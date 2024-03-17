Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в Донбассе - 17.03.2024 Украина.ру
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Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в Донбассе
Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в Донбассе - 17.03.2024 Украина.ру
Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в Донбассе
Украинская армия не сможет осуществить план по строительству укреплений в Донбассе, аналогичных тем, что они пытаются создать под Запорожьем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
2024-03-17T11:25
2024-03-17T11:25
новости
донбасс
украина
всу
олег измайлов
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Власти Украины ранее поставили задачу возвести оборонительные рубежи на территории, протяженностью 2 тыс. км. По мнению Измайлова, в Донбассе этот сценарий не осуществим. Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык, отметил он. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск, подытожил Измайлов.Полный текст интервью Олега Измайлова "После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке" читайте на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, украина, всу, олег измайлов
Новости, Донбасс, Украина, ВСУ, Олег Измайлов

Выстраивали оборону с 2014 года: эксперт рассказал о природной крепости ВСУ в Донбассе

11:25 17.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Украинская армия не сможет осуществить план по строительству укреплений в Донбассе, аналогичных тем, что они пытаются создать под Запорожьем. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал член Союза писателей России, автор нескольких книг о Донбассе Олег Измайлов
Власти Украины ранее поставили задачу возвести оборонительные рубежи на территории, протяженностью 2 тыс. км.
По мнению Измайлова, в Донбассе этот сценарий не осуществим.
"Не думаю, что наша авиация позволит подогнать траншееройные машины, экскаваторы и начать строительство, обустройство минных полей и наблюдательных пунктов. Без мирной паузы это не получится, поэтому они будут пользоваться тем, что у них есть", - сказал собеседник издания.
Единственное, возле Константиновки есть заповедник Клебан Бык, отметил он. Это природная крепость, где ВСУ строили оборонительные сооружения с 2014 года. Но здесь речь идет, скорее, о прикрытии линии Константиновка-Краматорск-Славянск, подытожил Измайлов.
Полный текст интервью Олега Измайлова "После Невельского ВС РФ предстоит штурмовать природную крепость и гнездо ВСУ в Нью-Йорке" читайте на сайте Украина.ру.
 
НовостиДонбассУкраинаВСУОлег Измайлов
 
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