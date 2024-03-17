https://ukraina.ru/20240317/1053937148.html
Британия провоцирует на атаки в Чёрном море. Итоги 17 марта на Украине
Британия провоцирует на атаки в Чёрном море. Итоги 17 марта на Украине - 17.03.2024 Украина.ру
Британия провоцирует на атаки в Чёрном море. Итоги 17 марта на Украине
Во время визита на Украину руководство Минобороны Великобритании дало украинскому военному и политическому руководству ряд советов по боевым действиям против России
2024-03-17T18:00
2024-03-17T18:00
2024-03-17T18:00
эксклюзив
хроники
сергей шойгу
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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россия
украина
нато
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Министр обороны Великобритании Грант Шаппс и Начальник штаба обороны Энтони Радакин во время визита на Украину давали наставления военному и политическому руководству страны по стратегии боевых действий против России, сообщило издание The Sunday Times.По информации издания, Шаппс и Радакин встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.Как отмечало издание, Радакина беспокоил тот факт, что Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях, тогда как британский командующий в течение двух лет пытался сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и на море.Как сообщило The Sunday Times, Радакин принимает активное участие в формировании нового военно-морского флота Украины по стандартам НАТО. В то же время, он посоветовал взять в вопросе флота за образец не страну-члена НАТО, а Иран с его лёгкими и более маневренными кораблями, а также обратить внимание на беспилотники.Во время встречи в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали отказаться от планов по наступлению на линии фронта, а вместо этого удерживать оборону на северном и восточном фронтах и в случае необходимости отступать на более выгодные позиции, которые, как они надеялись, смогут сдержать наступление ВС РФ.Также британские чиновники понадеялись, что такая стратегия позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Чёрном море и Крыму, где ВСУ активизировали удары при помощи морских БпЛА и переданных Западом дальнобойных ракет.Сам Шаппс заявил, что будет "помогать" Германии в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus."Я также хочу помочь Германии предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus...Конечно, есть абсолютный смысл иметь их в наличии во время войны, которая сейчас идет в континентальной Европе, против диктатора, который захватил демократическую страну. Чего же мы ждем, друзья?" – сказал Шаппс.В комментарии изданию он сообщил, что Зеленский рассказал британской делегации, что "он нажал на Шольца в вопросе ракет Taurus, но получил категорический отказ".Как рассказали изданию неназванные собеседники, Зеленский в целом был заинтересован в разговоре с британцами, а также находился в хорошем настроении. Президент Украины "оказался открытым" к предложениям Шаппса и Радакина.Более The Sunday Times в своей статье писало, что, по мнению Минобороны Великобритании, Россия впервые со времён Крымской войны якобы "не может свободно действовать" в черноморском регионе.Также источники сообщили, что Радакин уверен: именно в ударах по Крыму и по российскому флоту лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки по Крыму и уничтожение российских кораблей и подводных лодок, попадут в самое сердце "российской ментальности"."В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить учения в Чёрном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму", – заявил Шаппс.Однако реальность внесла свои коррективы в речи Шаппса. Так, он отменил визит в Одессу после того, как британская разведка предупредила главу Минобороны Великобритании о том, что визит в этот город для него может иметь фатальные последствия.Тем временем украинские СМИ рисуют гораздо более пессимистичную картину, чем их британские коллеги. Так, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщил о потерях в Вооружённых силах Украины."Наш источник сообщает, что ВСУ вошло сейчас в такую фазу, когда в день теряют больше пехоты, чем мобилизуют новых. Летом дефицит может составить критичные 1 к 4 (на одного мобилизованного 4 "выбывших". Это раненые/погибшие). Как следствие, Украина потеряет последнее преимущество, которое можно было использовать для "тушения пожаров" и "показушных наступлений", - указывалось в публикации канала 17 марта.В тот же день другой популярный на Украине телеграм-канал – "Резидент" - сообщил о том, что"Наш источник сообщает, что ВСУ вошло сейчас в такую фазу, когда в день теряют больше пехоты, чем мобилизуют новых. Летом дефицит может составить критичные 1 к 4 (на одного мобилизованного 4 "выбывших". Это раненые/погибшие). Как следствие, Украина потеряет последнее преимущество, которое можно было использовать для "тушения пожаров" и "показушных наступлений", - писали авторы канала.Тогда же российский военкор Евгений Поддубный сообщил о том, как пересекли попытку ВСУ высадить десант в Козинке."