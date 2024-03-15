https://ukraina.ru/20240315/1053899590.html

К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*

К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков* - 15.03.2024 Украина.ру

К 10-летию Русской весны в Донецке. Александр Матюшин о том, как дончане изгнали из города правосеков*

Донецкий волонтер и ополченец первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, как в Донецке началась Русская весна, закончившаяся провозглашением Донецкой Народной республики

2024-03-15T15:19

2024-03-15T15:19

2024-03-15T16:12

интервью

днр

русская весна

донецк

александр чаленко

украина.ру

украина.ру

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- Александр, меньше чем через месяц мы будем отмечать десятилетие провозглашения ДНР. Ты был активным участником этих событий. Расскажи о том, как это происходило в Донецке и что этому предшествовало.- Обо всем об этом вы в скором времени сможете прочитать в моей книге "Записки имперского анархиста". Итак, начну, если можно, с конца.7 апреля исполняется десять лет с момента провозглашения Донецкой Народной Республики. В этот день сбылась моя и многих моих соратников мечта. В сессионном зале, захваченном за сутки до этого протестующими Донецкой облгосадминистрации, ныне покойный Владимир Макович зачитал декларацию о государственном суверенитете ДНР, которая буквально за ночь была написана Ромой Лягиным. Он сейчас, по официальным данным, находится на Украине в тюрьме.В написании приняли участие Кирилл Черкашин и лидер донецких коммунистов Борис Литвинов. Правда, в названии нового государства слово "Народная" для меня было неожиданностью. - Почему?- Мной оно было воспринято с неприятием, как многолетним борцом за выход Донбасса из состава Украины. Объясняю почему. Потому что это было слишком созвучно Украинской Народной республике, которая существовала во время Гражданской войны. Но это было обязательным условием от коммунистов, и лидер общественной организации "Донецкая республика" Андрей Пургин пошел на этот компромисс. После оглашения Декларации о государственном суверенитете мои ребята из молодежного крыла "Донецкой республики" - Белка и ныне покойный Варг, погибший два года назад при освобождении Степного, - подняли флаг Донецкой республики на площади перед Донецкой ОГА, которая сейчас носит имя первого главы ДНР Александра Захарченко. А дальше уже началась подготовка к референдуму, объявленному на 11 мая. В скором времени начались бои за Славянск, после референдума ─ за Донецкий аэропорт. Начались полноценные боевые действия, полноценная война за свободу молодых республик Новороссии. - Провозглашению ДНР предшествовало важное событие, которое получило название Русская весна. - Всё верно. Долгое время, увы, официальные российские СМИ пытались забыть про Русскую весну. Называли ее то Крымской, выпячивая вперед Крым, то еще как-то. На самом деле тогда по всей территории исторической Новороссии после того, как Янукович проиграл и победили лидеры Майдана, вспыхнули народные протесты. Несмотря на то что мы все любим Донецк, Славянск и Донбасс, впереди всего этого движа, называемого Русской весной, шла Харьковская область. С 1 марта над Харьковской облгосадминистрацией был спущен украинский флаг и поднят российский. Движение было массовое и более активное, чем в Донецке и Луганске. Но и сопротивление со стороны украинцев было довольно большое. Потому что волей судьбы, по не совсем понятным причинам, центром украинского национализма, кузницей кадров для украинских националистов почему-то как раз стал юг России (имею в виду Новороссию): Харьковская и Днепропетровская области. Если вспомнить, то лидер "Правого сектора"* Дмитрий Ярош** ─ выходец из Днепропетровской области, из города Днепродзержинска, а командир незабвенного батальона, а ныне уже бригады "Азов"* Андрей Билецкий** ─ родом Харькова. И там как раз родина всех этих националистических движений вроде "Патриота Украины" и прочего украинского отребья, радикальных молодежных националистических организаций. По всей Новороссии происходили мощные столкновения с украинскими нациками. В целом, были они и на Херсонщине, и в Запорожье, и в Одессе. Реально продержался протест, за исключением ДНР И ЛНР, в