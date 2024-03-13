Депутаты Европарламента раскритиковали премьера Финляндии за призыв поддержать Киев, но не все
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо 13 марта в обращении к Европейскому парламенту назвал поддержку Украины "стратегической необходимостью для Европы"
По его словам, нужно обезопасить Европу. Этому якобы поспособствует наращивание оборонной промышленности, а также защита внешних границ ЕС.
"Война на Украине стала для всех нас тревожным сигналом. Мы больше никогда не должны так сильно зависеть от других в вопросах энергетики и безопасности. Мы должны позаботиться о собственной обороне. Развитие нашей оборонной промышленности, повышение готовности и укрепление границ - важнейшие составляющие нашей общей архитектуры безопасности", - указал он.
Премьер заверил, что Россия не является непобедимой и призвал европейцев объединить ресурсы для поддержки Украины "путем немедленного ускорения производства боеприпасов, выделения дополнительного финансирования Европейскому фонду мира и расширения возможностей Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) за пределы проектов двойного назначения".
После его выступления некоторые депутаты Европарламента раскритиковали политику финского премьера.
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