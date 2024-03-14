ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей
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В Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, действующую в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 14 марта сообщили в ФСБ РФ
"В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", - указали в ФСБ.
Также члены организации планировали устроить теракты на местных объектах критически важной инфраструктуры.
"Проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", - говорится в материале.
Членов организации задержали, в отношении них возбудили и расследуются уголовные дела за "участие в деятельности террористической организации".
* Запрещенная в РФ украинская террористическая организация.
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