основном в Харькове и Одессе. Но в Харькове протестное движение было подавлено путем политтехнологии со стороны лидеров Партии регионов. В первую очередь это, конечно же, Кернес и Добкин, которые смогли все-таки возглавить это протестное движение, постепенно свести его на нет, а самых активных участников в конечном итоге либо вынудили эмигрировать на территорию ДНР и ЛНР, либо же посадили в тюрьму, а многих физически уничтожили. В Запорожье протест сошел на нет уже в середине марта. Последняя яркая акция в Запорожье, благодаря которой и помнят прорусское движение в этом регионе, носила название "300 запорожцев". Тогда протестующие вышли и несколько часов простояли на площади в окружении непосредственно украинских националистов, которые их забрасывали яйцами. Я, конечно, не преуменьшаю подвиг запорожцев, но, как говорил один из украинских политических деятелей: "Маемо те що маемо". Запорожье не стало каким-либо выдающимся местом русского активизма во время Русской весны. Оставшиеся запорожцы, опять-таки, либо были репрессированы, либо же вынуждены были уехать на Донбасс. На Херсонщине вообще непонятно как тихо прошли какие-то марши, какие-то митинги, и, в принципе, все быстро закончилось. - Ну и Одесса...- И она. Одесса продержалась дольше - до 2 мая. Но при этом опять-таки проблема у них была еще и в руководстве антиукраинского сопротивления. Спустя год, уже после этих событий, на одном из федеральных каналов выходил целый документальный фильм, посвященный событиям 2 мая в Одессе. Я с удивлением смотрел на тех, кто называл себя руководителем одесского сопротивления, но при этом бросил своих людей и убежал в Москву. Так вот, эти персонажи рассказывали, что одному позвонил эсбэушник знакомый, другому полицейский и сказали: "Вас идут убивать, вы там бегите, прячьтесь". И те, кто сейчас вещают с экранов федерального телевидения, о том, что "Одесса ─ русский город" и уже заранее делят места в несуществующей пока администрации Одесской области РФ, просто бросили тех людей, которые им поверили. Бросили их перед угрозой смерти, спасая свои шкуры. Я в Донецке, напротив, с трудом могу себе представить, чтобы, например, Андрей Пургин, Денис Пушилин, Александр Захарченко, ныне покойный, узнав о том, что на Донобладминистрацию, где располагался штаб Русской весны, идут жечь нас какие-то "правосеки"*, все бросили, убежали куда-то и "аки партизаны" прятались по терриконам и потом нелегально переходили границу. Они, конечно же, бы остались в администрации вместе со всеми. Я уверен, что вместе со всеми бы отбивались, более того, организовывали бы систему обороны от украинских нацистов, которые бы пришли к Дому правительства. Думаю, что украинские нацики получили бы достойный отпор и трагедии, как 2 мая в Одессе, в Донецке бы не случилось, попытайся украинцы организовать подобный сценарий. - Вы, по-моему, чересчур жестко по ним прошлись... А как тогда события развивались в Донецке?- В самом Донецке, как и по всей территории Новороссии, с февраля месяца началось протестное движение. Мы, активисты запрещенной тогда на Украине "Донецкой Республики", совместно с коммунистами еще 23 февраля в центре Донецка поставили палаточный городок, который стремительно разрастался. К нему постоянно стекались люди. 1 марта Партия регионов решила как-то усмирить и подмять под себя протест. В этот день они установили большую сцену на площади Ленина и собрали еще один митинг под Донецкой облгосадминистрацией. Туда и туда были согнаны бюджетники. В этот день я собрал всех своих активистов. Пригласил своих соратников из правых движений с территории Белгородской, Ростовской, Курской областей. Из Москвы тоже подтянулись мои знакомые. Собралось нас порядка 300 активных молодых людей. К нам присоединились на удивление крайне левые. Они были с флагами, на которых были изображены Мао Цзедун и Че Гевара. Одним из этих "леваков" был ныне погибший Всеволод Петровский, выпускник Донецкого национального университета. И все мы единой колонной под красными флагами, под флагами СССР, под флагами с тем же Мао Цзедуном и Че Геварой, под имперскими флагами, под флагами Донецкой Республики двинулись от фонтана на площади Ленина, по улице Артема к стенам госадминистрации, скандируя: "Россия!" и "Беркут – герои!"