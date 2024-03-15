"Лицензия на людоловство". Украинские эксперты о ядерной войне, мобилизации и перспективах капитуляции
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
На Украине обсуждают интервью президента РФ Владимира Путина, думают, к чему приведут удары украинских БПЛА по территории России и как это может сказаться на развитии ситуации. Думают и над тем, возможен ли мир, и на каких условиях.
Президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву отметил, что Москва готова к переговорам, но эти переговоры должны быть основаны "на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле".
Сторонники киевского режима готовность Москвы вступить в диалог не оценили. Как заявил украинский политтехнолог Михаил Шейтельман, фронт сейчас стабилизировался, а это значит, что вероятность переговоров "близка к нулю".
"Фронт стабилизировался сейчас, насколько нам сказал Зеленский, я думаю, что можно в данном случае поверить… Без перемен на фронте переговоры между Россией в ее нынешнем формате и Украиной в нынешнем формате просто невозможны, у них нет предмета. Зачем договариваться, ну вот зачем двум сторонам договариваться…", - сказал политтехнолог в эфире ютуб-канала Politeka.
Шейтельман также отметил, что недавние удары украинскими беспилотниками по российским НПЗ и предприятиям можно считать успехом Киева: это будет иметь и военные, и политические последствия. По его мнению, Киев этими ударами показал, что может наносить ущерб российской экономике - и это сигнал, в том числе, владельцам атакованных активов - "мы должны сеять панику в стане врага".
Но паника не в России. Украинский политтехнолог считает, что ввиду отсутствия западного ядерного зонтика Киеву необходимо срочно обзавестись собственным ядерным оружием.
Ядерная риторика сегодня присутствует и со стороны России, и со стороны США начинают звучать заявления о возможности применения ядерного оружия в нынешней ситуации, отмечает известный украинский политолог Кость Бондаренко.
"Я думаю, что пока это только заявление, это только напоминание о том, что есть два ядерных государства, обладающие огромным потенциалом, ядерным потенциалом, и что не стоит доводить до определенной ситуации", - сказал эксперт в эфире ютуб-канала "Да это так".
Что касается возможности переговоров, то Бондаренко отметил, что позиция Москвы остается неизменной в том, что условием переговоров является признание новых реалий. И такие переговоры не должны стать затягиванием времени для усиления позиций Киева, как это было в случае с "Минском". Поэтому, считает эксперт, Украина и Запад в данном случае ответят отказом.
На Украине по-прежнему обсуждают заявление понтифика о необходимости переговоров. Кость Бондаренко напомнил, что Папа Римский ─ не только глава католической церкви, но и глава государства Ватикан, у которого есть своя внешняя политика. И руководитель этой внешней политики архиепископ Галлахер очень многие вопросы согласовывает с Лондоном.
По мнению аналитика, это заявление Ватикана – "пробный камень реакции", и именно поэтому это так болезненно было воспринято в Киеве, где рассчитывают на помощь Британии, "а тут вдруг такое заявление". Бондаренко еще раз подчеркнул, что в данном случае можно говорить о согласованности действий Ватикана и Лондона. По сути, "Лондон проверяет реакцию".
Глава канадского аналитического центра Consultations on international policy and economy Фикрет Шабанов выдвинул такую гипотезу: украинская делегация тайно посетила Ватикан и, возможно, в этом центре мировой власти были достигнуты определенные устные договоренности по поводу того, как закончить войну.
Аналитик подчеркнул, что это его предположение не основывается на какой-то секретной информации ─ это просто логика. По его мнению, чрезмерно нервную реакцию Киева на призыв Папы Римского Франциска проявить смелость в том, чтобы начать переговоры и тем самым спасти жизни, можно объяснить тем, что эти тайные устные договоренности перестали быть тайными.
"В Киеве это расценено как раскрытие устных договоренностей сесть за стол переговоров. И фактически ─ в понимании Ватикана как центра мировой власти — это капитуляция Украины, так понимают на Украине. Но Ватикан понимает, что нужно любыми средствами сейчас остановить войну", - сказал Шабанов.
