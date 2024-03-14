ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей - 14.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240314/1053876943.html
ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей
ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей - 14.03.2024 Украина.ру
ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей
В Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, действующую в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 14 марта сообщили в ФСБ РФ
2024-03-14T09:19
2024-03-14T09:19
террорист
терроризм
новости
россия
украина
фсб
русский добровольческий корпус
санкт-петербург
задержание
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050846118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f17e761bafb5b5d259f7f94d9d05d3bf.jpg.webp
"В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", - указали в ФСБ.Также члены организации планировали устроить теракты на местных объектах критически важной инфраструктуры.Членов организации задержали, в отношении них возбудили и расследуются уголовные дела за "участие в деятельности террористической организации".* Запрещенная в РФ украинская террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240311/1053820914.html
россия
украина
санкт-петербург
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050846118_34:0:1474:1080_1920x0_80_0_0_22aebabe944f6a31f7a1f8a046c3e555.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
террорист, терроризм, новости, россия, украина, фсб, русский добровольческий корпус, санкт-петербург, задержание
террорист, терроризм, Новости, Россия, Украина, ФСБ, Русский добровольческий корпус, Санкт-Петербург, задержание

ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей

09:19 14.03.2024
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
ФСБ РФ задержала пособника украинской разведки
© ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
В Петербурге разгромили законспирированную ячейку украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"*, действующую в интересах Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом 14 марта сообщили в ФСБ РФ
"В состав преступной группы входили четверо жителей города из числа приверженцев праворадикальной идеологии, которые по заданию кураторов из РДК и украинской военной разведки намеревались отравить высокотоксичным химическим веществом продукты питания, предназначенные для отправки в качестве гуманитарной помощи военнослужащим ВС РФ, находящимся в зоне проведения специальной военной операции, и жителям новых территорий России", - указали в ФСБ.
Также члены организации планировали устроить теракты на местных объектах критически важной инфраструктуры.
"Проводили разведку расположенных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области объектов жизнеобеспечения, транспорта и другой критически важной инфраструктуры в целях последующей подготовки террористических актов", - говорится в материале.
Членов организации задержали, в отношении них возбудили и расследуются уголовные дела за "участие в деятельности террористической организации".
* Запрещенная в РФ украинская террористическая организация.
Террорист в Геническе
11 марта, 16:59
Террорист в Геническе замаскировался под таксиста, но это его не спасло В Херсонской области поймали участника незаконного вооруженного формирования, который публично агитировал за отделение Крыма от России и распространял пропагандистские материалы в сети. Видео задержания опубликовал телеграм-канал "Следком Херсонской области"
 
террористтерроризмНовостиРоссияУкраинаФСБРусский добровольческий корпусСанкт-Петербургзадержание
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06ВСУ атаковали Белгородскую область, погиб мирный житель
09:19ФСБ поймала террористов, пытавшихся отравить продукты для бойцов СВО и мирных жителей
09:00Недовольные украинские военные хотят захватить Раду
08:45Обстановка в Белгородской области, зерну закрыли путь в ЕС. Главное на Украине на утро 14 марта
08:38Политика Макрона не отражает мнение французов — Пьер де Голль
08:07Главное за ночь 14 марта
08:00Как Гитлер создал "независимую" Словакию
07:48Российские средства ПВО уничтожили 14 украинских дронов над Белгородской и Курской областями
07:35Российский ВПК смог нарастить производство ФАБов и ракет, в итоге армия стала быстрее идти вперед
07:33Мачей Вишнёвский: Модель справедливого развития цивилизации, основанного на гуманизме, ещё ждет авторов
07:20Позиция Зеленского изменится. Киев будет вынужден пойти на мир - депутат
06:20Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦ
06:10Станислав Стремидловский: Для Польши уже звучит набат из Киева, полякам пора опомниться, их не пощадят
06:00Город на распутье. Харьков десять лет спустя
05:42Семь невежд и коррупционеров. Кто легитимирует узурпацию власти Зеленским
05:37"Наколотили мы их хорошо": Алехин о том, могли ли ВСУ обманом ослабить оборону ВС РФ
05:10Эксперт раскрыл, как набирают в Кракен* "пушечное мясо" и почему Азов* смог "возродиться из пепла"
05:06"Шоколадные мальчики": Алехин рассказал о наёмниках в рядах ВСУ
05:02Задача со звёздочкой. Чему Крым научил российскую бюрократию
05:00Вышли на окраины Нью-Йорка: эксперт сообщил, какое оборонительное "гнездо" ВСУ нужно разбить армии РФ
Лента новостейМолния