На площади перед ДонОГА уже стояли бюджетники, и перед ними выступал губернатор Донецкой области Андрей Шишацкий. Мы зашли справа, стали и начали скандировать: "Россия!", тем самым мешая выступлению чиновников и каких-то непонятных казаков, которых мой знакомый донской казак назвал бронированными. На бекешах было такое количество медалей, что вполне заменяла металлическую кирасу. В какой-то момент над толпой пропали украинские флаги, остались только наши русские, имперские, донецкие и советские. В этот момент на площади Ленина Паша Губарев смог прорваться на сцену, завладеть микрофоном, и призвать людей также двигаться к госадминистрации. Он привел туда еще людей, площадь заполнилась целиком и даже перекрыла перекресток улицы Артема и бульвара Шевченко. Такое неимоверное количество людей для Донецка было просто чем-то на грани фантастики. Последние такие массовые мероприятия все видели в 1991 году перед распадом Советского Союза, когда выходили шахтеры на улицы. В конечном итоге мы смогли забраться на пьедестал перед стелой, спустить оттуда флаг Украины и поднять флаг Российской Федерации. - А сам штурм ОГА когда был?- Мы начали толкаться и попытались ворваться в ДонОГА. Тут мы столкнулись не только с милицией, но и с сотрудниками ДНД, которая содержалась на деньгах горсовета, и которая занималась обеспечением правопорядка на трибунах. Дружинники были подготовлены для столкновения с молодыми радикалами. Ворваться в помещение ДонОГА мы не смогли, но потолкались. После этого перед всеми выступил будущий командир легендарного батальона "Восток", а тогда командир донецкой "Альфы" Александ Ходаковский, только что вернувшийся из Киева. Напомню, что Александр Сергеевич участвовал в штурме Дома профсоюзов и вообще выполнял боевые задачи на Майдане. Выбирались они из Киева какими-то партизанскими тропами и только-только вернулись в Донецк. И вот он как раз выступил перед народом, спросил, готовы ли мы стоять за свободный Донбасс, готовы ли мы умереть за нашу землю. Все, конечно, отвечали на волне энтузиазма, что готовы хоть сейчас. После этого был приглашен Павел Губарев в здание ОГА для переговоров, и прошел слух о том, что его арестовали. Мы вновь пошли на штурм Донецкой госадминистрации, опять не смогли пробиться. Во многом это было связано еще и с тем, что не хотели драться с бойцами "Беркута" и внутренних войск, которые тоже только что вернулись с Майдана. Все-таки мы считали их как раз своими, то есть теми, кто отстаивал нас на Майдане. Потом вместе с Колей Левченко, был такой у нас политический деятель от все той же Партии регионов, вскормленный Ринатом Ахметовым...- ... Левченко тогда был секретарем Донецкого горсовета?- Да, именно он. Так вот, они с Губаревым вышли к народу. Павел заявил, что третьего числа будет сессия облсовета, на которой проголосует об обращении по федерализации Украины, о создании автономной Донецкой области со статусом русского языка как государственного на территории Донецкой области. Все очень сильно обрадовались. Но в этот момент меня поразило другое. Митинг еще продолжался. Много людей еще ходило в эйфории, многие ко мне подходили и спрашивали: а где Павел Губарев? Я всегда отвечал: "Там, возле администрации". Многие спрашивали, как он хоть выглядит. В лицо его многие не знали. Просто наслышаны были от него из интернета, где он выпускал всевозможные декларации, призывы и прочие воззвания. Это был такой миф, образ в большей степени народного сопротивления, чем реальных человек. Все знали, что есть Павел Губарев, но большинство не знали, как он выглядит. Тем не менее 3 марта собралась сессия облсовета. На нее были приглашены Губарев и Пургин. Они вошли внутрь ОГА, а вокруг Донецкой облгосадминистрации собралась довольно большая толпа людей. В какой-то момент я получил от Пургина СМС о том, что нас "кидают", что голосовать ни за что никто не будет. В этот момент я вместе со своими бойцами забрал громкоговоритель у "Русского блока", который был слишком лояльным власти, боящимся радикальных шагов. Я подозреваю, что он и был приглашен, чтобы сдерживать людей от радикальных действий. В мегафон я сказал о том, что нас "кидают", что нас обманывают, что сейчас Павла Губарева арестуют и прочее. Народ ринулся на штурм. Пока все основные силы охранявших здание бойцов внутренних войск были сконцентрированы на главном входе, я со своими