Догорающие обломки вертолёта ВСУ, который был сбит силами Армии России на границе Харьковской и Белгородской областей в районе н. п. Козинка. Предположительно сбит UH-60 американского производства или Ми-24. По характеру обломков точно пока определить затруднительно. На борту находилось около 20 боевиков киевского режима, которые должны были десантироваться в российском селе Козинка. В населённый пункт уже несколько суток пытаются прорваться боевики ГУР МО Украины. Противник несёт серьёзные потери", - писал он в своём телеграм-канале, сопроводив запись видео с места событий.Позднее Поддубный уточнил информацию."К сожалению первоначальная информация о том, что мог быть уничтожен "Черный ястреб" не подтвердилась. К счастью замысел противника вновь сорван. Наши бойцы из ПЗРК сбили военно-транспортный вертолет Ми-8, на борту могло находится до 20 боевиков ВСУ. Планы десантироваться или прорваться в российскую Козинку киевский режим пытается реализовать уже несколько суток. Досмотреть место падение вертолета из-за огня противника сейчас не возможно. Известно, что враг пока безуспешно пытается организовать эвакуацию", - отмечал военкор.Утром 17 марта также стало известно о том, что в Крым прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему по нынешней обстановке, действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности."Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника", — сообщили в Минобороны РФ о содержании визита.На совещании Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в тёмное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами.Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.Помимо этого, Шойгу обратил внимание и на строительство нового военного госпиталя."Также в рамках работы министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в городе Севастополь, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолётные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", - сообщили в Минобороны РФ.Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований.Во время рабочей поездки Шойгу сопровождал адмирал Александр Моисеев.
https://ukraina.ru/20240317/1053930725.html
https://ukraina.ru/20240317/1053927495.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, хроники, сергей шойгу, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, черное море, россия, украина, нато, минобороны
Британия провоцирует на атаки в Чёрном море. Итоги 17 марта на Украине
Во время визита на Украину руководство Минобороны Великобритании дало украинскому военному и политическому руководству ряд советов по боевым действиям против России
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс
и Начальник штаба обороны Энтони Радакин
во время визита на Украину давали наставления военному и политическому руководству страны по стратегии боевых действий против России, сообщило издание The Sunday Times
.
По информации издания, Шаппс и Радакин встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым, а также новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Как отмечало издание, Радакина беспокоил тот факт, что Сырский может слишком зациклиться на сухопутных боях, тогда как британский командующий в течение двух лет пытался сформировать стратегию Украины в соответствии с западной военной доктриной и необходимостью наступать на суше, в воздухе и на море.
Как сообщило The Sunday Times, Радакин принимает активное участие в формировании нового военно-морского флота Украины по стандартам НАТО. В то же время, он посоветовал взять в вопросе флота за образец не страну-члена НАТО, а Иран с его лёгкими и более маневренными кораблями, а также обратить внимание на беспилотники.
Во время встречи в Мариинском дворце Шаппс и Радакин посоветовали отказаться от планов по наступлению на линии фронта, а вместо этого удерживать оборону на северном и восточном фронтах и в случае необходимости отступать на более выгодные позиции, которые, как они надеялись, смогут сдержать наступление ВС РФ.
Также британские чиновники понадеялись, что такая стратегия позволит украинцам сосредоточить свои усилия на Чёрном море и Крыму, где ВСУ активизировали удары при помощи морских БпЛА и переданных Западом дальнобойных ракет.
Сам Шаппс заявил, что будет "помогать" Германии в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.
"Я также хочу помочь Германии предоставить ракеты дальнего радиуса действия Taurus...Конечно, есть абсолютный смысл иметь их в наличии во время войны, которая сейчас идет в континентальной Европе, против диктатора, который захватил демократическую страну. Чего же мы ждем, друзья?" – сказал Шаппс.
В комментарии изданию он сообщил, что Зеленский рассказал британской делегации, что "он нажал на Шольца в вопросе ракет Taurus, но получил категорический отказ".
Как рассказали изданию неназванные собеседники, Зеленский в целом был заинтересован в разговоре с британцами, а также находился в хорошем настроении. Президент Украины "оказался открытым" к предложениям Шаппса и Радакина.
Более The Sunday Times в своей статье писало, что, по мнению Минобороны Великобритании, Россия впервые со времён Крымской войны якобы "не может свободно действовать" в черноморском регионе.
