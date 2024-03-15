Пара минут и цель поражена: эксперт объяснил, почему русские бойцы стали более точно и массово бить ВСУ
У армии мирного времени немного смещается акцент в подборке кадров и мотивации людей. Но когда начинаются боевые действия, эти процессы происходят иначе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Любая армия учится в ходе боевых действий. Уровень профессионализма армии РФ сейчас значительно вырос. Хотя России и до СВО хватало специалистов, которые прошли не один конфликт, рассказал обозреватель.
У армии мирного времени немного смещается акцент в подборке кадров и мотивации людей. Но когда начинаются боевые действия, эти процессы происходят по-другому, добавил он.
"Запад, который помогает Украине, превосходит нас в боевой кибернетике: управление, связь, осведомленность за происходящим на фронте и гибкость в принятии решений. Эта боевая кибернетика делится на два контура: разведывательно-ударный (авиация и ракеты) и разведывательно-огневой (артиллерия)", - отметил Васильев.
Если раньше были проблемы, что разведка обнаруживает цель, но пока согласовали удар, противник уже успел сменить позицию, то сейчас этот временной промежуток удалось сократить на два порядка. Пара минут - и цель поражена, возросла и результативность ударов, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Васильев: Если Запад не даст ВСУ сотни F-35, им придется атаковать Россию "фиолетовыми лучами" читайте на сайте Украина.ру.
Вчера, 15:45Алексей Самойлов: Даже если ВСУ выставят живой щит, Россия отключит Харьков от остальной УкраиныРоссийские подразделения отразили очередную попытку прорыва украиской ДРГ на территорию России. На это раз у села Сподарюшино. Потери противника составили до 195 человек, а также пять танков и несколько единиц другой бронетехники.