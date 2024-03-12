Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России - 12.03.2024 Украина.ру
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Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России
Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России - 12.03.2024 Украина.ру
Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России
Напасть на всю Россию опасно, а захватить всю территорию невозможно, но НАТО может провести операцию против Калининградской области, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2024-03-12T05:00
2024-03-12T05:00
новости
россия
калининградская область
нато
выборы
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На днях журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.Комментируя этот материал, Фененко предположил, что такая операция при соответствующей политико-дипломатической подготовке может быть проведена против Калининградской области."Представьте сценарий. Мы ведем тяжелые бои на Украине. В этот момент нам под каким-то поводом Финляндия и Эстония перекрывают Финский залив, вводят туда флот Швеции или каких-то других стран НАТО. Литва в этот момент перерезает железнодорожное сообщение с Калининградской областью.Потом они проводят отвлекающий маневр в виде атаки на Белоруссию какого-то батальона инсургентов с паспортами разных стран мира (претензии нам будет предъявлять не к кому). А потом начинается ползучая эскалация в отношении Калининграда.Сначала они потребуют от нас разоружения Калининградской области. Мы откажемся. Они применят против наших комплексы РЭБ, проведут кибератаки. Посмотрят за нашей реакцией. Не получится — пошлют туда польский корпус, который захватит приграничный город (Правдинск или Багратионовск) и там окопается", - рассказал эксперт.Реальнее всего провести такую операцию во время президентских выборов в России, отметил он.Аналогичные опасения эксперт выразил в отношении севера – приграничных территорий с Финляндией.Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, калининградская область, нато, выборы
Новости, Россия, Калининградская область, НАТО, выборы

Калининград или север: эксперт о том, какую провокацию может устроить НАТО во время выборов в России

05:00 12.03.2024
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкАлексей Фененко
Алексей Фененко - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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Читать в
Напасть на всю Россию опасно, а захватить всю территорию невозможно, но НАТО может провести операцию против Калининградской области, рассказал в интервью изданию Украина.ру профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
На днях журнал "Военная мысль" выпустил публикацию, в которой утверждается, что против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнётся с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных обстрелов.
Комментируя этот материал, Фененко предположил, что такая операция при соответствующей политико-дипломатической подготовке может быть проведена против Калининградской области.
"Представьте сценарий. Мы ведем тяжелые бои на Украине. В этот момент нам под каким-то поводом Финляндия и Эстония перекрывают Финский залив, вводят туда флот Швеции или каких-то других стран НАТО. Литва в этот момент перерезает железнодорожное сообщение с Калининградской областью.
Потом они проводят отвлекающий маневр в виде атаки на Белоруссию какого-то батальона инсургентов с паспортами разных стран мира (претензии нам будет предъявлять не к кому). А потом начинается ползучая эскалация в отношении Калининграда.
Сначала они потребуют от нас разоружения Калининградской области. Мы откажемся. Они применят против наших комплексы РЭБ, проведут кибератаки. Посмотрят за нашей реакцией. Не получится — пошлют туда польский корпус, который захватит приграничный город (Правдинск или Багратионовск) и там окопается", - рассказал эксперт.
Реальнее всего провести такую операцию во время президентских выборов в России, отметил он.
Аналогичные опасения эксперт выразил в отношении севера – приграничных территорий с Финляндией.
Полный текст интервью Алексей Фененко: НАТО хочет сделать из России Югославию и повторить Суэцкий кризис, а Польша заменит ВСУ читайте на сайте Украина.ру.
 
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