соратниками и другими радикально настроенными ребятами обошел здание сбоку, мы выломали ворота, ринулись во внутренний двор администрации, разбили окно и через всевозможные надстройки залезли по кондиционерам вовнутрь самого здания. Оказались мы в гардеробный Донецкого облсовета и вышли в фойе. Внутри нас уже ждали бойцы внутренних войск. Стоял их командир. Лейтенант, по-моему. В какой-то черной куртке со странным шевроном, на котором была изображена голова лошади. Как он мне рассказал позже, эту куртку он купил в магазине униформы, а его форменный бушлат сгорел на Майдане, когда в него попал "коктейль Молотова". Мы встали друг напротив друга. Над нами повисла тяжелая тишина. Все готовились к столкновению. В руках у многих уже появились арматуры, дубинки, палки. У бойцов внутренних войск, соответственно, резиновые дубинки. И в этот момент появился глава Донецкого ОВД Роман Романов. Замечательный мужчина, он сейчас в Крыму. Хотя ему в 2014 году предлагали должность министра внутренних дел ДНР, он отказался и уехал в Крым. Выйдя вперед и встав перед стеной огородившихся щитами ввшников, он спросил, кто здесь главный. Я вышел вперед. И "Роман Романыч" начал выяснять, чего мы хотим. Я начал объяснять, что мы не хотим нарушить работу самой администрации. Что я прекрасно понимаю, что есть чиновники, а есть депутаты. И что нам не надо, чтобы работа всей области нарушилась. Мы договариваемся о том, что мы ставим своих людей на вход вместе с сотрудниками внутренних войск. Выше второго этажа все блокируют сотрудники внутренних войск и "Беркута". Нам отдается сессионный зал и 1 этаж. Быстро был сформирован штаб обороны. Мы вошли в сессионный зал. Павел Губарев был провозглашен народным губернатором. Депутаты разбежались. Губернатор, когда убегал, его даже какие-то дедушки пинали. Его охрана отбивала от восставших дончан. - Вы ушли из здания или остались в нем?- Расположились в ОГА в итоге. Там сидели двое суток, ничего не предпринимая, никаких обращений не делая. Паша Губарев обнимался с бабушками на камеру, раздавал интервью. И все прочее. И только 5 числа он записал видеообращение от имени всех протестующих, от имени русского Донбасса к российскому президенту. Оно было отправлено, правда, не знаю куда. Думаю, на сайт, скорее всего, либо на почту. А уже 6 числа ко мне подошел начальник Донецкого городского УВД и сказал, что в здании заложена бомба. Надо срочно эвакуировать людей. Где-то в глубине души я как бы понимал, что нас сейчас "выпишут", и назад не запустят. Но где-то теплилась надежда, что милиция с народом. Мы вышли несмотря на все крики, на обвинение меня в том, что я продался властям. Все-таки смогли вывести людей. В ОГА зашли саперы. Потом, следом, внутренние войска, сомкнули ряды. И больше никого не пустили. Я, уставший, практически не спавший двое суток, плюнул на все. Не смог дозвониться ни Губареву, ни Пургину, ни кому-либо еще из тех, кто себя называл руководством. Плюнул на все и уехал домой, где хотел хотя бы помыться и переодеться.Проснувшись, я вернулся назад на обладминистрацию и уже увидел её взятым штурмом вновь. Только в этот раз более жестоко взятой. По всем этажам бегали люди. Выкидывали документы во двор, в коридоры. Зачем это делалось, мне непонятно до сих пор, видимо, это один из обязательных атрибутов революции. Мародерилось все. Выбивали двери. Встретил опять Романова, который у меня спросил: "Что это происходит?" Я кратко ответил: "Вы же не захотели по-хорошему. Теперь держите Русский бунт, бессмысленный и беспощадный". Оказалось, что когда Павел Губарев приехал и разобрался в ситуации, он призвал всех идти на повторный штурм. Народ пошел. В этот раз уже откуда-то появились болгарки. Выпиливались защитные решетки на окнах. Народ пролазил внутрь. Откуда все это появилось, я не знаю. Тем не менее таков был исход. Я пришел на площадь Ленина, где был палаточный городок и где собирался проукраинский митинг. Там находилось большое количество людей, отхлынувших от облгосадминистрации. Они толпились и забрасывали яйцами, кефирами, камнями проукраинских активистов, которых защищали сотрудники милиции. Когда милицейское руководство попыталось договориться с нами, чтобы выпустить и спокойно увести проукраинских протестующих, нами было поставлено условие. Нацики должны были стать перед нами на колени. В итоге сотрудникам милиции удалось проукраинских активистов уговорить. Украинские активисты стали на колени. Их погрузили на полицейские автобусы и вывезли. - Что потом?