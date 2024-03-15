Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что работает на Авдеевском направлении
В своём телеграм-канале Сырский написал, что работал на Авдеевском направлении.
По словам украинского главкома, российские военнослужащие ведут на данном направлении наступательные действия интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов.
В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
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