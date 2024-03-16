"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя - 16.03.2024 Украина.ру
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"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя
"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя - 16.03.2024 Украина.ру
"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя
Наша тактика меняется. Мы вдалбливаем противника в землю с помощью управляемых бомб. Мы продолжаем перемалывать и демотивировать личный состав ВСУ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-03-16T08:20
2024-03-16T08:20
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По его мнению, это приводит к общему истощению вражеской армии. В то время, как в России ежемесячно подписывают контракт от 20 до 50 тысяч бойцов, то на Украине военкомы даже силком не могут набрать подобное количество мужчин."Теоретически Киев может переломить ситуацию на поле боя только в том случае, если ему поставят минимум 300-500 самолетов F-35, 300 "Абрамсов", 300 "Брэдли" и несколько дивизионов "Патриотов". Но Украина сама не сможет освоить это богатство. Для этого понадобится прямое участие армии НАТО, а это уже совсем другая война", - отмечает Васильев.Но все же, на украинской стороне наблюдается не только дефицит оружия, но и значительно упала мотивация у военнослужащих. Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов отметил, что это начало ощущаться еще до начала спецоперации."В 2016-2017 все пошло на убыль, если помните, люди тогда говорили: "Не наша война, мы устали". Сейчас все плюс-минус то же самое. Людей как не было, да сейчас еще больше нет. Они не видят, не хотят, не понимают", — высказался Ишкулов.Ситуацию как удручающую расценил и иностранный наемник из Америки, который сейчас находится в зоне спецоперации. В интервью западным изданиям он признался, что для ВСУ этот год будет худшим за всю войну.Какие сегодня настроения у мирных граждан Украины и почему они стали активнее проявлять пророссийскую позицию, вы можете прочитать на Украина.ру
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украина, россия, нато, всу, сво
Украина, Россия, НАТО, ВСУ, СВО

"Это уже совсем другая война": эксперт назвал то, что теоретически может переломить ситуацию на поле боя

08:20 16.03.2024
 
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Отвод вооружений калибром менее 100 мм начался в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Наша тактика меняется. Мы вдалбливаем противника в землю с помощью управляемых бомб. Мы продолжаем перемалывать и демотивировать личный состав ВСУ. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
По его мнению, это приводит к общему истощению вражеской армии. В то время, как в России ежемесячно подписывают контракт от 20 до 50 тысяч бойцов, то на Украине военкомы даже силком не могут набрать подобное количество мужчин.
"Теоретически Киев может переломить ситуацию на поле боя только в том случае, если ему поставят минимум 300-500 самолетов F-35, 300 "Абрамсов", 300 "Брэдли" и несколько дивизионов "Патриотов". Но Украина сама не сможет освоить это богатство. Для этого понадобится прямое участие армии НАТО, а это уже совсем другая война", - отмечает Васильев.
Но все же, на украинской стороне наблюдается не только дефицит оружия, но и значительно упала мотивация у военнослужащих. Командир 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады Эмиль Ишкулов отметил, что это начало ощущаться еще до начала спецоперации.
"В 2016-2017 все пошло на убыль, если помните, люди тогда говорили: "Не наша война, мы устали". Сейчас все плюс-минус то же самое. Людей как не было, да сейчас еще больше нет. Они не видят, не хотят, не понимают", — высказался Ишкулов.
Ситуацию как удручающую расценил и иностранный наемник из Америки, который сейчас находится в зоне спецоперации. В интервью западным изданиям он признался, что для ВСУ этот год будет худшим за всю войну.
Какие сегодня настроения у мирных граждан Украины и почему они стали активнее проявлять пророссийскую позицию, вы можете прочитать на Украина.ру
 
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