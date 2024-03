https://ukraina.ru/20240317/1053937148.html

Британия провоцирует на атаки в Чёрном море. Итоги 17 марта на Украине

Британия провоцирует на атаки в Чёрном море. Итоги 17 марта на Украине

Во время визита на Украину руководство Минобороны Великобритании дало украинскому военному и политическому руководству ряд советов по боевым действиям против России

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и Начальник штаба обороны Энтони Радакин во время визита на Украину давали наставления военному и политическому руководству страны по стратегии боевых действий против России, сообщило издание The Sunday Times.По информации издания, Шаппс и Радакин встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.Как отмечало издание, Радакина беспокоил тот факт, что Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях, тогда как британский командующий в течение двух лет пытался сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и на море.Как сообщило The Sunday Times, Радакин принимает активное участие в формировании нового военно-морского флота Украины по стандартам НАТО. В то же время, он посоветовал взять в вопросе флота за образец не страну-члена НАТО, а Иран с его лёгкими и более маневренными кораблями, а также обратить внимание на беспилотники.Во время встречи в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали отказаться от планов по наступлению на линии фронта, а вместо этого удерживать оборону на северном и восточном фронтах и в случае необходимости отступать на более выгодные позиции, которые, как они надеялись, смогут сдержать наступление ВС РФ.Также британские чиновники понадеялись, что такая стратегия позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Чёрном море и Крыму, где ВСУ активизировали удары при помощи морских БпЛА и переданных Западом дальнобойных ракет.Сам Шаппс заявил, что будет "помогать" Германии в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus."Я также хочу помочь Германии предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus...Конечно, есть абсолютный смысл иметь их в наличии во время войны, которая сейчас идет в континентальной Европе, против диктатора, который захватил демократическую страну. Чего же мы ждем, друзья?" – сказал Шаппс.В комментарии изданию он сообщил, что Зеленский рассказал британской делегации, что "он нажал на Шольца в вопросе ракет Taurus, но получил категорический отказ".Как рассказали изданию неназванные собеседники, Зеленский в целом был заинтересован в разговоре с британцами, а также находился в хорошем настроении. Президент Украины "оказался открытым" к предложениям Шаппса и Радакина.Более The Sunday Times в своей статье писало, что, по мнению Минобороны Великобритании, Россия впервые со времён Крымской войны якобы "не может свободно действовать" в черноморском регионе.Также источники сообщили, что Радакин уверен: именно в ударах по Крыму и по российскому флоту лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки по Крыму и уничтожение российских кораблей и подводных лодок, попадут в самое сердце "российской ментальности"."В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить учения в Чёрном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму", – заявил Шаппс.Однако реальность внесла свои коррективы в речи Шаппса. Так, он отменил визит в Одессу после того, как британская разведка предупредила главу Минобороны Великобритании о том, что визит в этот город для него может иметь фатальные последствия.Тем временем украинские СМИ рисуют гораздо более пессимистичную картину, чем их британские коллеги. Так, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о потерях в Вооружённых силах Украины."Наш источник сообщает, что ВСУ вошло сейчас в такую фазу, когда в день теряют больше пехоты, чем мобилизуют новых. Летом дефицит может составить критичные 1 к 4 (на одного мобилизованного 4 "выбывших". Это раненые/погибшие). Как следствие, Украина потеряет последнее преимущество, которое можно было использовать для "тушения пожаров" и "показушных наступлений", - указывалось в публикации канала 17 марта.В тот же день другой популярный на Украине телеграм-канал – "Резидент" - сообщил о том, что"Наш источник сообщает, что ВСУ вошло сейчас в такую фазу, когда в день теряют больше пехоты, чем мобилизуют новых. Летом дефицит может составить критичные 1 к 4 (на одного мобилизованного 4 "выбывших". Это раненые/погибшие). Как следствие, Украина потеряет последнее преимущество, которое можно было использовать для "тушения пожаров" и "показушных наступлений", - писали авторы канала.Тогда же российский военкор Евгений Поддубный сообщил о том, как пересекли попытку ВСУ высадить десант в Козинке."Догорающие обломки вертолёта ВСУ, который был сбит силами Армии России на границе Харьковской и Белгородской областей в районе н. п. Козинка. Предположительно сбит UH-60 американского производства или Ми-24. По характеру обломков точно пока определить затруднительно. На борту находилось около 20 боевиков киевского режима, которые должны были десантироваться в российском селе Козинка. В населённый пункт уже несколько суток пытаются прорваться боевики ГУР МО Украины. Противник несёт серьёзные потери", - писал он в своём телеграм-канале, сопроводив запись видео с места событий.Позднее Поддубный уточнил информацию."К сожалению первоначальная информация о том, что мог быть уничтожен "Черный ястреб" не подтвердилась. К счастью замысел противника вновь сорван. Наши бойцы из ПЗРК сбили военно-транспортный вертолет Ми-8, на борту могло находится до 20 боевиков ВСУ. Планы десантироваться или прорваться в российскую Козинку киевский режим пытается реализовать уже несколько суток. Досмотреть место падение вертолета из-за огня противника сейчас не возможно. Известно, что враг пока безуспешно пытается организовать эвакуацию", - отмечал военкор.Утром 17 марта также стало известно о том, что в Крым прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему по нынешней обстановке, действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности."Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника", — сообщили в Минобороны РФ о содержании визита.На совещании Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в тёмное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами.Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.Помимо этого, Шойгу обратил внимание и на строительство нового военного госпиталя."Также в рамках работы министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в городе Севастополь, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолётные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", - сообщили в Минобороны РФ.Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований.Во время рабочей поездки Шойгу сопровождал адмирал Александр Моисеев.

