https://ukraina.ru/20240314/1053868886.html
Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны
Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны - 14.03.2024 Украина.ру
Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны
Украинское командование строит линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-03-14T03:50
2024-03-14T03:50
2024-03-14T03:50
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россия
михаил онуфриенко
владимир зеленский
оборона
строительство
наступление
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всу
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В понедельник 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости строительства трех защитных полос длиной 2000 км.Говорить о том, что ВСУ смогут возвести 2000 км оборонительных рубежей просто смешно, рассказал обозреватель. Для этого у Киева нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", которая действительно была эшелонированной, отметил он.Безусловно, украинское командование строит какие-то линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ, отметил эксперт.Возведение долговременных укреплений на Украине началось уже в конце 2023 года, но коррупцию там никто не отменял. Оборонительные линии ВСУ строятся силами тех строительных фирм, которым заплатили деньги, или же силами бесплатных вояк, которых бросают на строительство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html
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новости, украина, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, оборона, строительство, наступление, сво, всу
Новости, Украина, Россия, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, оборона, Строительство, наступление, СВО, ВСУ
Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны
Украинское командование строит линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В понедельник 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости строительства трех защитных полос длиной 2000 км.
Говорить о том, что ВСУ смогут возвести 2000 км оборонительных рубежей просто смешно, рассказал обозреватель. Для этого у Киева нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", которая действительно была эшелонированной, отметил он.
Безусловно, украинское командование строит какие-то линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ, отметил эксперт.
"Напомню, "стену Яценюка" [власти Украины] начали строить еще в 2014 году после переворота. И продемонстрировали все коррупционные достижения, разворовали все, что могли. Чего стоила эта стена, показал 22-й год. Никто не вспомнил ее, никто не заметил", - отметил Онуфриенко.
Возведение долговременных укреплений на Украине началось уже в конце 2023 года, но коррупцию там никто не отменял. Оборонительные линии ВСУ строятся силами тех строительных фирм, которым заплатили деньги, или же силами бесплатных вояк, которых бросают на строительство, заключил собеседник издания.