Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны - 14.03.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240314/1053868886.html
Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны
Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны - 14.03.2024 Украина.ру
Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны
Украинское командование строит линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-03-14T03:50
2024-03-14T03:50
новости
украина
россия
михаил онуфриенко
владимир зеленский
оборона
строительство
наступление
сво
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/29/1033322961_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_18da5bb9a714317e4d9e9a60b5736d8a.jpg
В понедельник 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости строительства трех защитных полос длиной 2000 км.Говорить о том, что ВСУ смогут возвести 2000 км оборонительных рубежей просто смешно, рассказал обозреватель. Для этого у Киева нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", которая действительно была эшелонированной, отметил он.Безусловно, украинское командование строит какие-то линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ, отметил эксперт.Возведение долговременных укреплений на Украине началось уже в конце 2023 года, но коррупцию там никто не отменял. Оборонительные линии ВСУ строятся силами тех строительных фирм, которым заплатили деньги, или же силами бесплатных вояк, которых бросают на строительство, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240313/1053862180.html
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/29/1033322961_79:0:932:640_1920x0_80_0_0_9a2d1a437b067a3bdf9e60c68c0a81d2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, михаил онуфриенко, владимир зеленский, оборона, строительство, наступление, сво, всу
Новости, Украина, Россия, Михаил Онуфриенко, Владимир Зеленский, оборона, Строительство, наступление, СВО, ВСУ

Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны

03:50 14.03.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of UkraineВСУ оружие окоп ООС АТО
ВСУ оружие окоп ООС АТО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ministry of Defense of Ukraine
Читать в
Украинское командование строит линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
В понедельник 11 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости строительства трех защитных полос длиной 2000 км.
Говорить о том, что ВСУ смогут возвести 2000 км оборонительных рубежей просто смешно, рассказал обозреватель. Для этого у Киева нет ни сил, ни средств, ни ресурсов. Это не имеет ничего общего с российской "линией Суровикина", которая действительно была эшелонированной, отметил он.
Безусловно, украинское командование строит какие-то линии обороны, и чем дольше российская сторона откладывает свое наступление, тем больше оборонительных рубежей построят ВСУ, отметил эксперт.
"Напомню, "стену Яценюка" [власти Украины] начали строить еще в 2014 году после переворота. И продемонстрировали все коррупционные достижения, разворовали все, что могли. Чего стоила эта стена, показал 22-й год. Никто не вспомнил ее, никто не заметил", - отметил Онуфриенко.
Возведение долговременных укреплений на Украине началось уже в конце 2023 года, но коррупцию там никто не отменял. Оборонительные линии ВСУ строятся силами тех строительных фирм, которым заплатили деньги, или же силами бесплатных вояк, которых бросают на строительство, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Без стратегической операции Россия будет долго выковыривать ВСУ из развалин Работино читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 15:20
Экономист Алексей Зубец о реальных последствиях воздушных налетов дронов СБУ на НПЗ в РоссииСБУ атаковала дронами объекты нефтяной инфраструктуры на территории России. На территории НПЗ в Нижегородской области после падения беспилотника начался пожар и была остановлена крупнейшая первичная установка по переработке нефти. БПЛА атаковали также НПЗ в Рязанской и Ленинградской областях.
 
НовостиУкраинаРоссияМихаил ОнуфриенкоВладимир ЗеленскийоборонаСтроительствонаступлениеСВОВСУ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:10Подвалы, развалины и бетонный фундамент: эксперт раскрыл, как в разрушенных городах можно держать оборону
04:00"Грохот стоял конкретный": Алёхин рассказал о том, как провалилась атака ВСУ на Белгородскую область
03:50Ничего общего с "линией Суровикина": эксперт рассказал, сможет ли Украина построить 2000 км обороны
03:40Олег Измайлов рассказал, почему ВСУ не построят "линию Суровикина", но могут чем-то прикрыть Краматорск
03:30Идиотизм противника: эксперт объяснил, зачем украинские ДРГ стремятся прорваться на территорию России
03:20Обозреватель раскрыл, какое препятствие ждет ВС РФ под Часов Яром и где ВСУ строят вторую линию обороны
03:10"Пусть у нас полежат": эксперт объяснил, что будет, если Британия передаст немецкие "Таурусы" Украине
03:00Эксперт объяснил, как Запад тянет Россию в конфликт на Украине, чтобы у нее не осталось сил на Арктику
00:05Швейцария настаивает на участии РФ в переговорах по "формуле мира"
23:50Украинскими послами могут стать ещё несколько военнослужащих - Forbes
23:31СМИ: законопроект об усилении мобилизации готов к принятию в Раде
23:14Руководство "Укрзализницы" опять украло деньги – ₴117 млн "заработали" на проводах
22:50В минобороны Украины признали, что мобилизовать 500 тысяч человек невозможно
22:43Как Россия надавала диверсантам, что будет с ВСУ к лету и как работает наше подполье на Украине– Васильев
22:24Европарламент не продлил беспошлинный ввоз в ЕС товаров с Украины
21:57Власти Эстонии не исключили отправку своих военных на Украину
21:38Киев получит боеприпасы, собранные по чешской инициативе, не раньше лета
21:22После интервью Путина Варшава начала строить бомбоубежища
20:58В Раде предлагают амнистировать заключённых, если они согласятся пойти в ВСУ
20:38В ЕС фонд помощи Украине увеличили на €5 млрд
Лента новостейМолния