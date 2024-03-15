https://ukraina.ru/20240315/1053890668.html

Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ

Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ - 15.03.2024 Украина.ру

Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ

У армии мирного времени немного смещается акцент в подборке кадров и мотивации людей. Но когда начинаются боевые действия, эти процессы происходят иначе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев

2024-03-15T03:30

2024-03-15T03:30

2024-03-15T03:30

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Любая армия учится в ходе боевых действий. Уровень профессионализма армии РФ сейчас значительно вырос. Хотя России и до СВО хватало специалистов, которые прошли не один конфликт, рассказал обозреватель.У армии мирного времени немного смещается акцент в подборке кадров и мотивации людей. Но когда начинаются боевые действия, эти процессы происходят по-другому, добавил он.Если раньше были проблемы, что разведка обнаруживает цель, но пока согласовали удар, противник уже успел сменить позицию, то сейчас этот временной промежуток удалось сократить на два порядка. Пара минут - и цель поражена, возросла и результативность ударов, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240314/1053885457.html

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новости, россия, украина, запад, артиллерия, связь, управление, кибернетика, всу, вс рф, сво