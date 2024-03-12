"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины - 12.03.2024 Украина.ру
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"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины
"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины - 12.03.2024 Украина.ру
"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство готовы идти на любые меры, лишь бы удержать разваливающийся фронт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
2024-03-12T05:20
2024-03-12T05:20
украина
чернигов
михаил хазин
всу
днр
донбасс
мобилизация
военкомат
призыв
новости
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“Там хватают людей прямо на улицах и забирают в армию, хотят мобилизовать бездетных женщин и осужденных. Да и сейчас многие люди пытаются уехать с Украины”, - отмечает эксперт.Украинский журналист Юрий Бутусов отмечает, что для того, чтобы “не проиграть, необходимо не только выполнять план по мобилизации, но и применять драконовские методы". В частности, он предложил отправлять в окопы украинцев с 18 лет, включая женщин и заключенных.В свою очередь украинская волонтер Анна Исламова провела соцопрос, в результате которого часть украинцев заявили, что мобилизовать нужно "в обязательном порядке тех, кто разговаривает на русском языке".В Чернигове наблюдается немного другая ситуация: местные телеграм-каналы публикуют информацию о том, что в ряды ВСУ стали призывать людей без определенного места жительства.В публикации говорится, что бездомных завлекают на фронт обещаниями “поправить здоровье и обеспечить пропитание”. К слову, до начала спецоперации на Украине проживало более 700 тысяч бомжей, однако представители киевского режима ни коем образом не интересовались судьбой таких украинцев.Новый командир украинского батальона “Волки да Винчи” Сергей Филимонов предположил, что "для победы Украине необходимо мобилизовать еще минимум 250 тысяч мужчин и неважно каким способом".В январе подобную “акцию с сюрпризом” запустили и в Днепре (Днепропетровске). В местных СМИ пустили информацию о том, что всех бездомных на бесплатной основе могут отправить в Норвегию, но только при условии получения загранпаспорта.Таким образом, при получении документа украинец должен был встать на воинский учет. Как итог: его сразу же направляли на медкомиссию, а следом и в военкомат.Кроме того, как отмечает Хазин, отлавливают на Украине и специалистов различных областей. И, таким образом, украинская промышленность приходит в упадок, и вскоре в стране будет некому работать.О том, как обстоят сегодня дела с промышленностью на новых территориях и есть ли польза для России в реанимации металлургии Донбасса, вы можете узнать в полном тексте интервью.
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украина, чернигов, михаил хазин, всу, днр, донбасс, мобилизация, военкомат, призыв, новости, владимир зеленский, днепр, юрий бутусов, вооруженные силы украины
Украина, Чернигов, Михаил Хазин, ВСУ, ДНР, Донбасс, мобилизация, военкомат, призыв, Новости, Владимир Зеленский, Днепр, Юрий Бутусов, Вооруженные силы Украины

"Зеленский идет на любые меры": эксперт о том, что убило промышленность Украины

05:20 12.03.2024
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Президент Украины Владимир Зеленский и его правительство готовы идти на любые меры, лишь бы удержать разваливающийся фронт. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Там хватают людей прямо на улицах и забирают в армию, хотят мобилизовать бездетных женщин и осужденных. Да и сейчас многие люди пытаются уехать с Украины”, - отмечает эксперт.
Украинский журналист Юрий Бутусов отмечает, что для того, чтобы “не проиграть, необходимо не только выполнять план по мобилизации, но и применять драконовские методы". В частности, он предложил отправлять в окопы украинцев с 18 лет, включая женщин и заключенных.
В свою очередь украинская волонтер Анна Исламова провела соцопрос, в результате которого часть украинцев заявили, что мобилизовать нужно "в обязательном порядке тех, кто разговаривает на русском языке".
В Чернигове наблюдается немного другая ситуация: местные телеграм-каналы публикуют информацию о том, что в ряды ВСУ стали призывать людей без определенного места жительства.
В публикации говорится, что бездомных завлекают на фронт обещаниями “поправить здоровье и обеспечить пропитание”. К слову, до начала спецоперации на Украине проживало более 700 тысяч бомжей, однако представители киевского режима ни коем образом не интересовались судьбой таких украинцев.
Новый командир украинского батальона “Волки да Винчи” Сергей Филимонов предположил, что "для победы Украине необходимо мобилизовать еще минимум 250 тысяч мужчин и неважно каким способом".
В январе подобную “акцию с сюрпризом” запустили и в Днепре (Днепропетровске). В местных СМИ пустили информацию о том, что всех бездомных на бесплатной основе могут отправить в Норвегию, но только при условии получения загранпаспорта.
Таким образом, при получении документа украинец должен был встать на воинский учет. Как итог: его сразу же направляли на медкомиссию, а следом и в военкомат.
Кроме того, как отмечает Хазин, отлавливают на Украине и специалистов различных областей. И, таким образом, украинская промышленность приходит в упадок, и вскоре в стране будет некому работать.
О том, как обстоят сегодня дела с промышленностью на новых территориях и есть ли польза для России в реанимации металлургии Донбасса, вы можете узнать в полном тексте интервью.
 
УкраинаЧерниговМихаил ХазинВСУДНРДонбассмобилизациявоенкоматпризывНовостиВладимир ЗеленскийДнепрЮрий БутусовВооруженные силы Украины
 
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