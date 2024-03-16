https://ukraina.ru/20240316/1053888366.html

"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя

"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя - 16.03.2024 Украина.ру

"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя

Наша тактика меняется. Мы вдалбливаем противника в землю с помощью управляемых бомб. Мы продолжаем перемалывать и демотивировать личный состав ВСУ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-16T08:20

2024-03-16T08:20

2024-03-16T08:20

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По его мнению, это приводит к общему истощению вражеской армии. В то время, как в России ежемесячно подписывают контракт от 20 до 50 тысяч бойцов, то на Украине военкомы даже силком не могут набрать подобное количество мужчин."Теоретически Киев может переломить ситуацию на поле боя только в том случае, если ему поставят минимум 300-500 самолетов F-35, 300 "Абрамсов", 300 "Брэдли" и несколько дивизионов "Патриотов". Но Украина сама не сможет освоить это богатство. Для этого понадобится прямое участие армии НАТО, а это уже совсем другая война", - отмечает Васильев.Но все же, на украинской стороне наблюдается не только дефицит оружия, но и значительно упала мотивация у военнослужащих. Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов отметил, что это начало ощущаться еще до начала спецоперации."В 2016-2017 все пошло на убыль, если помните, люди тогда говорили: "Не наша война, мы устали". Сейчас все плюс-минус то же самое. Людей как не было, да сейчас еще больше нет. Они не видят, не хотят, не понимают", — высказался Ишкулов.Ситуацию как удручающую расценил и иностранный наемник из Америки, который сейчас находится в зоне спецоперации. В интервью западным изданиям он признался, что для ВСУ этот год будет худшим за всю войну.Какие сегодня настроения у мирных граждан Украины и почему они стали активнее проявлять пророссийскую позицию, вы можете прочитать на Украина.ру

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украина, россия, нато, всу, сво