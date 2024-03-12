https://ukraina.ru/20240312/1053823684.html

Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России

Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России - 12.03.2024 Украина.ру

Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России

Напасть на всю Россию опасно, а захватить всю территорию невозможно, но НАТО может провести операцию против Калининградской области, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2024-03-12T05:00

2024-03-12T05:00

2024-03-12T05:00

новости

россия

калининградская область

нато

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042576280_0:219:3069:1945_1920x0_80_0_0_9bfacc9fcf39aff3ef38b87b4f9037ee.jpg

На днях журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.Комментируя этот материал, Фененко предположил, что такая операция при соответствующей политико-дипломатической подготовке может быть проведена против Калининградской области."Представьте сценарий. Мы ведем тяжелые бои на Украине. В этот момент нам под каким-то поводом Финляндия и Эстония перекрывают Финский залив, вводят туда флот Швеции или каких-то других стран НАТО. Литва в этот момент перерезает железнодорожное сообщение с Калининградской областью.Потом они проводят отвлекающий маневр в виде атаки на Белоруссию какого-то батальона инсургентов с паспортами разных стран мира (претензии нам будет предъявлять не к кому). А потом начинается ползучая эскалация в отношении Калининграда.Сначала они потребуют от нас разоружения Калининградской области. Мы откажемся. Они применят против наших комплексы РЭБ, проведут кибератаки. Посмотрят за нашей реакцией. Не получится — пошлют туда польский корпус, который захватит приграничный город (Правдинск или Багратионовск) и там окопается", - рассказал эксперт.Реальнее всего провести такую операцию во время президентских выборов в России, отметил он.Аналогичные опасения эксперт выразил в отношении севера – приграничных территорий с Финляндией.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.

россия

калининградская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, калининградская область, нато, выборы