- Вечером мы вышли патрулировать город со своими ребятами в поисках правосеков*, о которых так много кричали на каждом углу — мол, что они приехали, или что приедут. Но оказалось, что в этот момент силы неизвестного спецназа начали зачистку ДонОГА. Порядка 70 человек, которые находились в облгосадминистрации, были задержаны, а по центру городу выставлены милицейские заслоны, выставлены патрули дээндэшников, которые ходили и искали всех, кто был причастен к протестам. На следующий день, так как меня в лицо знали дээндэшники и многие милиционеры, мне пришлось сменить форму одежды. Я по старой привычке надел очки. Сменил полувоенную одежду, надев вполне гражданскую: пальтишко, туфельки, джинсики. И снова начались протесты. Павел Губарев был арестован на следующий день после того, как дал интервью телеканалу "Лайф" в прямом эфире. Его засекли и арестовали. 8 марта прошел слух, что его будут вывозить из областного СБУ, где он находится под арестом. Мы вышли, чтобы не дать его вывезти. Народ начал строить баррикады из всех имеющихся средств, целью было перекрытие дорог. Павел стал символом сопротивления русского Донбасса. Мучеником. Если бы его не арестовали, его следовало бы выдумать. Символ и мученик необходимы. Идея освобождения Губарева всех спаяла. Лозунг "Свободу Павлу Губареву!" стал настолько же популярным, сколь и лозунги "Донбасс — это Россия", либо "Слава России!".- В то время Крым готовился к проведению референдума. Это повлияло на ваши действия? - Крымские события нами тогда воспринимались как репетиция перед событиями донбасскими. В какой-то момент появились всевозможные провокаторы, которые мимикрировали под патриотов. В Донецке по выходным они пытались уводить протестующих в многокилометровые походы по городу. Это известная политтехнология, обкатанная еще в начале 90-х. Когда народ выходит на протесты, протесты возглавляют "народные лидеры", которые начинают водить народ кругами по городу. В середине марта в Донецке появились странные личности, которые рассказывали о том, что Янукович — это наш законный президент, нам достаточно снимать ролики и выпускать в интернет, и тогда Янукович приедет в Донецк, возглавит все протестное движение, а после обратится к Путину с просьбой ввести войска на Донбасс и восстановить законное правительство Украины, которое будет любить Россию. Но уже зная трусливую натуру Януковича, нам приходилось вылавливать этих людей, и в ближайших подворотнях им популярно объяснять, что такая провокация у нас не пройдет. Тем более мы уже почувствовали как раз вкус той далекой победы, воплощения в жизнь наших мечтаний. Мы прекрасно понимали, что Украина, какой бы она ни была, рано или поздно вновь станет антирусским проектом и нам вновь придется начинать все сначала. Мы четко взяли курс на отделение Донбасса от Украины. 13 марта произошло одно из последних крупных столкновений с проукраинскими активистами на площади Ленина, когда они, усиленные приезжими, ультрас, попытались собрать митинг с целью потом схлестнуться с нами в бою и разнести палаточный городок как центр русского сопротивления в Донецке. - Насколько я помню, получилось ровно наоборот. Их же попросту побили?- Еще бы. Узнав о том, что собираются проукраинские активисты, народ просто после работы шел разгонять митинг украинских заединцев, или, как мы их называли, "зае...нцы". Основную массу их составляли журналисты проукраинской ориентации, преподаватели, интеллигенция, усиленные молодыми украинскими радикальными националистами и ультрас. Но проблема в том, что в 18.00, когда украинцы начали свой митинг, работяги, которые стояли уже на прорусских позициях, тоже заканчивали работу и стекались на площадь с целью его разогнать. Началось противостояние. В украинцев постоянно летели камни, яйца, кефир и петарды. В какой-то момент сотрудники милиции сказали, где они дадут слабину, чтобы мы смогли прорваться. И в один момент бойцы внутренних войск со стороны улицы Артема просто расступились. Мы вырвались и тут началась кровавое месиво. Как со стороны украинских националистов, так и с нашей ─ разбитые арматуринами головы, облака слезоточивого