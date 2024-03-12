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Вражеские диверсанты и беспилотники, разрушения, бунт нардепов. Главное на Украине на 13:00 12 марта

Вражеские диверсанты и беспилотники, разрушения, бунт нардепов. Главное на Украине на 13:00 12 марта - 12.03.2024 Украина.ру

Вражеские диверсанты и беспилотники, разрушения, бунт нардепов. Главное на Украине на 13:00 12 марта

Украина.ру, 12.03.2024

2024-03-12T13:00

2024-03-12T13:00

2024-03-12T13:15

хроники

эксклюзив

спецоперация

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депутат

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Российские силовики предотвратили попытки диверсантов прорваться на территорию страны, а также отразили атаки дронов. Украинские власти жалуются на повреждение нефтепровода, разрушения зданий. В парламенте отменяют заседания, депутаты недовольны политикой президентаВооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник предприняли очередные попытки атаковать российские регионы.Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телегарам-канале рассказал о тщетной попытке украинских диверсантов прорваться в Теткино."Была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы (в поселок Теткино), стрелковый бой был, но никакого прорыва не было", — написал Старовойт.По его словам, со стороны Украины идет обстрел Глушковского района Теткино – легко ранен один местный житель. Другие детали пока не сообщаются."К сожалению, там есть пострадавший. Местный житель получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь", - указал Старовойт.Также во вторник утром в Курской области было сбито 11 украинских беспилотников.Атакам со стороны Украины во вторник подверглась и Белгородская область. В 2:50 губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник сбросил четыре взрывных устройства на Белгородский район. В результате была повреждена линия электропередачи, так что без света остались семь населенных пунктов.Около 7:00 в Шебекино упал дрон, в Новую Таволжанку прилетел снаряд, повредив ЛЭП.Около 8:30 глава региона рассказал о пяти воздушных целях, сбитых ПВО на подлете к Белгороду. Позже он сообщил, что в Борисовском районе военные сбили еще четыре беспилотника.Около 10:00 в Грайворонском городском округе ПВО сбили восемь реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одну ракету ТРК "Точка-У".В украинских телеграм-каналах появились фейки о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. В ФСБ России заверили, что они не соответствует действительности.Позже Минобороны России уточнило, что около 3:00 утра после интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России одновременно на трех направлениях: в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.В ведомстве добавили, что также были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области. Понеся значительные потери, противник отброшен.Что касается других нападений, три украинских ударных беспилотника атаковали нефтебазу в Орле, где загорелся крупный резервуар с бензином.Ночью губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что объект топливно-энергетического комплекса подвергся атаке беспилотника в Орле. Позже в Минобороны добавили, что ПВО сбила над регионом два дрона."После падения первого БПЛА на нефтебазе в 02.11 мск возник пожар на площади 100 квадратных метров", - сказал представитель экстренных служб.Примерно через 20 минут упал второй беспилотник, детонации не последовало.Чуть позже было зафиксировано падение третьего дрона на техническое здание нефтебазы - поврежден фасад.Огонь на нефтебазе тушили с применением пожарного поезда, всего привлекались почти 130 человек и около 40 единиц техники.Согласно последним данным Клычкова, последствия ночной атаки беспилотниками ликвидированы, пострадавших нет, "ситуация под полным контролем".Изначально в сторону нефтебазы летел и четвертый дрон, но в итоге он поменял направление в сторону города Ливны Орловской области и впоследствии был сбит ПВО в Курской области.Также утром средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник у города Кириши в Ленинградской области, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко."В 6.49 в окрестностях города Кириши Ленинградской области средствами ПВО уничтожен беспилотный аппарат самолетного типа. Жертв и разрушений нет", - написал Дрозденко в телеграм-канале.Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявлял о ракетной опасности в регионе. Однако позже дал отбой, подчеркнув при этом, что опасность атаки беспилотников сохраняется.