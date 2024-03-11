https://ukraina.ru/20240311/1053813738.html

Сорванное наступление на Белгородскую область, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 марта

Сорванное наступление на Белгородскую область, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 марта - 11.03.2024 Украина.ру

Сорванное наступление на Белгородскую область, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 11 марта

Российские военкоры рассказали о сорванной атаке ВСУ на Белгородскую область. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-03-11T13:00

2024-03-11T13:00

2024-03-11T14:37

хроники

эксклюзив

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Российский военкор Евгений Поддубный сообщил о сорванной атаке Вооружённых сил Украины на Белгородскую область."Вообще такие эпизоды часто остаются вне публичного поля, но именно из таких действий Армии России и состоит путь к победе. Мы знаем, что киевский режим часто идет на военные авантюры ради информационного фона. Вот и сегодня противник решил, что незадолго до старта выборов президента России нужно провести авантюрное наступление, которое сопровождалось бы поддержкой подразделений ИПСО в информационно-коммуникационной среде. И наступать формирования киевского режима хотели в Белгородской области. Ну, понятно, что противник хотел информационного фона, цель которого вполне ясна накануне голосования: формирование панических настроений, дискредитация военного и политического руководства, срыв подготовки к выборам", – написал поздно вечером 10 марта он в своём телеграм-канале.По словам Поддубного, украинское командование перебросило одно из подразделений спецназа на границу с Россией."На стык Харьковской и Сумской областей, на Грайворонское направление командование ВСУ перебросило личный состав подразделения СпН "Артан" ГУР МО киевского режима. Отряду придали броню, артиллерию и пехоту. 5 танков, САУ, РСЗО, более 10 единиц БМП и пикапы с крупнокалиберными пулеметами. На видео прекрасно заметно, что враги пытались маскироваться в зимних лесополках. Но выходило не очень. В результате разведчики нашей группировки прикрытия государственной границы своевременно обнаружили силы неприятеля. Офицеры группы огневого поражения выждали момент начала формирования боевого порядка и размотали противника: пять танков, 3 САУ, 1 РСЗО, несколько пикапов и БМП, 70 "двухсотых" или тяжелых "трехсотых". Работали и наши "иксоводы", кстати, последний кадр в видео иллюстрирует плотность "Ланцетов" в воздухе. Работали летчики. ФАБы с УМПК отлично попадали, в деле были и ракетчики. Ракета ОТРК "Искандер" поражает французские САУ. Ну и разведка и корректировка рулит. Замысел противника сорван. "Элитное" подразделение ГУР облажалось", – отметил Поддубный, прокомментировал видео, которое было прикреплено к записи.Военкор указал, что украинское командование "далее будет осуществлять попытки дестабилизации обстановки на нашей территории"."Очень раздражает киевский режим наш выборный процесс, особенно на фоне того, что Зеленский полностью лишился легитимности после того, как отменил выборы президента Украины", – отметил военкор.На следующий день в 11:27 автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" рассказал подробности происходившего."Вчера ни на какую Новую Таволжанку хохол не прорывался и танки в этом месте не терял. Противник, используя методы оперативной маскировки, сосредоточивал в районе Ахтырка – Золочев ударную группировку, которая по мысли Мамкиного Пирожка (начальника ГУР МОУ. — Ред.) должна была зайти в Грайворон, ну или хотя бы перейти нашу границу и сфотографироваться. В свою очередь наша разведка все видела и группировка прикрытия государственной границы начала петушить хохла на этапе развёртывания. Противник надеялся, что плохая погода даст ему возможность проскочить, но все оказалось иначе. Он никуда не проскочил, причём даже не успел начать этого делать, так как удары артиллерии, "Ланцетов", авиации и ОТКР, застали его прямо на рубеже развёртывания. Группировка прикрытия сработала как надо, но ничего ещё не закончилось. Противника надо добить, чем сейчас, собственно, и занимаются добрые люди. Слухи, распространяемые блогерами о том, что хохол атаковал нашу границу в районе Новой Таволжанки, это просто хайп от незнающих реального положения дел московских интернетных писак", – указал он.Спустя почти час — в 12:25 — телеграм-канал Mash сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться через границу в районе Новой Таволжанки."