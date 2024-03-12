Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера - 12.03.2024 Украина.ру
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Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера
Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера - 12.03.2024 Украина.ру
Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера
Депутаты Госдумы РФ обратились в Бундестаг ФРГ в связи с участием Германии в преступлениях киевского режима против мирного населения. Текст обращения размещен на официальном сайте Госдумы
2024-03-12T14:31
2024-03-12T14:31
новости
германия
россия
украина
борис писториус
олаф шольц
госдума
бундестаг
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
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Депутаты Госдумы обратились к членам Бундестага в связи с обнародованием информации, в которой немецкое военное командование обсуждает поставки на Украину крылатых ракет Taurus, а также их использование ВСУ для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России В разговоре принимал участие инспектор люфтваффе бундесвера генерал-лейтенант И. Герхартц, он инструктировал высокопоставленных немецких офицеров, как спланировать поставки на Украину дальнобойных ракет, а также предоставить ему разведданные для уничтожения транспортной инфраструктуры РФ."В традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан, а также о последствиях гуманитарного характера для многомиллионного населения Крыма в результате разрушения Крымского моста, этот военачальник волнуется исключительно о том, каким образом скрыть соучастие немецких вооруженных сил в планируемых преступлениях киевского режима и отвести неизбежные обвинения в адрес политического руководства ФРГ, в первую очередь канцлера Шольца", - говорится в обращенииОфицерам военно-воздушных сил была поставлена задача одним из высших военно-политических руководителей страны, вероятно Министром обороны Борисом Писториусом, следует из распространённой аудиозаписи.Депутаты подчеркнули, что таким образом побеждают киевский режим расширить территорию военного конфликта и продолжению террора против мирного населения. Такой курс навязан из Вашингтона и находит поддержку и в Берлине.ВСУ применяют западное вооружение и боеприпасы, а военнослужащие из США, Франции, Великобритании и Германии принимают участие в военных действиях, в частности, в качестве инструкторов.Российские депутаты призвали Бундестаг провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Одновременно с этим, заявления канцлера ФРГ Шольца о нецелесообразности поставок Taurus Киеву вызывают сомнения.Депутаты Госдумы сослались на Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, согласно которому с Немецкой земли будет исходить только мир, а подготовка к ведению наступательной войны является антиконституционными и наказуемыми.1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян разместила в соцсети "ВКонтакте" запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.
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новости, германия, россия, украина, борис писториус, олаф шольц, госдума, бундестаг, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, бундесвер, обращение
Новости, Германия, Россия, Украина, Борис Писториус, Олаф Шольц, Госдума, Бундестаг, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Бундесвер, обращение

Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера

14:31 12.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Депутаты Госдумы РФ обратились в Бундестаг ФРГ в связи с участием Германии в преступлениях киевского режима против мирного населения. Текст обращения размещен на официальном сайте Госдумы
Депутаты Госдумы обратились к членам Бундестага в связи с обнародованием информации, в которой немецкое военное командование обсуждает поставки на Украину крылатых ракет Taurus, а также их использование ВСУ для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России
В разговоре принимал участие инспектор люфтваффе бундесвера генерал-лейтенант И. Герхартц, он инструктировал высокопоставленных немецких офицеров, как спланировать поставки на Украину дальнобойных ракет, а также предоставить ему разведданные для уничтожения транспортной инфраструктуры РФ.
"В традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан, а также о последствиях гуманитарного характера для многомиллионного населения Крыма в результате разрушения Крымского моста, этот военачальник волнуется исключительно о том, каким образом скрыть соучастие немецких вооруженных сил в планируемых преступлениях киевского режима и отвести неизбежные обвинения в адрес политического руководства ФРГ, в первую очередь канцлера Шольца", - говорится в обращении
Офицерам военно-воздушных сил была поставлена задача одним из высших военно-политических руководителей страны, вероятно Министром обороны Борисом Писториусом, следует из распространённой аудиозаписи.
Депутаты подчеркнули, что таким образом побеждают киевский режим расширить территорию военного конфликта и продолжению террора против мирного населения. Такой курс навязан из Вашингтона и находит поддержку и в Берлине.
ВСУ применяют западное вооружение и боеприпасы, а военнослужащие из США, Франции, Великобритании и Германии принимают участие в военных действиях, в частности, в качестве инструкторов.
Российские депутаты призвали Бундестаг провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Одновременно с этим, заявления канцлера ФРГ Шольца о нецелесообразности поставок Taurus Киеву вызывают сомнения.
Депутаты Госдумы сослались на Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, согласно которому с Немецкой земли будет исходить только мир, а подготовка к ведению наступательной войны является антиконституционными и наказуемыми.
1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян разместила в соцсети "ВКонтакте" запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.
Первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
13:40
"Будут тяжёлые последствия для немцев": Госдума РФ обратилась в БундестагГосдума России приняла обращение "К Бундестагу ФРГ" в связи с обсуждением высокопоставленными офицерами бундесвера нанесение ударов по территории России. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 марта в своём телеграм-канале
 
НовостиГерманияРоссияУкраинаБорис ПисториусОлаф ШольцГосдумаБундестагМаргарита СимоньянВооруженные силы УкраиныБундесверобращение
 
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