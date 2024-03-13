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Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все

Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все - 13.03.2024 Украина.ру

Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 13 марта в обращении к Европейскому парламенту назвал поддержку Украины "стратегической необходимостью для Европы"

2024-03-13T15:08

2024-03-13T15:08

2024-03-13T15:08

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По его словам, нужно обезопасить Европу. Этому якобы поспособствует наращивание оборонной промышленности, а также защита внешних границ ЕС.Премьер заверил, что Россия не является непобедимой и призвал европейцев объединить ресурсы для поддержки Украины "путем немедленного ускорения производства боеприпасов, выделения дополнительного финансирования Европейскому фонду мира и расширения возможностей Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) за пределы проектов двойного назначения".После его выступления некоторые депутаты Европарламента раскритиковали политику финского премьера.

https://ukraina.ru/20240313/1053846449.html

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