Мы сожгли там четыре "Абрамса": эксперт раскрыл, какой "последний козырь" вытащили ВСУ под Авдеевкой
© Игорь Гомольский
© Игорь Гомольский
По соображениям репутационного риска киевские власти не хотели использовать "Абрамсы" на поле боя. Но если ВСУ отправили под Авдеевку американские танки, значит им необходимо было срочно закрывать это направление. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии 2022" Владислав Угольный
После взятия Авдеевки российским войскам была нужна перегруппировка. А сейчас сами украинские источники жалуются, что бойцы перегруппировались и возобновили давление. Сейчас ВС РФ контролируют больше половины территории в Орловке и Тоненьком, рассказал обозреватель.
"К тому же, нельзя забывать, что противник перебросил туда [в район Авдеевки] большие резервы. Мы сожгли там четыре "Абрамса", которые есть у 47-й бригады ВСУ. Этих танков им передали не так много – чуть больше роты", - отметил Угольный.
По соображениям репутационного риска (удар по престижу американского ВПК и проблемы коммуникации с Вашингтоном) киевские власти не хотели использовать "Абрамсы" на поле боя, добавил он.
Но если ВСУ отправили туда американские танки, значит им необходимо было срочно закрывать Авдеевское направление. Можно сказать, что противник "вытащил последний козырь из рукава". Посмотрим, что из этого получится, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислав Угольный: Россия зажала ВСУ с двух сторон, но летом ей придется брать три очень крупных города читайте на сайте Украина.ру.
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