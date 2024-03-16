Явка на президентских выборах превысила 35% - 16.03.2024 Украина.ру
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Явка на президентских выборах превысила 35%
Явка на президентских выборах превысила 35% - 16.03.2024 Украина.ру
Явка на президентских выборах превысила 35%
Явка избирателей на выборах президента России на 8:40 утра по московскому времени составила 36,5%. Информацию об этом обнародовал ЦИК РФ
2024-03-16T09:38
2024-03-16T09:38
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выборы
россия
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явка
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Из них только в Москве уже сделали свой выбор более 3,1 миллиона человек. Еще порядка 200 тысяч проголосовали онлайн в ночь на 16 марта."У нас в ДЭГе проголосовали порядка 200 тысяч человек за ночь. Ночью, мы имеем в виду период с 8 вечера. Для такого мегаполиса как Москва, для пятницы вечера абсолютно здоровая, нормальная цифра", - рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Вадим Ковалёв.Досрочно свой выбор сделали 2,6 миллиона россиян.На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10 утра явка составляла 16,5%, к полудню — 34,7%, к 17 часам - 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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новости, выборы, россия, президент, явка
Новости, выборы, Россия, президент, явка

Явка на президентских выборах превысила 35%

09:38 16.03.2024
 
© РИА Новости . Александр Сухов / Перейти в фотобанкВыборы президента РФ в новых регионах
Выборы президента РФ в новых регионах - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Александр Сухов
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Явка избирателей на выборах президента России на 8:40 утра по московскому времени составила 36,5%. Информацию об этом обнародовал ЦИК РФ
Из них только в Москве уже сделали свой выбор более 3,1 миллиона человек. Еще порядка 200 тысяч проголосовали онлайн в ночь на 16 марта.
"У нас в ДЭГе проголосовали порядка 200 тысяч человек за ночь. Ночью, мы имеем в виду период с 8 вечера. Для такого мегаполиса как Москва, для пятницы вечера абсолютно здоровая, нормальная цифра", - рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в Москве Вадим Ковалёв.
Досрочно свой выбор сделали 2,6 миллиона россиян.
На выборах 2018 года, когда голосование проходило в один день, явка к 10 утра явка составляла 16,5%, к полудню — 34,7%, к 17 часам - 51,9%. Общая явка тогда превысила 67%.
В течение субботы и воскресенья избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. Голосование завершится 17 марта.
На пост президента претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
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