https://ukraina.ru/20240315/1053889944.html

"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции

"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции - 15.03.2024 Украина.ру

"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции

На Украине обсуждают интервью президента РФ Владимира Путина, думают, к чему приведут удары украинских БПЛА по территории России и как это может сказаться на развитии ситуации. Думают и над тем, возможен ли мир, и на каких условиях.

2024-03-15T04:48

2024-03-15T04:48

2024-03-15T04:48

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Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что Москва готова к переговорам, но эти переговоры должны быть основаны "на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле".Сторонники киевского режима готовность Москвы вступить в диалог не оценили. Как заявил украинский политтехнолог Михаил Шейтельман, фронт сейчас стабилизировался, а это значит, что вероятность переговоров "близка к нулю"."Фронт стабилизировался сейчас, насколько нам сказал Зеленский, я думаю, что можно в данном случае поверить… Без перемен на фронте переговоры между Россией в ее нынешнем формате и Украиной в нынешнем формате просто невозможны, у них нет предмета. Зачем договариваться, ну вот зачем двум сторонам договариваться…", - сказал политтехнолог в эфире ютуб-канала Politeka.Шейтельман также отметил, что недавние удары украинскими беспилотниками по российским НПЗ и предприятиям можно считать успехом Киева: это будет иметь и военные, и политические последствия. По его мнению, Киев этими ударами показал, что может наносить ущерб российской экономике - и это сигнал, в том числе, владельцам атакованных активов - "мы должны сеять панику в стане врага".Но паника не в России. Украинский политтехнолог считает, что ввиду отсутствия западного ядерного зонтика Киеву необходимо срочно обзавестись собственным ядерным оружием.Ядерная риторика сегодня присутствует и со стороны России, и со стороны США начинают звучать заявления о возможности применения ядерного оружия в нынешней ситуации, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко."Я думаю, что пока это только заявление, это только напоминание о том, что есть два ядерных государства, обладающие огромным потенциалом, ядерным потенциалом, и что не стоит доводить до определенной ситуации", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так".Что касается возможности переговоров, то Бондаренко отметил, что позиция Москвы остается неизменной в том, что условием переговоров является признание новых реалий. И такие переговоры не должны стать затягиванием времени для усиления позиций Киева, как это было в случае с "Минском". Поэтому, считает эксперт, Украина и Запад в данном случае ответят отказом.На Украине по-прежнему обсуждают заявление понтифика о необходимости переговоров. Кость Бондаренко напомнил, что Папа Римский ─ не только глава католической церкви, но и глава государства Ватикан, у которого есть своя внешняя политика. И руководитель этой внешней политики архиепископ Галлахер очень многие вопросы согласовывает с Лондоном.По мнению аналитика, это заявление Ватикана – "пробный камень реакции", и именно поэтому это так болезненно было воспринято в Киеве, где рассчитывают на помощь Британии, "а тут вдруг такое заявление". Бондаренко еще раз подчеркнул, что в данном случае можно говорить о согласованности действий Ватикана и Лондона. По сути, "Лондон проверяет реакцию".Глава канадского аналитического центра Consultations on international policy and economy Фикрет Шабанов выдвинул такую гипотезу: украинская делегация тайно посетила Ватикан и, возможно, в этом центре мировой власти были достигнуты определенные устные договоренности по поводу того, как закончить войну.Аналитик подчеркнул, что это его предположение не основывается на какой-то секретной информации ─ это просто логика. По его мнению, чрезмерно нервную реакцию Киева на призыв Папы Римского Франциска проявить смелость в том, чтобы начать переговоры и тем самым спасти жизни, можно объяснить тем, что эти тайные устные договоренности перестали быть тайными."В Киеве это расценено как раскрытие устных договоренностей сесть за стол переговоров. И фактически ─ в понимании Ватикана как центра мировой власти — это капитуляция Украины, так понимают на Украине. Но Ватикан понимает, что нужно любыми средствами сейчас остановить войну", - сказал Шабанов.Он добавил, что, по его мнению, Ватикан действительно раскрыл договоренности, но "обращение Ватикана не к украинцам, это на Украине так расценивают, потому что раскрыли их планы, это обращение к тем силам, которые продолжают… поливать маслом или бензином огонь войны между Россией и Украиной".Кто ездил в Ватикан? Отвечая на этот уточняющий вопрос, аналитик заявил, что там побывало все политическое руководство Украины. И задал встречный вопрос своим критикам: зачем бы они туда летали, если бы Ватикан не был действительно центром мировой власти? Он напомнил, помимо прочего, что на протяжении всей истории Ватикана "ключевой фишкой" была и является по сей день его разведка - "она обладает самыми секретными разведывательными информациями, она ими торгует и управляет". Управляет, по мнению эксперта, целыми государствами и их политическими деятелями.Фикрет Шабанов также прокомментировал замечание ведущей о том, что мир должен быть справедливым — то есть, Россия пусть выведет войска, Украине должна быть в границах 1991 года… Аналитик на это отреагировал вопросом - сколько мирных жителей Палестины, женщин и детей убила армия Израиля, и почему США систематически поставляют оружие Израилю для убийства мирных граждан? Вызывает ли это волну эмоций на Украине?"Теперь вопрос: где этот справедливый мир, что вы ищете? Ваша справедливость заключается только в одном — в вашем национальном единении и в вашей силе. Сила должна исходить из вас, а не от "доброго дяди", который смилуется над вами", - сказал аналитик, посоветовав запомнить, что "любой "добрый дядя" будет использовать любую страну и народ в своих, своих и своих интересах, больше никак".По мнению эксперта, украинский конфликт вполне управляем, но вообще это только прелюдия, разогрев публики. Война еще не началась, продолжение следует."В Европе это германский вопрос. Израиль — это исход евреев из Израиля, это большая ближневосточная война, возможно, с применением ядерного оружия", - сказал Шабанов. Он подчеркнул, что во всем происходящем Украина — лишь инструмент, а мир наступит только тогда, "когда акторы передела мира — США, Англия, Франция, Германия, Россия, Китай — между собой договорятся, какой будет мир".А пока внутри Украины никак не могут договориться между собой военкомы и потенциальные военнослужащие. Украинские паблики продолжают размещать кадры отлова мужчин призывного возраста в разных городах. Даже при большом желании трудно будет сказать, что эти люди идут в армию добровольно. Методы отлова людей для службы в ВСУ украинский политтехнолог Андрей Золотарев назвал "беспредельной мобилизацией" ради выполнения плана, где на соблюдение приличий все давным-давно уже плюнули.Но это имеет свои последствия. Эксперт напомнил об инцидентах с нападениями на сотрудников ТЦК и отметил, что "у людей накипело". Но нападавшие - в СИЗО, а ТЦК по-прежнему имеет "лицензию на людоловство", рассказал эксперт в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ).На том же канале экс-депутат Верховной Рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук сравнил действия ТЦК в Одессе с действиями оккупационной полиции в годы Второй мировой. По его словам, за деньги там могут выдать корочку и вместо отправки на фронт ("считай, как раньше в Германию") взяткодатель будет "помогать заниматься отловом людей, кошмарить людей".Но к чему приведет такая мобилизация? Как подчеркнул Кость Бондаренко, совершенно ясно, что "насильственно мобилизованный человек - он никогда не будет хорошим солдатом".* признан иноагентом в РФ

https://ukraina.ru/20240312/1053829780.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, эксперты, украина, россия, ватикан, кость бондаренко, владимир путин, нпз, вооруженные силы украины, сизо, мобилизация