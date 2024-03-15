Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении - 15.03.2024 Украина.ру
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Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении
Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении - 15.03.2024 Украина.ру
Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что работает на Авдеевском направлении
2024-03-15T12:00
2024-03-15T12:00
новости
россия
украина
авдеевка
александр сырский
вооруженные силы украины
всу
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В своём телеграм-канале Сырский написал, что работал на Авдеевском направлении.По словам украинского главкома, российские военнослужащие ведут на данном направлении наступательные действия интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что в Харьков прибыли представители Главного управления разведки (ГУР) Украины для координации действий подразделений ВСУ, которые пытаются сорвать выборы президента России в Белгородской области.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, всу
Новости, Россия, Украина, Авдеевка, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, ВСУ

Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении

12:00 15.03.2024
 
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
© СИРСЬКИЙ телеграм-канал
Читать в
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что работает на Авдеевском направлении
В своём телеграм-канале Сырский написал, что работал на Авдеевском направлении.
По словам украинского главкома, российские военнослужащие ведут на данном направлении наступательные действия интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов.
В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.
Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что в Харьков прибыли представители Главного управления разведки (ГУР) Украины для координации действий подразделений ВСУ, которые пытаются сорвать выборы президента России в Белгородской области.
Геннадий Алехин
10:36
Пытаются сорвать выборы в России. Представители ГУР прибыли в Харьков для помощи диверсантам - АлехинВоенный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин 15 марта рассказал, что в Харьков прибыли высокопоставленные представители Главного управления разведки (ГУР) Украины, чтобы руководить действиями подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попытаются сорвать выборы в Белгородском регионе
 
НовостиРоссияУкраинаАвдеевкаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВСУ
 
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