Помимо прочего украинские войска атаковали центрально-городской район Горловки с применением ударного беспилотника, сбросив взрывоопасный предмет, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в телеграм-канале представительства.О последствиях пока не сообщается.Мэр Горловки Иван Приходько указал, что поселок Гольмовский в ДНР подвергся массированной атаке украинских дронов."Массированной атаке дронов вооруженных формирований Украины подвергается поселок Гольмовский (Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в телеграм-канале.Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки - одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.Разрушения на УкраинеВоздушная тревога была объявлена в восьми областях Украины, в том числе в Киевской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Тревога звучит также в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Согласно данным карты, сигнал в регионах прозвучал практически одновременно – около 11:20 по московскому времени.Министерство энергетики Украины сообщило о повреждении магистрального нефтепровода в Полтавской области, при этом, как утверждается, разлива нефти не произошло."На магистральном нефтепроводе в Полтавской области обнаружены два намеренных повреждения без разлива нефти", - говорится в сообщении, опубликованном телеграм-канале министерства.По данным Минэнерго, проводится расследование ЧП.Украинские власти также сообщили о пожаре на инфраструктурном объекте в Тернопольской области после взрывов.Уточняется, что в расположенном вблизи инфраструктурного объекта населенном пункте было приостановлено электро- и газоснабжение, на утро вторника подачу электричества абонентам возобновили. О каком пункте идет речь, не сказано.Кроме прочего, назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров рассказал о повреждении нескольких объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части региона.Он не уточнил, о каких именно и каком количестве инфраструктурных объектов идет речь.Бунт нардеповНа прошлой неделе депутат Рады Алексей Гончаренко* заявил об отмене запланированных на неделю заседаний парламента из-за скандала с запретом выезда депутатам в командировки и возможной нехватки голосов для принятия законопроектов.Позднее украинский депутат Ярослав Железняк указал, что заседания могут отменить еще на одну неделю.При этом он также выразил надежду, что этого все-таки не произойдет.Украинское издание "Страна.ua" в свою очередь сообщило, что если решение об отмене заседаний примут, будет снова отложен вопрос о рассмотрении во втором чтении законопроекта об ужесточении мобилизации.В начале февраля украинский парламент принял в первом чтении скандальный законопроект об ужесточении мобилизации. Подготовленный правительством Украины законопроект был внесен в Раду 30 января. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.Бывший украинский премьер Николай Азаров, комментируя отмены заседаний в парламенте, указал, что представители правящей партии "Слуга народа" отказываются слушать Офис Владимира Зеленского и голосовать за антинародные законопроекты, так как откровенно недовольны его политикой."Даже парикмахеры, свадебные ведущие и фотографы, которых Зеленский привел в Раду и усадил в депутатские кресла, больше не готовы голосовать за его драконовские, антинародные, антиукраинские законопроекты. У "слуг народа" теперь хронически не хватает голосов для принятия важных для Зеленского, но разрушительных для Украины, законопроектов. Организовать депутатов для голосования даже внутри президентской фракции становится все сложнее", - написал Азаров в соцсетях.По его словам, часть депутатов просто отказывается повиноваться, как раньше, Офису Зеленского, а многие откровенно недовольны политикой Киева. Но, как утверждает экс-премьер, есть и те, кто давно хочет сложить мандат, но им не дают это сделать. "Слуги" четко понимают, что политических перспектив у них нет. Ведь на очередных выборах, когда бы они ни состоялись, их в новый список политсилы не внесут. Теперь Зеленскому надо думать не о том, как украинцев на фронт отправлять, а о том, как собственных депутатов "мобилизовывать", - подчеркнул Азаров.Украинские СМИ ранее писали, что растет число депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа", которые хотят досрочно сложить мандат. Среди причин было указано то, что руководство фракции не посвящает рядовых членов в ее планы, а просто говорит, за что голосовать.* Признан террористом и экстремистом в РФ.

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