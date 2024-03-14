https://ukraina.ru/20240314/1053868886.html

Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны

Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны - 14.03.2024 Украина.ру

Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны

Украинское командование строит линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-03-14T03:50

2024-03-14T03:50

2024-03-14T03:50

новости

украина

россия

михаил онуфриенко

владимир зеленский

оборона

строительство

наступление

сво

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/29/1033322961_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_18da5bb9a714317e4d9e9a60b5736d8a.jpg

В понедельник 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости строительства трех защитных полос длиной 2000 км.Говорить о том, что ВСУ смогут возвести 2000 км оборонительных рубежей просто смешно, рассказал обозреватель. Для этого у Киева нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", которая действительно была эшелонированной, отметил он.Безусловно, украинское командование строит какие-то линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ, отметил эксперт.Возведение долговременных укреплений на Украине началось уже в конце 2023 года, но коррупцию там никто не отменял. Оборонительные линии ВСУ строятся силами тех строительных фирм, которым заплатили деньги, или же силами бесплатных вояк, которых бросают на строительство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, оборона, строительство, наступление, сво, всу