Он добавил, что, по его мнению, Ватикан действительно раскрыл договоренности, но "обращение Ватикана не к украинцам, это на Украине так расценивают, потому что раскрыли их планы, это обращение к тем силам, которые продолжают… поливать маслом или бензином огонь войны между Россией и Украиной".
Кто ездил в Ватикан? Отвечая на этот уточняющий вопрос, аналитик заявил, что там побывало все политическое руководство Украины. И задал встречный вопрос своим критикам: зачем бы они туда летали, если бы Ватикан не был действительно центром мировой власти? Он напомнил, помимо прочего, что на протяжении всей истории Ватикана "ключевой фишкой" была и является по сей день его разведка - "она обладает самыми секретными разведывательными информациями, она ими торгует и управляет". Управляет, по мнению эксперта, целыми государствами и их политическими деятелями.
Фикрет Шабанов также прокомментировал замечание ведущей о том, что мир должен быть справедливым — то есть, Россия пусть выведет войска, Украине должна быть в границах 1991 года… Аналитик на это отреагировал вопросом - сколько мирных жителей Палестины, женщин и детей убила армия Израиля, и почему США систематически поставляют оружие Израилю для убийства мирных граждан? Вызывает ли это волну эмоций на Украине?
"Теперь вопрос: где этот справедливый мир, что вы ищете? Ваша справедливость заключается только в одном — в вашем национальном единении и в вашей силе. Сила должна исходить из вас, а не от "доброго дяди", который смилуется над вами", - сказал аналитик, посоветовав запомнить, что "любой "добрый дядя" будет использовать любую страну и народ в своих, своих и своих интересах, больше никак".
Вчера, 14:43Новый мир или новая холодная война: Сергей Ермаков о том, что будет после СВОНа Западе никогда не было разговоров о победе Украины, но цели США и Европы в отношении России предельно ясны. О возможных сценариях развития украинского конфликта в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.
По мнению эксперта, украинский конфликт вполне управляем, но вообще это только прелюдия, разогрев публики. Война еще не началась, продолжение следует.
"В Европе это германский вопрос. Израиль — это исход евреев из Израиля, это большая ближневосточная война, возможно, с применением ядерного оружия", - сказал Шабанов. Он подчеркнул, что во всем происходящем Украина — лишь инструмент, а мир наступит только тогда, "когда акторы передела мира — США, Англия, Франция, Германия, Россия, Китай — между собой договорятся, какой будет мир".
А пока внутри Украины никак не могут договориться между собой военкомы и потенциальные военнослужащие. Украинские паблики продолжают размещать кадры отлова мужчин призывного возраста в разных городах. Даже при большом желании трудно будет сказать, что эти люди идут в армию добровольно. Методы отлова людей для службы в ВСУ украинский политтехнолог Андрей Золотарев назвал "беспредельной мобилизацией" ради выполнения плана, где на соблюдение приличий все давным-давно уже плюнули.
Но это имеет свои последствия. Эксперт напомнил об инцидентах с нападениями на сотрудников ТЦК и отметил, что "у людей накипело". Но нападавшие - в СИЗО, а ТЦК по-прежнему имеет "лицензию на людоловство", рассказал эксперт в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста* (признан иноагентом в РФ).
На том же канале экс-депутат Верховной Рады, участник карательной операции на Донбассе Игорь Мосийчук сравнил действия ТЦК в Одессе с действиями оккупационной полиции в годы Второй мировой. По его словам, за деньги там могут выдать корочку и вместо отправки на фронт ("считай, как раньше в Германию") взяткодатель будет "помогать заниматься отловом людей, кошмарить людей".
Но к чему приведет такая мобилизация? Как подчеркнул Кость Бондаренко, совершенно ясно, что "насильственно мобилизованный человек - он никогда не будет хорошим солдатом".
13 марта, 18:33"Если русские придут". Украинские эксперты о тревожном будущемВ украинском экспертном сообществе зреет понимание того факта, что западные партнеры Киева исходят прежде всего из соображений защиты своей национальной безопасности. В США и ЕС отдают себе отчет в том, что в ядерном конфликте победителей не будет, и это объясняет многие действия западных лидеров или же их отказ от определенных действий.
* признан иноагентом в РФ