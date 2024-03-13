Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все - 13.03.2024 Украина.ру
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Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все
Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все - 13.03.2024 Украина.ру
Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 13 марта в обращении к Европейскому парламенту назвал поддержку Украины "стратегической необходимостью для Европы"
2024-03-13T15:08
2024-03-13T15:08
новости
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По его словам, нужно обезопасить Европу. Этому якобы поспособствует наращивание оборонной промышленности, а также защита внешних границ ЕС.Премьер заверил, что Россия не является непобедимой и призвал европейцев объединить ресурсы для поддержки Украины "путем немедленного ускорения производства боеприпасов, выделения дополнительного финансирования Европейскому фонду мира и расширения возможностей Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) за пределы проектов двойного назначения".После его выступления некоторые депутаты Европарламента раскритиковали политику финского премьера.
https://ukraina.ru/20240313/1053846449.html
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Новости, Украина, Финляндия, Киев, Европарламент, ЕС, Европа, Зарубежье

Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все

15:08 13.03.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 13 марта в обращении к Европейскому парламенту назвал поддержку Украины "стратегической необходимостью для Европы"
По его словам, нужно обезопасить Европу. Этому якобы поспособствует наращивание оборонной промышленности, а также защита внешних границ ЕС.

"Война на Украине стала для всех нас тревожным сигналом. Мы больше никогда не должны так сильно зависеть от других в вопросах энергетики и безопасности. Мы должны позаботиться о собственной обороне. Развитие нашей оборонной промышленности, повышение готовности и укрепление границ - важнейшие составляющие нашей общей архитектуры безопасности", - указал он.

Премьер заверил, что Россия не является непобедимой и призвал европейцев объединить ресурсы для поддержки Украины "путем немедленного ускорения производства боеприпасов, выделения дополнительного финансирования Европейскому фонду мира и расширения возможностей Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) за пределы проектов двойного назначения".
После его выступления некоторые депутаты Европарламента раскритиковали политику финского премьера.
ВСУ АТО снаряды боеприпасы патроны - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
03:45
До гибели последнего украинца: эксперт объяснил, что сделает Европа, если Трамп бросит спонсировать КиевАмерика - основной локомотив политической, финансовой и военной помощи ВСУ. Сейчас становится очевидным, что в случае победы на выборах республиканцы могут изменить баланс военной и финансовой помощи Киеву. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
 
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