https://ukraina.ru/20240315/1053899680.html

Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении

Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении - 15.03.2024 Украина.ру

Сырский отметил активные действия ВС РФ на Авдеевском направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что работает на Авдеевском направлении

2024-03-15T12:00

2024-03-15T12:00

2024-03-15T12:00

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В своём телеграм-канале Сырский написал, что работал на Авдеевском направлении.По словам украинского главкома, российские военнослужащие ведут на данном направлении наступательные действия интенсивным огнем артиллерии и активным применением FPV дронов.В Минобороны РФ 17 февраля сообщили, что Вооруженные силы РФ полностью взяли под контроль Авдеевку в Донецкой Народной Республике. ВСУ превратили город в мощный укрепрайон и оттуда регулярно обстреливали Донецк.Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин рассказал, что в Харьков прибыли представители Главного управления разведки (ГУР) Украины для координации действий подразделений ВСУ, которые пытаются сорвать выборы президента России в Белгородской области.

https://ukraina.ru/20240315/1053898879.html

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новости, россия, украина, авдеевка, александр сырский, вооруженные силы украины, всу