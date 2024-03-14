ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей

Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло

В Херсонской области поймали участника незаконного вооруженного формирования, который публично агитировал за отделение Крыма от России и распространял пропагандистские материалы в сети. Видео задержания опубликовал телеграм-канал "Следком Херсонской области"