газа, поврежденные травматическим оружием конечности. Мы захватили сцену с дорогущим оборудованием. Интеллигенцию милиция все-таки успела вывести, а ультрас они спрятали в свои автобусы, которые мы тут же осадили. В автобусы полетели камни, петарды, на них смог залез кто-то из наших активистов и через люки начали бросать внутрь дымовые шашки. И в какой-то момент полиция решила аккуратненько все-таки вывести украинских националистов, которые смогли выдавить стекло одного из автобусов. Тут произошла ошибка, в результате которой был убит один из студентов Донецкого национального университета, один из лидеров донецкой организации всеукраинского объединения "Свобода". Кто его убил, до сих пор непонятно. Но украинские националисты все равно из автобусов повылазили и попытались уйти по проспекту Ильича. И вот тут началось самое страшное. Их били и гнали практически до самой реки Кальмиус. А били их так, что они перестали ориентироваться, даже многие не могли назвать внятно своего имени. Шарфы, или, как их называют ультрас, "розы" с надписями "Украина", с бандеровскими флагами, жёлто-голубые, которые были нами добыты в качестве трофеев, сжигались тут же. В общем, праздновалась такая массовая победа. Сразу после этой бойни было заявлено о восьми тяжелых трёхсотых и о семи убитых. А потом все-таки информация сошла до пять, а потом до двух, а потом официально признан убитым был только один. Именно этот погибший был активистом "Свободы". Кто его убил, повторюсь, не знаю. Возможно, это была провокация как раз со стороны самих украинских националистов для того, чтобы сделать очередного украинского мученика и открыть счёт "Небесной сотне" уже в Донецке. А может кто-то из наших случайно, не знаю. Но убит он был ножом в спину. После этого наша милиция срочно создала отдел по борьбе с экстремизмом в Донецке. "Срисовала" лица всех, кто активно участвовал в этом побоище на площади Ленина. И начали всех вызывать, задерживать и тому подобное. И если сам центр по борьбе с экстремизмом как-то нам симпатизировал и помогал, то следователи, которые собирали показания, были настроены антирусски, говорили, что Украина — это их страна, это родина, у них родственники везде по Украине. Я ещё им оппонировал, говорил, что, если завтра Украину в состав Японии включат, вы у себя будете родственников-самураев искать? Примерно в это время в нашем движении появился Денис Пушилин. А мы постепенно начали переходить к более радикальным действиям, начали захватывать какие-то здания, потом их освобождать. Но после митинга 5 апреля следующим утром за Денисом установился железный хвост. У Пургина прошли очередные обыски, только в более жестком варианте. У меня по всем адресам, где я когда-либо жил, был зарегистрирован, прошли обыски со стороны СБУ. Поэтому встретившись на площади с лидерами других ударных группировок, в том числе с Мишей "Пятым" и другими, мы просто поняли, что надо действовать сейчас, или нас потом поодиночке переловят, пересажают. На этом протест заглохнет. Поэтому после митинга 6 апреля, когда традиционно все выстроились на улице Артема от площади Ленина и пошли вперед, сами сотрудники милиции не особо напрягались. Они были уверены, что мы придем, походим по кругу и разойдемся.Но в какой-то момент, подойдя непосредственно к ОГА, впереди идущие бабушки и дедушки разошлись и вперед хлынул ударный кулак радикальной молодежи, которая отбирала амуницию у сотрудников внутренних войск (их после событий 1 и 6 марта заменили - убрали наших донецких и поставили привезенных, откуда-то с Надднепрянской Украины - по-моему, из Кировограда). Они были мелкорослые молодые пацаны, которые сопротивляться не хотели. Их выдергивали по одному, у них забирали шлемы, дубинки, щиты и уже проталкивались. Мы опять провернули маневр, который нами был провернут 3 марта, и зашли в ОГА с внутреннего двора. Зашли внутрь, стали сразу укрепляться, обратились к народу, чтобы не расходился, чтобы оставался с нами на площади, чтобы нас опять не зачистили. Ну и 7 числа и была провозглашена Донецкая Народная Республика.* - террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ** - внесён в РФ в список террористов и экстремистов

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

интервью, днр, русская весна, донецк, александр чаленко, украина.ру, украина.ру