Также источники сообщили, что Радакин уверен: именно в ударах по Крыму и по российскому флоту лежит ключ к успеху Украины в 2024 году, и что атаки по Крыму и уничтожение российских кораблей и подводных лодок, попадут в самое сердце "российской ментальности".
"В течение почти 200 лет Черноморский флот имел возможность проводить учения в Чёрном море. Сейчас в Черном море нет ни одного военного корабля. Это дает нам представление о масштабе украинского успеха в Крыму", – заявил Шаппс.
Однако реальность внесла свои коррективы в речи Шаппса. Так, он отменил визит в Одессу после того, как британская разведка предупредила главу Минобороны Великобритании о том, что визит в этот город для него может иметь фатальные последствия.
Тем временем украинские СМИ рисуют гораздо более пессимистичную картину, чем их британские коллеги. Так, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный
" сообщил о потерях в Вооружённых силах Украины.
"Наш источник сообщает, что ВСУ вошло сейчас в такую фазу, когда в день теряют больше пехоты, чем мобилизуют новых. Летом дефицит может составить критичные 1 к 4 (на одного мобилизованного 4 "выбывших". Это раненые/погибшие). Как следствие, Украина потеряет последнее преимущество, которое можно было использовать для "тушения пожаров" и "показушных наступлений", - указывалось в публикации канала 17 марта.
В тот же день другой популярный на Украине телеграм-канал – "Резидент
" - сообщил о том, что
"Наш источник сообщает, что ВСУ вошло сейчас в такую фазу, когда в день теряют больше пехоты, чем мобилизуют новых. Летом дефицит может составить критичные 1 к 4 (на одного мобилизованного 4 "выбывших". Это раненые/погибшие). Как следствие, Украина потеряет последнее преимущество, которое можно было использовать для "тушения пожаров" и "показушных наступлений", - писали авторы канала.
Тогда же российский военкор Евгений Поддубный сообщил о том, как пересекли попытку ВСУ высадить десант в Козинке.
"Догорающие обломки вертолёта ВСУ, который был сбит силами Армии России на границе Харьковской и Белгородской областей в районе н. п. Козинка. Предположительно сбит UH-60 американского производства или Ми-24. По характеру обломков точно пока определить затруднительно. На борту находилось около 20 боевиков киевского режима, которые должны были десантироваться в российском селе Козинка. В населённый пункт уже несколько суток пытаются прорваться боевики ГУР МО Украины. Противник несёт серьёзные потери
", - писал он в своём телеграм-канале, сопроводив запись видео
с места событий.
Позднее Поддубный уточнил информацию.
"К сожалению первоначальная информация о том, что мог быть уничтожен "Черный ястреб" не подтвердилась. К счастью замысел противника вновь сорван. Наши бойцы из ПЗРК сбили военно-транспортный вертолет Ми-8, на борту могло находится до 20 боевиков ВСУ. Планы десантироваться или прорваться в российскую Козинку киевский режим пытается реализовать уже несколько суток. Досмотреть место падение вертолета из-за огня противника сейчас не возможно. Известно, что враг пока безуспешно пытается организовать эвакуацию
", - отмечал
военкор.
Утром 17 марта также стало известно о том, что в Крым прибыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему по нынешней обстановке, действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности.
"Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника", — сообщили в Минобороны РФ о содержании визита.
На совещании Шойгу также поручил ежедневно проводить тренировки личного состава как в светлое, так и в тёмное время суток. На них бойцы должны отрабатывать отражение атак противника с воздуха и безэкипажными катерами.
Кроме того, министр поставил задачу повышать защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота и живучесть кораблей и судов.
Помимо этого, Шойгу обратил внимание и на строительство нового военного госпиталя.
"Также в рамках работы министр обороны РФ проинспектировал ход строительства нового военного госпиталя в городе Севастополь, где на площади 8,5 га развернуты строительные работы. Замминистра обороны РФ Тимур Иванов доложил, что с нуля возводятся более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолётные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция", - сообщили в Минобороны РФ.
Медицинский комплекс будет сдан под ключ в текущем году и оснащен самым современным оборудованием и медицинской техникой. В госпитале можно будет пройти все виды исследований.
Во время рабочей поездки Шойгу сопровождал адмирал Александр Моисеев.