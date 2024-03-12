https://ukraina.ru/20240312/1053838248.html

Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера

Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера - 12.03.2024 Украина.ру

Депутаты ГД России потребовали от Бундестага ответить за планы бундесвера

Депутаты Госдумы РФ обратились в Бундестаг ФРГ в связи с участием Германии в преступлениях киевского режима против мирного населения. Текст обращения размещен на официальном сайте Госдумы

2024-03-12T14:31

2024-03-12T14:31

2024-03-12T14:31

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Депутаты Госдумы обратились к членам Бундестага в связи с обнародованием информации, в которой немецкое военное командование обсуждает поставки на Украину крылатых ракет Taurus, а также их использование ВСУ для ударов по критически важным объектам гражданской инфраструктуры на территории России В разговоре принимал участие инспектор люфтваффе бундесвера генерал-лейтенант И. Герхартц, он инструктировал высокопоставленных немецких офицеров, как спланировать поставки на Украину дальнобойных ракет, а также предоставить ему разведданные для уничтожения транспортной инфраструктуры РФ."В традициях гитлеровского люфтваффе, нисколько не беспокоясь о возможных жертвах среди мирных российских граждан, а также о последствиях гуманитарного характера для многомиллионного населения Крыма в результате разрушения Крымского моста, этот военачальник волнуется исключительно о том, каким образом скрыть соучастие немецких вооруженных сил в планируемых преступлениях киевского режима и отвести неизбежные обвинения в адрес политического руководства ФРГ, в первую очередь канцлера Шольца", - говорится в обращенииОфицерам военно-воздушных сил была поставлена задача одним из высших военно-политических руководителей страны, вероятно Министром обороны Борисом Писториусом, следует из распространённой аудиозаписи.Депутаты подчеркнули, что таким образом побеждают киевский режим расширить территорию военного конфликта и продолжению террора против мирного населения. Такой курс навязан из Вашингтона и находит поддержку и в Берлине.ВСУ применяют западное вооружение и боеприпасы, а военнослужащие из США, Франции, Великобритании и Германии принимают участие в военных действиях, в частности, в качестве инструкторов.Российские депутаты призвали Бундестаг провести объективное расследование участия военнослужащих бундесвера в боевых действиях на территории Украины. Одновременно с этим, заявления канцлера ФРГ Шольца о нецелесообразности поставок Taurus Киеву вызывают сомнения.Депутаты Госдумы сослались на Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года, согласно которому с Немецкой земли будет исходить только мир, а подготовка к ведению наступательной войны является антиконституционными и наказуемыми.1 марта главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян разместила в соцсети "ВКонтакте" запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, обсуждавших перспективу удара ракетами Taurus по Крымскому мосту.

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новости, германия, россия, украина, борис писториус, олаф шольц, госдума, бундестаг, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, бундесвер, обращение