию
Послание президента РФ В. Путина Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Россия вынуждена будет создать санитарную зону на территориях, подчиненных киевскому режиму. Об этом заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин
"Я сейчас не готов говорить, что и как мы должны присоединять, и когда, но не исключаю, что, имея в виду происходящие сегодня трагические события, мы вынуждены будем в какой-то момент, тогда, когда посчитаем целесообразным, создать определенную санитарную зону на сегодняшних территориях, подчиненных киевскому режиму", - сказал Путин.
По его словам, она будет такой, чтобы ее сложно было преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства.
Он также рассказал о ситуации в приграничной зоне.
"Вот сейчас пытаются опять в данный момент куда-то забраться, куда-то зайти. Уничтожали, практически 100% было уничтожение было тех, кто забирался там на какие-то 100 метров на нашу территорию", - заверил Путин.
Он указал, что в приграничной зоне противник расположил группировку около пяти тысяч человек, при этом их потери составляют порядка 40 процентов.
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 11:29
Ростислав Ищенко о том, есть ли преемник у Владимира Путина и какой должна быть система власти в странеК выстраиванию системы пока что не готовы ни общество, ни элиты. Не хотят они все принимать на себя ответственность. А без ответственности власти не бывает, считает считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
 
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