Украинская ДРГ попыталась прорваться через границу в районе Новой Таволжанки Белгородской области. По нашим данным, этим утром около 15 диверсантов, вооружённых автоматами М4, полным комплектом б/п, гранатами и взрывчаткой по типу С4, были встречены огнём наших пограничников и отброшены обратно на территорию Украины. Предварительно, минимум пять боевиков ликвидированы", – сообщил телеграм-канал.Официальной информации о происходящем пока нет.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 68 ударов.На Донецком направлении ВСУ осуществили 14 обстрелов, на Горловском — 51 обстрел, на Ясиноватском — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 235 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц, в том числе одного ребёнка. Огнём ВСУ были повреждены 25 жилых домостроений, 12 объектов гражданской инфраструктуры и уничтожены 3 автомобиля.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Центрально-Городскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера ВСУ выпустили по этому региону России 19 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Кардашинка — 2; Алёшки — 5; Подстепное — 2; Новая Каховка — 4; Днепряны — 3; Голая Пристань — 3", – указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Козачьи Лагеря, Голая Пристань, Новая Маячка, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 11 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В городе Белгороде беспилотником атаковано здание коммерческой организации. В результате взрыва повреждено одно из помещений. Пострадавших нет. В Белгородском районе над селами Никольское и Беловское системой ПВО сбито по одному БПЛА самолетного типа. В селе Щетиновка средствами радиоэлектронной борьбы посажен беспилотник противника. В данных населённых пунктах обошлось без последствий. В селе Таврово БПЛА совершил падение, в результате чего есть повреждения в одном частном домовладении: выбиты окна и повреждена кровля. Никто не пострадал. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Разумное – в двух домовладениях повреждены кровля и забор", – отмечалось в сводке.Также в Грайворонском городском округе в поселке Горьковский украинские военные атаковали с помощью четырёх дронов-камикадзе. Два дрона сбиты в воздухе, один влетел в частный жилой дом. В результате взрыва внутри дома имеются повреждения, также выбиты окна. Пострадавших нет. Ещё один дрон-камикадзе был обнаружен рядом с домом и обезврежен саперами. По селу Козинка было выпущено 5 миномётных снарядов, по окраине хутора Байрак – 8, по окраине села Дроновка – 4 миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Луговка в огороде обнаружен разгонный блок от ракеты – опасности не представляет. В селе Мокрая Орловка с БПЛА сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий."В Шебекинском городском округе в поселке Поляна Масловопристанского поселения противник атаковал с помощью двух дронов-камикадзе. В результате их падения с последующей детонацией на территории сельскохозяйственного предприятия пострадавших нет, поврежден КАМАЗ. В Яковлевском городском округе окраина города Строитель подверглась атаке ВСУ с помощью трёх БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура. Огонь потушен оперативными службами", – также сообщил Гладков.Утром 11 марта губернатор Курской области Роман Старовойт у себя в телеграм-канале сообщил об обстреле со стороны Украины."Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию. Им оказывается первая медицинская помощь. Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено. Осколками посечен личный автомобиль. Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества", – написал Старовойт в 08:28.Позднее он сообщил о том, что один из раненых при украинском обстреле погиб."К сожалению, житель села Гончаровка Суджанского района, пострадавший при обстреле, скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Благодарю медиков за их повседневную работу, терпение и борьбу за жизнь каждого пациента", – отметил он в 10:00.Спустя 22 минуты он сообщил о новом обстреле."Сегодня со стороны Украины обстреляна деревня Внезапное Кореневского района. Никто из жителей не пострадал. Повреждены газовая труба и линия электропередачи, обесточено 4 населённых пункта. Продолжается подомовой обход", – рассказал Старовойт.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

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https://ukraina.ru/20240310/1053794927.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Егор Леев

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